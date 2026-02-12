España

Ana Milán revela en ‘El Hormiguero’ el gran susto que vivió con 6 años mientras jugaba con una amiga: “Pensé que la había matado”

La actriz ha acudido al espacio presentado por Pablo Motos para presentar su novela, ‘Bailando lo quitao’

Guardar
Ana Milán en 'El Hormiguero'
Ana Milán en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Ana Milán ha sido la gran protagonista de la noche de este miércoles, 11 de febrero, en El Hormiguero. Fiel a la personalidad risueña y al desparpajo que la han convertido en una de las figuras más queridas del panorama televisivo, la actriz se sentó junto a Pablo Motos, dando lugar a una entrevista cargada de humor, confesiones inesperadas y recuerdos de infancia que dejaron al público entre la sorpresa y la carcajada.

La intérprete, recordada especialmente por su papel de Olimpia en la popular serie Física o química, atraviesa un momento profesional especialmente activo. Tras el éxito de sus directos en redes sociales durante la pandemia de 2020 —que la llevaron a protagonizar la serie By Ana Milán en Atresplayer— y su paso como jurado por Mask Singer, la actriz acaba de publicar en 2026 su nueva novela, Bailando lo quitao. Sin embargo, antes de hablar de literatura, Milán conquistó el plató con una anécdota que se remonta a cuando apenas tenía seis años.

Ana Milán junto a Pablo
Ana Milán junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La actriz ya había sorprendido recientemente en su espectáculo La vida y tal, que comparte con Bob Pop, al revelar haber sentido atracción física por mujeres. En esta ocasión, volvió a dejar boquiabiertos a los espectadores al relatar un episodio de su infancia que, en su momento, vivió con auténtico pánico. Todo ocurrió durante un inocente juego al escondite con una amiga del barrio. Lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose, según explicó, en uno de los mayores sustos de su vida.

La surrealista anécdota que Ana Milán vivió con 6 años

Milán recordó que, en pleno juego, utilizó una percha a modo de arma improvisada para asustar a su amiga. El desenlace fue inesperado: la niña cayó al suelo y quedó inconsciente durante unos instantes. Convencida de que algo terrible había sucedido, la actriz confesó: “Pensé que estaba muerta. Pensé que la había matado y me fui de casa. Me fui de casa en pijama porque pensaba que la había matado”.

El relato, contado con su característico tono dramático y humorístico a partes iguales, mantuvo en silencio al público del programa. La actriz describió cómo, presa del miedo, intentó ocultar lo ocurrido: “la tapé para que no la vieran. Fue muy drama porque sentí que estaba perdida”. La intensidad del recuerdo aún parecía aflorar en su narración, al subrayar la corta edad que tenía entonces: “tenía 6 años. Era muy pequeña”.

Ana Milán y Pablo Motos
Ana Milán y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La reacción infantil ante lo que creía una tragedia fue tan extrema como sincera. Milán explicó que el susto le provocó una respuesta física inmediata: se hizo “pis encima. Lloré y le dije a una señora que llamara a mi madre en casa. La señora marcó y estaba en la calle de detrás”. Finalmente, todo quedó en un gran susto y la amiga se recuperó sin consecuencias. Con el paso del tiempo, aquella escena angustiosa se convirtió en una anécdota que hoy puede contar entre risas.

Más allá de la historia, la visita sirvió también para repasar el momento creativo que vive la actriz. Con Bailando lo quitao, Milán presenta una novela que ha escrito a lo largo de cinco años y que narra la vida de Josefa, una mujer adelantada a su tiempo. La obra, según explicó, mantiene el sello personal que caracteriza su forma de comunicarse: directa, elegante y con un punto canalla. La escritora busca conectar con los lectores desde la empatía, mostrando que, pese a su popularidad y trayectoria profesional, comparte miedos, inseguridades y tropiezos con cualquier persona. Esa cercanía, que ya conquistó a miles de seguidores en redes sociales durante el confinamiento, vuelve ahora en forma de literatura.

Temas Relacionados

Ana MilánPablo MotosEl HormigueroAntena 3AtresmediaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Todo lo que debes saber para disfrutar del carnaval de Cádiz sin perderte nada

La fiesta ofrece, entre el 12 y el 22 de febrero, una gran variedad de planes por toda la provincia

Todo lo que debes saber

La misión ‘Centinela del Ártico’ de la OTAN y los cambios en la Alianza: Europa gana poder pero EEUU mantiene su dominio de las operaciones

Las tensiones entre Donald Trump y sus homólogos del viejo continente han generado dudas en torno a la Alianza

La misión ‘Centinela del Ártico’

Ni naranja ni kiwi: cuál es la fruta que es rica en vitamina C y favorece el tránsito intestinal

Este alimento es fuente de antioxidantes que velan por la salud

Ni naranja ni kiwi: cuál

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

El TSJ de Canarias ha declarado que las conductas imputadas no podían calificarse como faltas graves y que la actuación administrativa había incurrido en una valoración incorrecta de los hechos y del marco jurídico aplicable

Anulan la sanción impuesta a

Última hora de la borrasca Nils en España: alerta roja en el norte peninsular y actividades suspendidas en Barcelona y Ciudad Real

Tras Nils, se espera que llegue la borrasca Oriana, la última de esta serie, que comportará precipitaciones intensas y nevadas en cotas bajas

Última hora de la borrasca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anulan la sanción impuesta a

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

La guerra de un matrimonio roto que pone en la diana a Hatta Energy, la quinta petrolera de España a la que vinculan con un poderoso confidente de la UCO

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

Ser joven y pobre depende del tiempo que puedas quedarte en casa de tus padres: la tasa de pobreza de quienes se emancipan triplica a la de los que no

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”