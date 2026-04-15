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Carlos Alcaraz se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona debido a las molestias en su muñeca: “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”

El tenista español se ha visto obligado a renunciar al torneo por lesión

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El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)
El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Carlitos anuncia su retirada del torneo de Conde de Godó de Barcelona. Durante su debut en la competición de la ciudad condal, el español ya sintió molestias en su muñeca derecha al realizar un golpe y, tras no entrenarse durante la jornada de este miércoles, ha decidido poner fin a su aventura en Barcelona y recuperarse, para poder afrontar el resto de la temporada de tierra. “Tengo una lesión más seria de lo que esperaba”, afirmaba el de Murcia en rueda de prensa.

Con 5-4 en el marcador y la igualdad todavía instaurada entre ambos, Carlitos necesitó ser atendido por molestias en la muñeca derecha. Un masaje, una venda y de vuelta a la pista. Surtió efecto porque, después de levantar varias bolas de set de su rival, llegó su turno. Y lo aprovechó. Le rompió el servicio al finlandés y emitió un grito ensordecedor para celebrar la conquista del primer set. El primer paso estaba dado. Había conseguido encaminar el duelo, aunque todavía necesitaba ganar otra manga para poder seguir avanzando en el torneo de Barcelona, ese que le permitiría recuperar el número uno si conquista la copa.

Con el camino encarrilado, Carlitos hizo un esfuerzo para olvidarse de las molestias en la muñeca y centrarse en ganar el partido cuanto antes. Y lo consiguió. Hasta tres roturas firmó para solventar la segunda manga y poner fin al partido. El tenista español conseguía así el pase a la siguiente ronda. Tras el encuentro, Alcaraz se pronunció sobre sus molestias: Cuesta mucho adaptarse, hoy he hecho mi primer entrenamiento por la mañana y enseguida he saltado a competir. Siempre van saliendo pequeñas cosas en el cuerpo; vamos a ver con mi equipo qué hay; espero que no sea nada. Ya he sentido este feeling alguna que otra vez y no ha ido a más; nunca ha acabado en nada serio".

El mensaje del torneo de tenis de Barcelona sobre la retirada de Carlos Alcaraz (imagen de X)
El mensaje del torneo de tenis de Barcelona sobre la retirada de Carlos Alcaraz (imagen de X)

Unas palabras que ponían calma ante los peores presagios que recorrieron la mente de los aficionados, que vieron al español ser atendido por su muñeca. Sin embargo, este miércoles Carlitos no se ha entrenado como habría sido habitual para preparar su próximo partido. No pareció en un primer momento preocupante, dado que podía deberse a un descanso para poner fin a esas molestias. Sin embargo, cuando ha anunciado una rueda de prensa para la tarde de este miércoles, el anuncio parecía claro.

Alcaraz y las molestias en la muñeca

Alcaraz hacía realidad la noticia: se retira del torneo Conde de Godó de Barcelona por lesión. "Es raro y difícil sentarme aquí por segunda vez y comunicar que no voy a poder seguir en el torneo", comenzaba el tenista español. Ya añadía: “Como ya pudisteis ver todos, ayer en el partido, después de un resto, me venció la muñeca y sentí una molestia que poco a poco fue yendo a más”. Y concluía: “Es una situación que ya había sentido previamente y que creía que no iba a ir a más, que era solo exigencia de toda la semana. Pero vistas hoy las pruebas, es una lesión un poquito más seria de lo que todos esperábamos. Debo escuchar mi cuerpo, lo que me viene mejor, que no me repercuta en el futuro”.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Ahora, como él mismo ha detallado, regresará a casa para comenzar la recuperación junto a su equipo, los médicos y los fisios, para tratar de volver cuanto antes a las pistas: “Nunca me gusta borrarme de ningún torneo, y especialmente de este. Con mucha tristeza, tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con mi equipo, los doctores y el fisio, e intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en un futuro”. Recuperar el número uno en Barcelona ya no es una opción. Lo que todavía no se sabe es si estará presente en el Mutua Madrid Open o el de Murcia no regresará a las pistas hasta Roma, donde de nuevo defiende puntos.

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