España

Isa Pantoja vende su casa familiar en El Puerto de Santamaría por 391.000 euros: concepto abierto, zonas comunes y piscina

La hija de Isabel Pantoja ha puesto a la venta su casa familiar con Asraf Beno en la ciudad gaditana

Guardar
Isa Pantoja durante la presentación de 'Decomasters' en Gran Vía Venue, a 09 de enero de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).
Isa Pantoja durante la presentación de 'Decomasters' en Gran Vía Venue, a 09 de enero de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

La vida de Isa Pantoja y Asraf Beno vuelve a dar un giro importante. La pareja ha decidido poner a la venta la vivienda que adquirieron en 2024 en El Puerto de Santa María, un hogar que ha sido testigo de una etapa clave en su historia personal y familiar.

El inmueble, un bajo con jardín ubicado en una urbanización privada en expansión, sale al mercado por 391.000 euros. La casa cuenta con cerca de 80 metros útiles y una parcela que supera los 300 metros cuadrados, incluyendo una amplia zona exterior que ha sido uno de los grandes atractivos de la propiedad. Se trata de una vivienda reformada y prácticamente nueva, que además se vende completamente amueblada.

Fue la propia Isa quien confirmó la noticia en El tiempo justo, explicando de forma clara el motivo de esta decisión. Lejos de polémicas, la razón principal es el crecimiento de la familia. “Necesito más espacio, es pequeñita”, reconocía, dejando claro que la llegada de su hijo Cairo ha cambiado sus necesidades: "Tenía mi vestidor y nació Cairo, quiero otras habitaciones. De la reforma hace mucho tiempo, ya".

Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).
Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).

Ubicada en una zona residencial en pleno desarrollo, la vivienda ha experimentado una notable revalorización desde su compra. Según se ha comentado en distintos espacios televisivos, la pareja adquirió la propiedad por una cifra cercana a los 200.000 euros, a lo que habría que sumar una importante inversión en reformas y decoración. Esa transformación ha elevado su valor actual en el mercado.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para ellos. "Es espectacular por fuera, pero por dentro, tiene cosas como grietas o humedades. Tuvieron problemas con la promotora, que no respondían", afirmó Miguel Frigenti. A lo que Alexia Rivas apuntilló: "Ahora está perfecta e impoluta. Isa dice que no la va a regalar y el precio es el que es. Me dice que la venden porque han encontrado una casa preciosa y que esta se les quedaba pequeño".

Una vivienda muy exclusiva

El inmueble destaca especialmente por su luminosidad y su diseño funcional. La orientación sureste permite la entrada de luz natural durante gran parte del día, algo que Isa ha aprovechado en numerosas ocasiones para sus contenidos en redes sociales. De hecho, la casa se ha convertido en uno de sus escenarios habituales, donde comparte tanto momentos familiares como rutinas diarias.

Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).
Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).

Uno de los espacios más representativos es el salón con cocina integrada, concebido en un estilo abierto que combina estética y practicidad. Los muebles de líneas limpias, la encimera de mármol y los tonos neutros aportan una sensación de amplitud que se extiende al resto de la vivienda.

En el exterior, el jardín ha sido otro de los grandes protagonistas. Con césped artificial, árboles y zonas diferenciadas para el descanso y el ocio, este espacio ha servido tanto para reuniones familiares como para el juego de los niños. Incluso cuenta con elementos diseñados para el entretenimiento del pequeño, como columpios o zonas adaptadas.

Además, la vivienda incluye detalles como aire acondicionado, calefacción, garaje privado y zonas comunes dentro de la urbanización, que dispone de piscina comunitaria y pistas deportivas. También hay un espacio que la propia Isa ha adaptado como gimnasio, donde realiza y comparte sus rutinas de ejercicio.

Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).
Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).

Más allá de lo material, la vivienda tiene un fuerte valor sentimental. En ella han vivido momentos clave, como el nacimiento de su hijo Cairo en junio de 2025, quien se suma a Alberto, el hijo mayor de Isa. También ha sido el lugar donde la colaboradora ha continuado su carrera profesional y sus estudios universitarios.

Temas Relacionados

Isabel PantojaCasas de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un hombre tendrá que pagar una multa de 150 euros por haber pegado una patada a la silla de ruedas de la perrita parapléjica de su vecina

El animal no sufrió lesiones, según lo declaró el veterinario, pero las consultas le costaron a la mujer 99, 50 euros

Un hombre tendrá que pagar una multa de 150 euros por haber pegado una patada a la silla de ruedas de la perrita parapléjica de su vecina

El Gobierno oficializa en el BOE la jornada laboral de 35 horas para los casi 250.000 empleados de la Administración General del Estado

La medida entra en vigor este jueves y obliga a reorganizar turnos y horarios en ministerios, organismos públicos y servicios comunes

El Gobierno oficializa en el BOE la jornada laboral de 35 horas para los casi 250.000 empleados de la Administración General del Estado

Ucrania logra “por primera vez en la guerra” tomar una posición enemiga solo con drones y robots

Según el presidente de Ucrania, los soldados rusos que ocupaban la posición optaron por rendirse ante la coordinación de los sistemas

Ucrania logra “por primera vez en la guerra” tomar una posición enemiga solo con drones y robots

El motivo por el que la reina Letizia no acompaña al rey Felipe VI a las bodas: la estrategia detrás de su ausencia

El hijo de Juan Carlos I y la reina Sofía acostumbra a acudir en solitario a los enlaces nupciales a los que son invitados

El motivo por el que la reina Letizia no acompaña al rey Felipe VI a las bodas: la estrategia detrás de su ausencia

Cielos despejados y termómetros que superarán los 30ºC: la Aemet espera temperaturas “más propias del mes de junio”

El ascenso térmico será paulatino, pero este miércoles ya se esperan máximas por encima de los 25 grados en buena parte de España

Cielos despejados y termómetros que superarán los 30ºC: la Aemet espera temperaturas “más propias del mes de junio”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre tendrá que pagar una multa de 150 euros por haber pegado una patada a la silla de ruedas de la perrita parapléjica de su vecina

Un hombre tendrá que pagar una multa de 150 euros por haber pegado una patada a la silla de ruedas de la perrita parapléjica de su vecina

Desde conductores seguros hasta distraídos: un estudio explica qué clase de persona eres al volante

Esta es la multa que tendrás que pagar a la DGT por cruzar la calle mirando el móvil

Ex altos cargos y responsables públicos señalan que Ábalos mantuvo la compra de mascarillas a la empresa de Aldama pese a recibir ofertas más baratas

Feijóo vuelve a quedarse a rebufo de Ayuso en la ofensiva del PP contra la regularización de migrantes

ECONOMÍA

El Gobierno oficializa en el BOE la jornada laboral de 35 horas para los casi 250.000 empleados de la Administración General del Estado

El Gobierno oficializa en el BOE la jornada laboral de 35 horas para los casi 250.000 empleados de la Administración General del Estado

Juanma Lorente, abogado: “La empresa te está calculando mal tu permiso de lactancia. Tienes más días”

Sánchez seduce a los inversores chinos para traer a España coches voladores, energía limpia e inteligencia artificial

Las medidas anticrisis para frenar los precios no le funcionan al Gobierno: la inflación sube en España más que en la zona euro

Esto es lo que cuesta por hora y noche un canguro en España: el sueldo medio en 2026 roza los 9,5 euros por hora

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak