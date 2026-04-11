Kiko Rivera habla del papel de Isa Pantoja en la reconciliación con su madre: “Creo que es el hijo el que tiene que dar el paso”

Kiko Rivera en '¡De Viernes!' (Mediaset)

La reaparición televisiva de Kiko Rivera en el plató de ¡De Viernes! ha vuelto a situar a la familia Pantoja en el centro del foco mediático. La noche de este viernes, 10 de abril, el DJ abordó sin rodeos uno de los asuntos más comentados de los últimos años: su reciente reconciliación con Isabel Pantoja, un acercamiento que pone fin a una larga etapa de distanciamiento marcada por tensiones públicas y desencuentros familiares.

Durante la entrevista, el artista desgranó los detalles del primer contacto que reanudó la relación con su madre, un paso que, según explicó, estuvo motivado tanto por una reflexión personal como por el apoyo decisivo de su entorno más cercano. En ese proceso, destacó el papel clave de su pareja, Lola García, y la mediación de su prima Anabel Pantoja, quien facilitó el puente necesario para que madre e hijo volvieran a hablar.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja en una imagen de archivo (Europa Press)

El resultado de ese acercamiento ha sido, en palabras del propio Kiko, profundamente positivo. El DJ aseguró que “siente a su madre más cerca que nunca”, reflejando una renovada conexión emocional que ambos han decidido priorizar tras años de conflictos. La comunicación entre ellos es ahora constante, con conversaciones diarias que buscan recuperar el tiempo perdido y reconstruir el vínculo familiar.

¿Posible reconciliación entre Isabel Pantoja e Isa Pantoja?

Sin embargo, esta reconciliación no está completa. La ausencia de Isa Pantoja, hermana del cantante, sigue siendo el gran vacío en este proceso. La relación entre madre e hija continúa deteriorada, y la joven permanece al margen de este reencuentro que ha unido de nuevo a Kiko con Isabel Pantoja.

En este contexto, el artista fue claro al compartir su percepción sobre los sentimientos de su madre: “No necesito que mi madre me diga nada para saber cómo se siente: incompleta. Algo que entiendo que estamos los tres. Hasta que los tres no nos demos cuenta de eso...”. Una reflexión que deja entrever el deseo de cerrar definitivamente las heridas familiares, aunque también reconoce la complejidad del momento.

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La gran incógnita, por tanto, gira en torno a la posibilidad de un acercamiento entre Isa y su madre. Preguntado directamente por esta cuestión, Kiko ofreció una respuesta que marca distancia respecto a su propio proceso de reconciliación: “Yo no he necesitado a mi hermana para reconciliarme con mi madre, y creo que mi hermana no me necesita a mí para reconciliarse con mamá, pero si tengo que darle ese empujón, como a mí me lo ha dado Lola, yo se lo voy a dar”.

Pese a mostrarse dispuesto a tender la mano, el intérprete de Mambo también dejó clara su postura sobre quién debería dar el primer paso. “Todos hemos tenido un poco de culpa. Creo que llegado un momento, si ninguno de los dos da su brazo a torcer, al final no sucede”, explicó. Ante la insistencia de los colaboradores sobre por qué no anima directamente a su madre a acercarse a Isa, fue tajante: “Creo que es el hijo el que tiene que dar el paso, es mi manera de pensar”.

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Estas declaraciones llegan en un momento especialmente intenso para la familia, que vuelve a ocupar titulares no solo por esta reconciliación, sino también por las polémicas recientes en torno a la vida personal de Kiko Rivera. Aun así, el foco principal se mantiene en la reconstrucción de los lazos familiares, un proceso que avanza de forma desigual.

Mientras madre e hijo han conseguido limar asperezas y retomar el contacto, la situación con Isa sigue estancada. La joven, que ha compartido públicamente el dolor que arrastra desde su infancia en sus diferentes apariciones en televisión, necesita tiempo para afrontar un posible reencuentro. Su distancia no solo es con su madre, sino con gran parte del núcleo familiar, lo que complica aún más cualquier intento de reconciliación inmediata.