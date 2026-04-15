La última gala de ‘Supervivientes’ deja fuera de peligro a una de las concursantes más apoyadas por la audiencia

Claudia y Alba conocen quién es la salvada de la noche (Supervivientes)

La última gala de ‘Supervivientes’ ha dejado una nueva salvación que permite vislumbrar a una de las favoritas del público. Esta edición, presentada desde la isla por María Lamela, ha enfrentado a los cuatro nominados tras la última gala: Claudia Chacón, Alba Paul, Jaime Astrain y Toni Elías.

Cada uno de ellos ha accedido a la estructura del ‘Abismo al infinito’, donde el respaldo mediante el televoto de la app Mediaset Infinity determinaba su permanencia. Para Toni Elías era la tercera nominación, mientras que Jaime Astrain y Alba Paul se estrenaban en este proceso, y Claudia solo había evitado la nominación en la primera semana.

Durante la semana previa, los concursantes han experimentado visitas familiares —Jaime Astrain recibió a su pareja, Lidia Torrent; Claudia fue sorprendida por su madre; y Alba Paul compartió estancia en la isla con su mujer, la influencer Dulceida, protagonista de un reencuentro emotivo tras lanzarse en helicóptero para acompañarla durante la noche. Estas visitas han supuesto un aliciente adicional en la convivencia antes de afrontar la tensa ceremonia de salvación.

Duelo, nominaciones y una petición de expulsión

El desarrollo de la gala ha mantenido alta la tensión. Previo al dictamen definitivo, los concursantes han defendido su continuidad en el concurso. El momento más singular se ha producido cuando Jaime Astrain ha solicitado abiertamente su propia expulsión, manifestando su dificultosa adaptación a las pruebas debido a una lesión de rodilla, aunque el equipo médico le había autorizado a seguir.

Tras este alegato, el primer eliminado de la dinámica ha sido Toni Elías, seguido de Jaime Astrain, lo que ha dejado como protagonistas del duelo final a Alba Paul y Claudia Chacón, cuya rivalidad ha marcado buena parte de la convivencia en Honduras.

Los concursantes debaten en 'Supervivientes' (Supervivientes)

Las nominaciones previas se habían definido por diferentes mecanismos en las playas del concurso. En Playa Victoria, un triple empate desencadenado por Ingrid Betancor, Toni Elías y Jaime Astrain se resolvió gracias al voto extra de Teresa Seco, dejando a Toni nominado, a lo que se sumó la nominación directa del líder Gerard Arias a Jaime.

Mientras, en Playa Derrota, Claudia fue de nuevo la más votada entre sus compañeros, con Alba nominada por la líder Almudena Porras, lo que ha acentuado el enfrentamiento entre ambas y ha desembocado en la demostración del apoyo del público a favor de Claudia.

La concursante salvada

La última gala de ‘Supervivientes 2026’ ha pronunciado un giro inesperado con la resolución de la sexta ceremonia de salvación, que ha situado a Claudia Chacón como la clara favorita del público tras imponerse en un duelo sumamente ajustado contra Alba Paul. El desenlace de este proceso, emitido durante la entrega de ‘Tierra de nadie’, ha demostrado un respaldo muy igualado por parte de la audiencia, cuyas votaciones han dejado patente la división de opiniones.

Las votaciones han arrojado el porcentaje más reñido en lo que va de temporada: Claudia Chacón ha conseguido un 45,7% de los votos del público frente al 40,4% de Alba Paul. Este estrecho margen ha dejado fuera de peligro de expulsión a la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, consolidando así su posición como aspirante de referencia en el tramo actual del reality.

La resolución llegó con María Lamela cortando la cuerda correspondiente a Alba Paul en la estructura “Abismo al infinito”. De este modo, Claudia Chacón se ha proclamado salvada de la noche, con una diferencia de apenas 5,3 puntos porcentuales sobre su principal enemiga en el reality. Esta decisión ha supuesto una inyección anímica para Claudia y un revés evidente para Alba Paul, que ha lamentado no poder celebrar la salvación con Dulceida, justo tras su breve visita.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

El duelo final entre Alba Paul y Claudia Chacón ha respondido a semanas de rivalidad, convirtiéndose en una suerte de veredicto popular que tiene implicaciones directas para la convivencia y la estrategia futura. Para Claudia, la salvación supone una confirmación del respaldo de la audiencia, lo que puede convertirse en ventaja competitiva para el resto del concurso.

En el caso de Paul, la derrota en un enfrentamiento tan igualado y mediático puede traducirse en inseguridad y modificar su postura respecto a sus compañeros. La reacción tras el resultado podría influir no solo en su ánimo, sino en el desarrollo de nuevas alianzas o conflictos dentro del grupo. Por otra parte, ni Toni Elías ni Jaime Astrain han generado grandes expectativas en sus respectivos trayectos, quedando relegados a un segundo plano en la narrativa de esta semana.