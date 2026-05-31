España

Un paciente de un hospital de Murcia recibirá 11.000 euros de indemnización tras ser operado de un tumor en una zona en la que no tenía nada

El cirujano se equivocó al marcar el área de la operación, lo que impidió extirpar el tumor

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Cirujanos en un hospital. (Europa Press)
Cirujanos en un hospital. (Europa Press)

Un paciente operado con anestesia general en un hospital de Murcia será indemnizado con 11.100 euros por el Servicio Murciano de Salud tras una intervención por un fibroelastoma subescapular en una zona donde no estaba el tumor, según ha informado EFE este domingo.

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia concluyó en un dictamen que existe relación de causalidad entre el daño alegado y el mal funcionamiento de los servicios públicos, por lo que la Administración debe responder por la vía de la responsabilidad patrimonial.

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El documento añade que un informe de la aseguradora del Servicio Murciano de Salud reconoce que el cirujano se equivocó al marcar el área de la operación, lo que impidió extirpar el tumor. En su reclamación, el paciente sostuvo que por ese fallo deberá volver a pasar por el quirófano para una nueva intervención.

Otros casos recientes de negligencia

Este no es el único caso reciente de negligencia médica en España. Este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid a pagar más de 200.000 euros a una paciente operada de cáncer de mama porque el Hospital Universitario de Getafe le implantó prótesis mamarias sin un consentimiento específico para esa técnica. La sentencia aprecia una vulneración de la lex artis por defecto de información y por haber practicado una reconstrucción distinta de la autorizada por escrito.

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La operación se realizó en mayo de 2023 en el Hospital Universitario de Getafe tras detectarse un carcinoma ductal. La paciente había firmado un consentimiento para una reconstrucción con expansores mamarios, pero durante la cirugía se le colocaron prótesis subpectorales definitivas, una técnica diferente en riesgos, función y resultado estético.

La Sala considera que la reconstrucción mamaria inmediata tras una mastectomía no puede analizarse solo como una actuación curativa. A su juicio, incorpora un componente reconstructivo y estético que obliga a extremar las garantías del consentimiento informado.

Y en Italia se han batido estas cifras de indemnización. Allí, la Corte de Apelación de Florencia ha condenado al Hospital Universitario de Pisa a indemnizar con 470.000 euros a una mujer que recibió cuatro años de quimioterapia por un cáncer que nunca tuvo, un caso que se remonta a 2006 y que acabó con un reconocimiento judicial del daño físico, emocional, laboral y funcional sufrido por la paciente.

La afectada tenía 47 años cuando acudió en 2006 al Hospital de Volterra para una intervención ortopédica rutinaria. Un análisis previo detectó una alteración en los glóbulos blancos, la operación se aplazó y el Hospital Universitario de Pisa diagnosticó después un linfoma no Hodgkin de tipo MALT tras varias biopsias de médula ósea e intestina. Convencida de que padecía un cáncer de crecimiento lento localizado principalmente en el intestino, la mujer inició en 2007 un tratamiento prolongado con quimioterapia, corticoides y esteroides. Ese proceso se alargó hasta 2011 y le provocó cansancio crónico, malestar constante y limitaciones físicas.

El giro del caso llegó en 2011, cuando buscó una segunda opinión en un hospital de Génova. Las nuevas pruebas y biopsias concluyeron que no había cáncer y que había sido tratada durante años por una patología que nunca existió.

*Con información de EFE

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