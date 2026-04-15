Isa Pantoja vende su casa familiar en El Puerto de Santamaría por 391.000 euros: concepto abierto, zonas comunes y piscina

Isa Pantoja durante la presentación de 'Decomasters' en Gran Vía Venue, a 09 de enero de 2026, en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

La vida de Isa Pantoja y Asraf Beno vuelve a dar un giro importante. La pareja ha decidido poner a la venta la vivienda que adquirieron en 2024 en El Puerto de Santa María, un hogar que ha sido testigo de una etapa clave en su historia personal y familiar.

El inmueble, un bajo con jardín ubicado en una urbanización privada en expansión, sale al mercado por 391.000 euros. La casa cuenta con cerca de 80 metros útiles y una parcela que supera los 300 metros cuadrados, incluyendo una amplia zona exterior que ha sido uno de los grandes atractivos de la propiedad. Se trata de una vivienda reformada y prácticamente nueva, que además se vende completamente amueblada.

Fue la propia Isa quien confirmó la noticia en El tiempo justo, explicando de forma clara el motivo de esta decisión. Lejos de polémicas, la razón principal es el crecimiento de la familia. “Necesito más espacio, es pequeñita”, reconocía, dejando claro que la llegada de su hijo Cairo ha cambiado sus necesidades: "Tenía mi vestidor y nació Cairo, quiero otras habitaciones. De la reforma hace mucho tiempo, ya".

Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).

Ubicada en una zona residencial en pleno desarrollo, la vivienda ha experimentado una notable revalorización desde su compra. Según se ha comentado en distintos espacios televisivos, la pareja adquirió la propiedad por una cifra cercana a los 200.000 euros, a lo que habría que sumar una importante inversión en reformas y decoración. Esa transformación ha elevado su valor actual en el mercado.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para ellos. "Es espectacular por fuera, pero por dentro, tiene cosas como grietas o humedades. Tuvieron problemas con la promotora, que no respondían", afirmó Miguel Frigenti. A lo que Alexia Rivas apuntilló: "Ahora está perfecta e impoluta. Isa dice que no la va a regalar y el precio es el que es. Me dice que la venden porque han encontrado una casa preciosa y que esta se les quedaba pequeño".

Una vivienda muy exclusiva

El inmueble destaca especialmente por su luminosidad y su diseño funcional. La orientación sureste permite la entrada de luz natural durante gran parte del día, algo que Isa ha aprovechado en numerosas ocasiones para sus contenidos en redes sociales. De hecho, la casa se ha convertido en uno de sus escenarios habituales, donde comparte tanto momentos familiares como rutinas diarias.

Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).

Uno de los espacios más representativos es el salón con cocina integrada, concebido en un estilo abierto que combina estética y practicidad. Los muebles de líneas limpias, la encimera de mármol y los tonos neutros aportan una sensación de amplitud que se extiende al resto de la vivienda.

En el exterior, el jardín ha sido otro de los grandes protagonistas. Con césped artificial, árboles y zonas diferenciadas para el descanso y el ocio, este espacio ha servido tanto para reuniones familiares como para el juego de los niños. Incluso cuenta con elementos diseñados para el entretenimiento del pequeño, como columpios o zonas adaptadas.

Además, la vivienda incluye detalles como aire acondicionado, calefacción, garaje privado y zonas comunes dentro de la urbanización, que dispone de piscina comunitaria y pistas deportivas. También hay un espacio que la propia Isa ha adaptado como gimnasio, donde realiza y comparte sus rutinas de ejercicio.

Asraf Beno e Isa Pantoja en su casa en El puerto de santamaría (INSTAGRAM).

Más allá de lo material, la vivienda tiene un fuerte valor sentimental. En ella han vivido momentos clave, como el nacimiento de su hijo Cairo en junio de 2025, quien se suma a Alberto, el hijo mayor de Isa. También ha sido el lugar donde la colaboradora ha continuado su carrera profesional y sus estudios universitarios.