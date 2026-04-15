Receta de tarta salada con tomates cherry y burrata: una cena fácil, original y riquísima

Tarta salada de tomates cherry (Freepik)

Los días se van haciendo más largos y las temperaturas suben poco a poco. Ya está aquí la primavera, tiempo de platos cada vez más frescos y de mercados coloridos llenos de sabrosas frutas y verduras. La llegada del buen tiempo nos invita a buscar recetas más ligeras, fáciles y con aromas frescos a la par que intensos, dando siempre protagonismo a los sabores e ingredientes de la cocina mediterránea.

Todas estas condiciones las cumple esta tarta de tomates cherry y burrata, un delicioso pastel tostado al horno que podemos preparar en casa en poco más de media hora. Con su base de dorado hojaldre y su colorido y aromático relleno, es una receta perfecta para recibir el buen tiempo, ya sea disfrutando en una cena con amigos en casa o para compartir en un pícnic al aire libre.

La base se compondrá de un hojaldre, que puede ser casero siguiendo una receta sencilla o bien comprado si queremos ahorrar tiempo y esfuerzo. Por encima, una capa de pesto aportará todo el sabor a nuestra tarta, que luego se completará con un puñado de tomates cherry cortados por la mitad. Todo ello se hornea durante unos 20 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y los tomates asados, para luego coronarlo con una burrata fresca que aportará el sabor más fresco del Mediterráneo a cada bocado.

Receta de tarta salada de tomates cherry y burrata

Esta tarta salada de tomates cherry y burrata combina una base de hojaldre dorada con tomates cherry asados, burrata fresca y salsa de pesto. La técnica principal de esta receta es el horneado, que potencia el sabor de los tomates y aporta una deliciosa textura crujiente a la base. Se termina en frío añadiendo la burrata para mantener su cremosidad.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

1 lámina de hojaldre refrigerado

300 g de tomates cherry variados

1 burrata fresca (125 g aprox.)

80 g de mozzarella rallada o en lonchas finas

4 cucharadas de pesto (casero o comprado)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Hojas de albahaca fresca (opcional)

Cómo hacer una tarta de tomates cherry y burrata, paso a paso

Precalienta el horno a 210 ºC, calor arriba y abajo. Extiende la lámina de hojaldre sobre papel de horno, en una bandeja. El hojaldre debe estar bien frío antes de hornear para subir correctamente. Pincha el hojaldre con un tenedor, dejando un borde de 1 cm sin pinchar. Unta la superficie con 2 cucharadas de pesto, evitando los bordes. Reparte la mozzarella sobre el pesto. Lava y corta los tomates cherry por la mitad. Marina con 1 cucharada de aceite, sal y pimienta. Distribuye los tomates cherry sobre la mozzarella, con el corte hacia arriba. Hornea durante 18-20 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y los tomates asados. Saca la tarta y deja templar 5 minutos. Coloca la burrata en el centro (puedes trocearla). Añade el resto de pesto por encima y decora con hojas de albahaca fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones (entrante) o 2 porciones (plato principal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal aprox.

Proteínas: 8 g

Grasas: 20 g

Hidratos de carbono: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta (sin la burrata) se mantiene en nevera hasta 2 días, bien tapada. Añade la burrata siempre en el momento de servir para mantener su textura.