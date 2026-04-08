‘Mask Singer’ da a conocer la identidad de Semáforo: un exfutbolista de talla mundial

Semáforo durante su actuación en 'Mask Singer' (Mask Singer)

La identidad de Semáforo, una de las máscaras más enigmáticas de la presente edición de Mask Singer, ha quedado al descubierto durante la emisión del primer programa de la quinta temporada. Un exfutbolista ha sido el protagonista del segundo desenmascaramiento de la gala inaugural, sorprendiendo tanto al público como al equipo de investigadores del formato televisivo.

El segundo falso anonimato del concurso ha recaído en un deportista que ha militado en los tres grandes clubes del fútbol español y que, en esta ocasión, ha saltado al escenario para interpretar «Don’t Stop Me Now» de Queen oculto bajo una máscara compuesta por los clásicos colores del semáforo.

Durante la gala, la segunda tanda enfrentaba a las máscaras de Labios, Chihuahua y Semáforo, siendo esta última la que ha resultado desenmascarada tras las votaciones. La interpretación musical y la pista extra, que en su caso ha sido la palabra “Museo”, han generado diversas teorías entre el equipo de investigadores.

Dudas entre el jurado

El estreno de la quinta edición ha contado con la presencia de Arturo Valls como presentador y la incorporación de Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ruth Lorenzo al equipo de investigadores, manteniendo a Ana Milán como única integrante de la edición anterior.

La gala se ha estructurado en torno a dos “truelos”, es decir, enfrentamientos de tres máscaras en cada ronda. En el primero, Micrófono ha sido desenmascarada, resultando ser la modelo Elle Macpherson, mientras que en el segundo, la ahora famosa Semáforo interpretaba «Don’t Stop Me Now» de Queen, siguiendo a Labios y precediendo a Chihuahua, que se inclinaba por el tema «Bring Me to Life» de Evanescence.

Momento en el que quitan su máscara a Semáforo en 'Mask Singer' (Mask Singer)

La confusión en las predicciones ha reinado desde el inicio. Para Semáforo, mientras que el acento parecía despistar, la pista extra (“Museo”) tampoco ha servido para orientar al jurado. Las apuestas para la identidad de Labios han incluido a Kylie Minogue, Rita Ora, Paris Hilton y Pilar Rubio. Para la de Chihuahua, las opciones se han repartido entre Blanca Suárez, Paulina Rubio, Bar Refaeli y Ágatha Ruiz de la Prada, sin que ningún investigador haya logrado acertar en ninguno de los casos.

Para Semáforo, Ruth Lorenzo ha apostado por Karim Benzema, Boris Izaguirre por Hristo Stoichkov, Juan y Medio por David Guetta y Ana Milán por Carlos Baute. Previamente, durante las actuaciones individuales, ni las predicciones ni los acentos han permitido a los miembros del jurado relacionar la voz y la presencia de Semáforo con el exjugador, pese a que Boris Izaguirre había “intuido balones” en la identidad tras la máscara y se había quedado cerca con su referencia al exfutbolista búlgaro.

El segundo desenmascarado

El segundo desenmascaramiento de la quinta edición de Mask Singer ha correspondido a la máscara de Semáforo, bajo la que se ocultaba Bernd Schuster. El exfutbolista ha sorprendido a todos los presentes con su actuación, interpretando el célebre tema de Queen. Ningún miembro del jurado ha logrado identificar su verdadera identidad pese a las pistas proporcionadas y las conjeturas futbolísticas de algunos de ellos.

Bernd Schuster se encontraba tras la máscara de Semáforo en 'Mask Singer' (Mask Singer)

Bernd Schuster figura entre los pocos jugadores que han defendido la camiseta de los tres principales equipos de la liga española: Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Además, ha sido internacional con la selección alemana. Una de las pistas sobre el segundo eliminado es que la máscara de Semáforo encerraba “un triplete casi imposible de repetir”, refiriéndose al historial deportivo del exjugador.

Ni las interpretaciones musicales ni los indicios visuales ni las pistas proporcionadas han permitido a los investigadores acertar con el nombre del exfutbolista, cuya fluidez en español —adquirida durante su trayectoria en España— ha contribuido al reto de identificarlo.