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‘Mask Singer’ revela la identidad de ‘Micrófono’, el primer desenmascarado de la temporada

El jurado ha propuesto teorías opuestas antes del inesperado desenlace

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Una estrella internacional se encontraba tras la máscara
Micrófono se convierte en el primer desenmascarado de Mask Singer (Mask Singer)

El estreno de la quinta temporada de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha marcado un arranque inesperado en Antena 3, al descubrirse que la primera desenmascarada es una supermodelo y actriz australiana, conocida internacionalmente. Su identidad, oculta bajo la máscara de ‘Micrófono’, ha generado sorpresa tanto en el plató como entre los espectadores.

El primer programa ha introducido la novedad de una mesa de investigadores renovada en la que solo permanece Ana Milán respecto a la edición anterior, sumándose Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo. En la gala inaugural, la organización ha dividido las doce máscaras iniciales en dos grupos.

El grupo A, en el que competía Micrófono, también estaba compuesto por Chihuahua, Labios, Loro, Momia y Semáforo. La eliminada ha sido elegida mediante votación tras un duel musical entre Loro, Micrófono y Momia.

Apuestas del jurado

Tras la interpretación de “I Gotta Feeling”, de Black Eyed Peas, la máscara de Micrófono se ha situado en el centro de las apuestas de los investigadores. Cada uno ha formulado su propia teoría sobre la identidad real de la artista oculta.

Ana Milán ha sostenido que se trataba de Carla Bruni, mientras que Boris Izaguirre ha apostado por Naomi Campbell; Ruth Lorenzo ha jugado la carta de Elsa Pataky y Juan y Medio ha optado por Scarlett Johanson.

‘Micrófono’, el primer desenmascarado de la temporada
‘Mask Singer’ revela la identidad de ‘Micrófono’ (Mask Singer)

El desarrollo de la gala ha seguido un esquema similar al de ediciones anteriores, presentado por Arturo Valls. Como novedad, este año se mantiene la dinámica de dividir las máscaras en dos grupos: el A (con la propia Micrófono) y el B, compuesto por Bocata de calamares, Caracol, Clavel, Fregona, Jirafa y Pizza.

En el duelo inicial, tras los turnos de actuación de Loro —que interpretó “Samba do Brasil”—, Micrófono —con “I Gotta Feeling”— y Momia —con “Todo contigo”, de Álvaro de Luna”—, los investigadores han expuesto sus hipótesis con pistas proporcionadas durante la gala, como la alusión a una sirena para Micrófono y una paleta de pintura para Momia.

La identidad de Micrófono

Finalmente tras la máscara se encontraba Elle Macpherson, quien ha sido recibida con asombro por los miembros del jurado y por el presentador, que ha destacado la presencia de una “superestrella internacional” en el arranque de la temporada.

Elle Macpherson en Mask Singer
Tras la máscara de 'Micrófono' se encontraba Elle Macpherson (Mask Singer)

La década de los ochenta y noventa, en la que Elle Macpherson, conocida como ‘El Cuerpo’, alcanzó fama mundial, queda lejana para parte del público español, motivo por el que la sorpresa del desenmascaramiento se ha visto acompañada de desconcierto.

La revelación de la identidad de Elle Macpherson ha supuesto una sorpresa general y una dosis de desconcierto entre los seguidores del formato, que han manifestado su perplejidad en redes sociales dada la proyección internacional de la modelo y la escasa familiaridad de parte del público español con su figura.

La presentadora Ana Milán revela en una entrevista con Infobae a quién le gustaría tener en la próxima temporada de su programa 'Ex. La vida después'. La actriz confiesa su admiración por Miguel Bosé y explica por qué cree que tiene "un entrevistón".

Uno de los elementos distintivos de la quinta edición es la modificación del equipo investigador, con la presencia de Ana Milán, Boris Izaguirre, Juan y Medio y Ruth Lorenzo. Cada uno ha aportado una perspectiva diferente durante la gala al detallar los razonamientos de cada investigador a la hora de exponer sus apuestas sobre la identidad de ‘Micrófono’.

De este modo, la elección de Elle Macpherson como primera eliminada refuerza el carácter global del programa en su quinta edición y la apuesta por figuras de proyección internacional como atractivo para el público.

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