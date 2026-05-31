“A El Hierro se le ha dejado de lado”: el cabildo de la isla tacha de “excusas” la ausencia del papa León XIV en La Restinga durante su visita a Canarias

Rescatan a 150 migrantes de un cayuco en aguas de El Hierro en noviembre de 2025 (Europa Press)

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha asegurado que la población herreña “está absolutamente decepcionada” ante la exclusión de la isla en la inminente visita oficial del papa León XIV a Canarias. Armas ha denunciado que, mientras el Papa Francisco “dijo claramente que quería venir a rezar a La Restinga”, el actual pontífice “no puede o su agenda se la hicieron de otra manera”.

Para el máximo representante político de la isla, resulta “sorprendente” que se pretenda hacer del archipiélago “el kilómetro cero de la inmigración, de la solidaridad y del trato humanitario” con la visita papal de los próximos días, ignorando a El Hierro, el lugar más relevante en este sentido. Los motivos que impedían este acercamiento se deben a cuestiones “de infraestructura, motivos logísticos, de que no hay capacidad y yo creo que eso son excusas directamente”, ha afirmado para Europa Press.

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Asimismo, el presidente insular ha añadido que “no cuesta nada” tomar un vuelo para estar en el puerto de La Restinga al menos “una hora”, sobre todo teniendo en cuenta que es el enclave por donde llega “el 60 % de los migrantes”. De esta forma, Armas ha lamentado que “se ha perdido una oportunidad” de reconocer la “solidaridad, empatía y cariño” de su pueblo, sentenciando de forma categórica que “a El Hierro se le ha dejado de lado”.

La Ruta Canaria se ha consolidado como la más mortífera

El representante de la isla ha criticado, además, la falta de coordinación en el viaje de León XIV: “Quien lo haya organizado [...] se ha hecho mal desde nuestro punto de vista, porque no han contado con nosotros, no han hablado con nosotros”, asegurando que las instituciones insulares habrían hecho “todo lo necesario y más” para garantizar la visita.

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Esta decepción institucional se enmarca en plena crisis de la isla, que se ha convertido en la principal puerta de entrada irregular de migrantes con más de 50.000 personas acogidas desde 2020, y un pico histórico de casi 30.000 llegadas solo en 2024. De hecho, la conocida como Ruta Canaria se ha consolidado en los últimos años como la vía más mortífera hacia Europa, tras los informes publicados por Caminando Fronteras.

Ante la férrea militarización del Mediterráneo, miles de personas asumen el altísimo riesgo de navegar el Atlántico desde Mauritania o Senegal, enfrentándose a un océano donde las inclemencias meteorológicas y la falta de recursos de rescate resultan fatales.

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Migrantes esperan a que les atiendan tras desembarcar de un barco de la Guardia Costera en el puerto de Arguineguín, el 21 de abril de 2026. (REUTERS/Borja Suárez)

“Se puede llegar hasta donde se pueda llegar”

Frente a la queja de Alpidio Armas, cabildo de El Hierro, los representantes religiosos de la isla han mostrado una visión mucho más comprensiva. Desde el Obispado de Tenerife defienden que la visita a El Hierro “se intentó a toda costa”, pero fue inviable por dificultades logísticas. El arcipreste de la isla, Juan Rodríguez, asumió con pragmatismo que “se puede llegar hasta donde se pueda llegar”, reconociendo que, aunque “se manejó la posibilidad”, los tiempos no lo permitieron.

A pesar de ello, Rodríguez destacó la “alegría” que supone este viaje apostólico para sensibilizar a la población mundial. “Los herreños lo han entendido muy bien”, señaló el clérigo, contradiciendo las palabras del cabildo y mostrándose seguro de que el problema migratorio “va a ser visto” por el Papa desde el resto del archipiélago.

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Para el arcipreste, el verdadero objetivo del viaje debe ser “humanizar, personificar el drama que se vive en esta ruta tan mortífera” y concienciar de que quienes viajan en los cayucos “son personas” a las que se debe tratar “con dignidad”. De este modo, ha recordado que el pueblo herreño es consciente de lo que significa emigrar y ejerce con orgullo como “artesanos de la acogida”. “Ese es el llamado que hace la iglesia a acoger, amar y recibir como persona a todo aquel que está llegando”, recalcó.

Un buque de la Guardia Costera española remolca una embarcación con migrantes a bordo hasta el puerto de Arguineguín, el 5 de marzo de 2025. (REUTERS/Borja Suárez)

Invitación a Arguineguín

A pesar de la ausencia papal en su territorio, la comunidad herreña no faltará a la cita. Se han fletado tres vehículos para que los feligreses acudan a Tenerife. Paralelamente, el ente Puertos Canarios ha invitado formalmente a los oficiales del Puerto de La Restinga a participar en el acto del Papa en Arguineguín (Gran Canaria), un gesto simbólico para rendir homenaje a quienes asumen cada día, desde la primera línea de costa, el verdadero peso de esta histórica crisis humanitaria.

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“Queremos que en Arguineguín estén presentes quienes, desde puertos como La Restinga, han demostrado cada día que el servicio público también se expresa en el cuidado de las personas. Esta invitación es un gesto de gratitud y de respeto hacia una labor ejemplar”, ha asegurado el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno. Al final, el representante de Puertos Canarios ha matizado que “La Restinga simboliza una respuesta hecha de profesionalidad, humanidad y compromiso. Sus oficiales, entre los que estarán también los de Arguineguín, han sostenido durante mucho tiempo una tarea discreta pero decisiva, y para Puertos Canarios era importante que formen parte de este acto”, concluye Moreno.