‘Mask Singer’ muestra la identidad de Fregona, su tercer desenmascarado: una leyenda del tenis mundial

Una leyenda del tenis mundial se escondía tras la identidad de Fregona (Mask Singer)

El programa de Antena 3 ‘Mask Singer’ ha dado a conocer, en su segunda emisión de esta nueva temporada, a su tercera personalidad enmascarada. En este caso vuelve a ser una con gran repercusión internacional, pues es una leyenda viviente del mundo del tenis, donde conquistó 59 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera.

En el primer programa de ‘Mask Singer 5’, otros dos fenómenos internacionales aparecieron en escena, Elle Macpherson y Bernd Schuster, tras las máscaras de Micrófono y Semáforo respectivamente. En esta nueva noche de misterio y expectación, el jurado compuesto por Juan y Medio, Ana Milán, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo ha tenido que poner en marcha sus capacidades para intentar revelar la identidad del personaje oculto.

De nuevo se han dividido las actuaciones por grupos, también conocido este formato como ‘truelo’. El primero de ellos ha enfrentado sobre el escenario del programa a Clavel, Bocata de calamares y Fregona.

Las apuestas de los investigadores

Tras la actuación de Clavel, interpretando el tema ‘APT.’ de Bruno Mars y Rosé, el jurado ha lanzado sus predicciones hacia personalidades españolas. Entre ellas se encuentran las cantantes Amaia Romero y Lola índigo o las empresarias Vicky Martín Berrocal y Marta Ortega Pérez.

Por parte de Bocata de Calamares las propuestas han ido hacia los cantantes españoles Pablo Alborán y David Bustamante para Juan y Medio y Ruth Lorenzo. Sin embargo, Boris Izaguirre ha optado por predecir que tras la máscara se encuentra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En su caso ha interpretado el tema ‘El Último Día De Nuestras Vidas’ de Dani Martín.

Fregona durante su actuación en 'Mask Singer' (Mask Singer)

Pero finalmente ha sido Fregona la máscara que se ha visto obligada a desvelar su identidad tras la votación. Su habla inglesa ya había dejado a los investigadores alguna pista sobre quién se escondía tras el disfraz. Salma Hayek, Serena Williams, Laura Pausini y Brooke Shields fueron las apuestas finales de Juan y Medio, Ana Milán, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, respectivamente.

Ninguno de ellos ha llegado a acertar de pleno con el nombre pero se han acercado bastante en esta ocasión al mencionar a dos personalidades femeninas del mundo del tenis, ya que la mujer que daba vida a Fregona es una leyenda de este deporte.

La identidad de Fregona

Finalmente, tras la máscara se encontraba la tenista checo-estadounidense Martina Navrátilová, considerada una de las más grandes figuras en la historia del tenis. A lo largo de sus más de tres décadas como profesional en este deporte dejó una huela imborrable.

Martina Navrátilová es la personalidad tras la máscara de Fregona (Mask Singer)

En su palmarés cuenta con un total de 59 títulos de Grand Slam, repartidos entre las tres modalidades (individual, dobles femeninos y dobles mixtos). Además, con 9 títulos de Wimbledon, cuenta con el récord absoluto, tanto en el ámbito masculino como femenino, de este torneo, erigiéndose como la reina absoluta del All England Club.

Su desenmascaramiento ha generado una gran expectación y emoción en el plató, dejando sin habla tanto a los espectadores como a los investigadores, al no imaginar a una personalidad de su magnitud tras la identidad de Fregona.

Por último, tras la pregunta de Arturo Valls, Navrátilová ha tenido unas palabras de reconocimiento tanto para Rafa Nadal como para Carlos Alcaraz, de quien se ha declarado una gran seguidora. Del mismo modo, el presentador ha añadido: “¡Para mí ha sido el mejor desenmascaramiento de la historia de Mask Singer!".