Receta de tarta salada con tomates cherry y burrata: una cena fácil, original y riquísima

Los días se van haciendo más largos y las temperaturas suben poco a poco. Ya está aquí la primavera, tiempo de platos cada vez más frescos y de mercados coloridos llenos de sabrosas frutas y verduras. La llegada del buen tiempo nos invita a buscar recetas más ligeras, fáciles y con aromas frescos a la par que intensos, dando siempre protagonismo a los sabores e ingredientes de la cocina mediterránea.
Todas estas condiciones las cumple esta tarta de tomates cherry y burrata, un delicioso pastel tostado al horno que podemos preparar en casa en poco más de media hora. Con su base de dorado hojaldre y su colorido y aromático relleno, es una receta perfecta para recibir el buen tiempo, ya sea disfrutando en una cena con amigos en casa o para compartir en un pícnic al aire libre.
La base se compondrá de un hojaldre, que puede ser casero siguiendo una receta sencilla o bien comprado si queremos ahorrar tiempo y esfuerzo. Por encima, una capa de pesto aportará todo el sabor a nuestra tarta, que luego se completará con un puñado de tomates cherry cortados por la mitad. Todo ello se hornea durante unos 20 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y los tomates asados, para luego coronarlo con una burrata fresca que aportará el sabor más fresco del Mediterráneo a cada bocado.
Receta de tarta salada de tomates cherry y burrata
Esta tarta salada de tomates cherry y burrata combina una base de hojaldre dorada con tomates cherry asados, burrata fresca y salsa de pesto. La técnica principal de esta receta es el horneado, que potencia el sabor de los tomates y aporta una deliciosa textura crujiente a la base. Se termina en frío añadiendo la burrata para mantener su cremosidad.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 lámina de hojaldre refrigerado
- 300 g de tomates cherry variados
- 1 burrata fresca (125 g aprox.)
- 80 g de mozzarella rallada o en lonchas finas
- 4 cucharadas de pesto (casero o comprado)
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- Hojas de albahaca fresca (opcional)
Cómo hacer una tarta de tomates cherry y burrata, paso a paso
- Precalienta el horno a 210 ºC, calor arriba y abajo.
- Extiende la lámina de hojaldre sobre papel de horno, en una bandeja. El hojaldre debe estar bien frío antes de hornear para subir correctamente.
- Pincha el hojaldre con un tenedor, dejando un borde de 1 cm sin pinchar.
- Unta la superficie con 2 cucharadas de pesto, evitando los bordes.
- Reparte la mozzarella sobre el pesto.
- Lava y corta los tomates cherry por la mitad. Marina con 1 cucharada de aceite, sal y pimienta.
- Distribuye los tomates cherry sobre la mozzarella, con el corte hacia arriba.
- Hornea durante 18-20 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y los tomates asados.
- Saca la tarta y deja templar 5 minutos. Coloca la burrata en el centro (puedes trocearla).
- Añade el resto de pesto por encima y decora con hojas de albahaca fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones (entrante) o 2 porciones (plato principal).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal aprox.
- Proteínas: 8 g
- Grasas: 20 g
- Hidratos de carbono: 25 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La tarta (sin la burrata) se mantiene en nevera hasta 2 días, bien tapada. Añade la burrata siempre en el momento de servir para mantener su textura.