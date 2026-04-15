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Cielos despejados y termómetros que superarán los 30ºC: la Aemet espera temperaturas “más propias del mes de junio”

El ascenso térmico será paulatino, pero este miércoles ya se esperan máximas por encima de los 25 grados en buena parte de España

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Playa de El Sardinero en Santander a 14 de abril de 2026. (EFE/ Román G. Aguilera)
Playa de El Sardinero en Santander a 14 de abril de 2026. (EFE/ Román G. Aguilera)

La semana comenzaba con un ambiente frío poco habitual para la época, pero las temperaturas ya han empezado a subir. De hecho, en la pasada jornada los termómetros alcanzaron los 27 grados en Coin (Málaga), los 26 grados en Sevilla y 25 en Málaga y Elche (Alicante). Y el ascenso térmico no ha hecho más que empezar. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha adelantado en un comunicado que el panorama meteorológico en España experimentará un giro con máximas que rondarán los 30 grados el fin de semana.

La previsión marca cielos despejados y las fuertes rachas de viento no serán un problema como en jornadas anteriores. Durante los próximos días, el tiempo anticiclónico se impondrá en todo el país, propiciando un ascenso progresivo de las temperaturas. Desde este miércoles, el mercurio superará los 25 grados ampliamente. De hecho, a través de su cuenta de X, el organismo público adelanta que “las temperaturas máximas para el fin de semana se esperan muy altas, más propias del mes de junio”. Las precipitaciones serán puntuales y quedarán aisladas a Galicia, las comunidades cantábricas y el norte de las islas Canarias.

De este modo, esta jornada solo es el principio. Solo se esperan lluvias débiles en Galicia y las comunidades cantábricas, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos despejados. En cuanto al mercurio, los termómetros sobrepasarán los 25 grados en el tercio sur, y en la mitad norte se registrarán valores entre 20 y 25 grados, “temperaturas superiores a las normales para esta época del año”, conforme detalla Del Campo. Con este escenario apacible, la Aemet no ha activado ningún aviso por fenómenos meteorológicos adversos.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El mercurio superará los 30 grados

De cara al jueves y el viernes, la situación anticiclónica se mantendrá. La Aemet espera cielos despejados y lluvias débiles en el Cantábrico y algún chaparrón puntual en zonas de montaña. El calor se intensificará especialmente en el este, centro y sur peninsular, y ciudades como Badajoz y Sevilla podrían registrar máximas entre 28 y 30 grados. Según Del Campo, estos valores suponen una desviación de entre cinco y diez grados por encima de lo esperado para estas fechas. No obstante, el pronóstico para el fin de semana presenta cierta incertidumbre: algunos modelos apuntan a un aumento de la inestabilidad y ligeros descensos térmicos, mientras que otros mantienen la continuidad del ambiente cálido y estable. La evolución final dependerá de la actualización de los próximos boletines meteorológicos.

En lo que respecta al archipiélago canario, la semana empezaba con un episodio de vientos alisios muy intensos que complican la situación marítima. Pero este el miércoles, el viento irá perdiendo fuerza, acompañándose de nubosidad en el norte y cielos más despejados en el sur del archipiélago. A partir del viernes, Del Campo advierte de que se podría registrar calor intenso en las islas, con máximas superiores a los 30 grados.

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