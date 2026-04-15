La hija del cantante Francisco se pronuncia tras archivarse la causa contra su padre: “No quiero su dinero, quiero que pida perdón a mi madre”

Naomi González Apolinar se ha sincerado para ‘Lecturas’ y ha hablado de la batalla legal que mantiene contra su padre

El cantante Francisco en una entrevista en Telecinco. (Mediaset)
La historia de Naomi González Apolinar vuelve a ser la gran protagonista de la prensa del corazón. La joven, reconocida como hija del cantante Francisco por orden judicial en 2008, atraviesa un nuevo capítulo en su batalla legal y personal. Hoy, su caso ha vuelto a la actualidad tras conocerse que el juzgado ha archivado temporalmente la causa en la que reclama el pago de una pensión.

El motivo se encontraría en la imposibilidad de localizar al intérprete. Sin embargo, el proceso no está cerrado. La búsqueda del cantante continúa y el procedimiento podría reanudarse en cuanto este sea localizado y preste declaración. Lejos de centrarse en una compensación económica, Naomi tiene como objetivo el reconocimiento público de su padre y la reparación del honor a su madre, tal y como ha reafirmado a Lecturas, este miércoles 15 de abril.

Se trata de una realidad que causa una gran desazón en la joven, quien se ha sincerado para la revista del corazón y ha afirmado que le ha tocado madurar muy pronto. “Mi madre y yo hemos vivido bien, pero cuando mi padre dejó de poner dinero, pasamos una mala racha. Tenía unos doce años. Fue muy duro. Mi madre había cosas que no me podía dar. Era difícil asumirlo, pero tienes que aprender lo que es tener todo y nada”, ha admitido, sin poder evitar emocionarse.

“Tenía miedo al rechazo”

De acuerdo con las palabras, ella no siente admiración por su progenitor y, además, cree conocer el motivo por el que no quiere asumir su responsabilidad con ella. “Creo que es por Paca, su mujer. O ella no lo sabe o él quiere taparle los ojos negándome”, ha expresado, agregando que Francisco “debe asumir sus errores”. “En la adolescencia le pedí su teléfono a mi madre, pero ella no quería y discutimos. Luego, entendí que me quería proteger”, ha admitido.

Naomi también ha hecho saber que tiene interés en conocer su familia paterna. “No sé si ellos me quieren conocer. Sigo en Instagram a mi padre, pero no sé si tiene relación con ellos. Lo sigo porque le dice a mi madre que está arruinado y luego lo veo en Marbella de vacaciones”, ha manifestado, añadiendo que no quiere su dinero. “Quiero que me reconozca como hija, que me explique por qué me ha negado y pida perdón a mi madre por haberle faltado al respeto, sabiendo que es mi padre. La han llamado mentirosa, quiero limpiar su nombre”.

Por otro lado, la joven ha manifestado que cree haber heredado el talento de su padre, aunque dejó de cantar a los 14 años. “Me cerré. Cuando se me pase un poco este dolor, cantaré por lo menos una canción”, ha expresado, agregando que nunca ha asistido a un concierto de Francisco por “miedo al rechazo”. “Antes de morirse me buscará y le demostraré que soy mejor persona. Le perdonaré. Pero eso no quiere decir que vaya a tener una relación con él”. Eso sí, tiene claro que si este vuelve a rechazarla, no le causará un dolor de cabeza. “Me dolería pero no me impactaría”.

