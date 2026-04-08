Isa Pantoja encuentra consuelo en María del Monte ante la ausencia de su madre: la cantante ejerce de abuela de sus hijos

María del Monte e Isa Pantoja (MONTAJE INFOBAE).

La actualidad del clan Pantoja vuelve a dar un giro inesperado. Mientras Isabel Pantoja y Kiko Rivera han sorprendido con un acercamiento tras años de distanciamiento, Isa Pantoja ha optado por una postura muy distinta: discreción absoluta y distancia emocional.

Lejos de pronunciarse públicamente sobre esta reconciliación, la hija de la tonadillera ha decidido centrarse en su vida personal. Su prioridad, según su entorno, pasa por sus hijos, su relación con Asraf Beno y sus compromisos profesionales. Una actitud que refleja un claro intento de alejarse del ruido mediático que históricamente ha rodeado a su familia.

Esta decisión no parece casual. Isa lleva años marcada por tensiones familiares y episodios mediáticos que han condicionado su exposición pública. Por ello, en este nuevo escenario ha elegido proteger su estabilidad emocional, evitando entrar en conflictos que puedan reabrir viejas heridas. Su silencio, más que una ausencia, se interpreta como una forma de posicionarse.

Portada de la revistas 'Semana' del 8 de abril de 2026.

Sin embargo, en medio de este contexto, han salido a la luz unas imágenes que aportan una nueva lectura a su situación actual. La revista SEMANA ha publicado un reencuentro muy significativo: Isa Pantoja junto a María del Monte, su madrina, durante la celebración de la Semana Santa en Sevilla.

No se trata de una cita cualquiera. Según ha trascendido, es la primera vez en más de dos décadas que ambas aparecen juntas por iniciativa propia fuera de un plató. La escena, cargada de complicidad, muestra a madrina y ahijada compartiendo confidencias, risas y tiempo en un ambiente relajado, acompañadas además por el hijo mayor de Isa. “En realidad ese menor no tiene a la abuela con él”, explicó Luis Pliego, director de la revista. “A la hora de poner en portada pensamos en la importancia de poner a Albertito, que tuviese una abuela en Semana Santa”, añadió.

Isa Pantoja, Isabel Pantoja y María del Monte (IMAGEN DE ARCHIVO).

El contexto en el que se produce este encuentro añade aún más relevancia. Coincide con el reciente acercamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, un movimiento que ha reactivado el foco mediático sobre la familia. Frente a este escenario, la imagen de Isa con María del Monte parece enviar un mensaje claro: su apoyo emocional se encuentra lejos del núcleo principal del conflicto.

“Siguen siendo familia”

La relación entre Isa y María del Monte no es nueva. Desde pequeña, la joven ha mantenido un vínculo especial con la artista, a quien cariñosamente llamaba “Nana”. Aunque durante años su relación ha sido discreta, el afecto entre ambas se ha mantenido. “La única persona con la que yo tengo algún tipo de lazo así familiar que me contactó cuando nació mi hijo es María del Monte. Me escribió para preguntarme cómo estaba y le envié una foto del niño. Me hizo ilusión”, admitió Isa, a lo que la cantante respondió: “Yo sé lo que he hecho yo, no sé lo que han hecho los demás. Yo a ella también la veo como mi familia. Ella sabe a quién tiene”.

Isa Pantoja y María del Monte (MEDIASET ESPAÑA).

“A mí me encanta ver estas imágenes”, confesó Irene Rosales, su excuñada. “Me alegro enormemente de que a pesar del tiempo se esté mostrando que siguen siendo familia. Siguen siendo familia. Isa se lo merece”, admitió la sevillana.