Isa Pantoja y Asraf Beno dan la bienvenida a Cairo, su hijo en común: “Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo”

Ya ha nacido el nuevo hijo de Isa Pantoja, y el primero que tiene junto a Asraf Beno. La hija de Isabel Pantoja ha encontrado junto al exconcursante de Supervivientes un amor como el que nunca antes había experimentado, y junto al que ya ha formado una familia.

Cairo es el nombre del recién nacido y ha visto la luz por primera vez en Cádiz, zona de residencia de la Pantojita junto a su marido. La noticia ha llegado de primera mano, pues a pocos momentos desde el parto, la recién madre ha publicado una foto en Instagram junto al nuevo miembro de la familia y Asraf. “Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz”, ha escrito en la publicación.

A pesar de las complicaciones, el nacimiento ha sido de lo más exitoso. Y es que, ya durante las últimas semanas antes del esperado momento, Isa P estaba teniendo una serie de complicaciones, pues “el bebé no se encontraba bien encajado”. Tal era la desesperación de la hija de Isabel Pantoja que pidió ayuda a sus seguidores de Instagram para que le dieran tips para colaborar en un parto exitoso y temprano.

“Tiene la cabecita mal puesta desde hace unas semanas. Tiene la cabeza un poco girada, aunque él está cómodo así. Aun así, me he mentalizado en todas las posibilidades y a ver qué va pasando", comunicaba Isa en sus redes sociales, algo preocupada. Pero no parece que las complicaciones fueran demasiado importantes, pues el pequeño Cairo ha llegado de lo más sano al mundo. Además, está lleno de amor, ya que sus padres le esperaban con ansia y no han parado de documentar cada uno de sus pasos, mostrando públicamente lo ilusionados que estaban con su llegada. También en sus redes confesada que estaba “muy contenta y con ganas de verle la carita”.

Un nacimiento alejado de sus familiares cercanos

Pese a los momentos felices que está viviendo la Pantojita junto al que parece ser el amor de su vida, no está en la mejor etapa a nivel familiar. No hace falta explicar que sigue sin hablarse con su madre o su hermano, los que deberían ser un apoyo inquebrantable durante la llegada de su hijo al mundo. Además, según desveló en La familia de la tele, tampoco se encontraba en el mejor momento con la que fuera su niñera durante años, Dulce Delapiedra.

Isa Pantoja y Asraf Beno dan la bienvenia a Cairo, su hijo en común. (Instagram)

Isa P contaba en el programa ya cancelado por TVE que Dulce y ella discrepaban un poco en cuanto a la forma en la que Isa consideraba que tenía que llegar Cairo al mundo. Además, ha confesado en más de una ocasión que está recibiendo ayuda profesional para afrontar estos duros momentos, así como para gestionar la llegada de su hijo, la que ella ha querido en todo momento que fuera privada y reservada. "Quiero que eso se respete“, comentaba recientemente. Pero dejando a un lado la privacidad, la Pantojita sí que ha querido desvelar cada uno de sus movimientos con respecto a su nuevo hijo a través de sus redes sociales.