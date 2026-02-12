Ana Milán revela en ‘El Hormiguero’ el gran susto que vivió con 6 años mientras jugaba con una amiga: “Pensé que la había matado”

Ana Milán en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Ana Milán ha sido la gran protagonista de la noche de este miércoles, 11 de febrero, en El Hormiguero. Fiel a la personalidad risueña y al desparpajo que la han convertido en una de las figuras más queridas del panorama televisivo, la actriz se sentó junto a Pablo Motos, dando lugar a una entrevista cargada de humor, confesiones inesperadas y recuerdos de infancia que dejaron al público entre la sorpresa y la carcajada.

La intérprete, recordada especialmente por su papel de Olimpia en la popular serie Física o química, atraviesa un momento profesional especialmente activo. Tras el éxito de sus directos en redes sociales durante la pandemia de 2020 —que la llevaron a protagonizar la serie By Ana Milán en Atresplayer— y su paso como jurado por Mask Singer, la actriz acaba de publicar en 2026 su nueva novela, Bailando lo quitao. Sin embargo, antes de hablar de literatura, Milán conquistó el plató con una anécdota que se remonta a cuando apenas tenía seis años.

Ana Milán junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La actriz ya había sorprendido recientemente en su espectáculo La vida y tal, que comparte con Bob Pop, al revelar haber sentido atracción física por mujeres. En esta ocasión, volvió a dejar boquiabiertos a los espectadores al relatar un episodio de su infancia que, en su momento, vivió con auténtico pánico. Todo ocurrió durante un inocente juego al escondite con una amiga del barrio. Lo que comenzó como una broma terminó convirtiéndose, según explicó, en uno de los mayores sustos de su vida.

La surrealista anécdota que Ana Milán vivió con 6 años

Milán recordó que, en pleno juego, utilizó una percha a modo de arma improvisada para asustar a su amiga. El desenlace fue inesperado: la niña cayó al suelo y quedó inconsciente durante unos instantes. Convencida de que algo terrible había sucedido, la actriz confesó: “Pensé que estaba muerta. Pensé que la había matado y me fui de casa. Me fui de casa en pijama porque pensaba que la había matado”.

El relato, contado con su característico tono dramático y humorístico a partes iguales, mantuvo en silencio al público del programa. La actriz describió cómo, presa del miedo, intentó ocultar lo ocurrido: “la tapé para que no la vieran. Fue muy drama porque sentí que estaba perdida”. La intensidad del recuerdo aún parecía aflorar en su narración, al subrayar la corta edad que tenía entonces: “tenía 6 años. Era muy pequeña”.

Ana Milán y Pablo Motos en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La reacción infantil ante lo que creía una tragedia fue tan extrema como sincera. Milán explicó que el susto le provocó una respuesta física inmediata: se hizo “pis encima. Lloré y le dije a una señora que llamara a mi madre en casa. La señora marcó y estaba en la calle de detrás”. Finalmente, todo quedó en un gran susto y la amiga se recuperó sin consecuencias. Con el paso del tiempo, aquella escena angustiosa se convirtió en una anécdota que hoy puede contar entre risas.

Más allá de la historia, la visita sirvió también para repasar el momento creativo que vive la actriz. Con Bailando lo quitao, Milán presenta una novela que ha escrito a lo largo de cinco años y que narra la vida de Josefa, una mujer adelantada a su tiempo. La obra, según explicó, mantiene el sello personal que caracteriza su forma de comunicarse: directa, elegante y con un punto canalla. La escritora busca conectar con los lectores desde la empatía, mostrando que, pese a su popularidad y trayectoria profesional, comparte miedos, inseguridades y tropiezos con cualquier persona. Esa cercanía, que ya conquistó a miles de seguidores en redes sociales durante el confinamiento, vuelve ahora en forma de literatura.