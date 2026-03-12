La Aemet pronostica una primavera cálida y húmeda tras atravesar el tercer invierno más lluvioso desde que hay registros

Un caño desagua en Grazalema (Cádiz) debido a las intensas lluvias, a 4 de febrero de 2026. (EFE/Román Ríos)

España ha atravesado el noveno invierno —meteorológico— más cálido y el octavo más lluvioso desde que hay registros. Ha sido un invierno de carácter “muy cálido” y “muy húmedo”, según el balance que ha publicado este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “El conjunto enero-febrero de 2026, ha sido el más lluvioso de los últimos 46 años”, ha detallado el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, durante la rueda de prensa.

El invierno fue en su conjunto muy húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre España peninsular de 323,2 litros por metro cuadrado, cifra que supone el 171 % del valor normal del trimestre diciembre-enero-febrero en el periodo de referencia 1991-2020. Fue el octavo invierno más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961, y el tercero del siglo XXI, detrás de los inviernos de 2009-2010 y 2000-2001.

El invierno 2025-2026 fue “muy húmedo o extremadamente húmedo” en la mayor parte de la península, aunque tuvo carácter normal o húmedo en algunas áreas del litoral mediterráneo, especialmente en casi toda la Comunitat Valenciana. También en la cornisa cantábrica predominó el carácter normal o húmedo, con algunos puntos de Asturias que incluso mostraron carácter seco. En Baleares y Canarias el invierno tuvo en general carácter húmedo. Diciembre fue un mes húmedo en el conjunto de la España peninsular, pero sobresalen enero y febrero, meses en el que se registró un continuo paso de borrascas atlánticas con gran impacto. El conjunto de los dos meses registró más del doble de lluvia de lo normal, tratándose del primer bimestre de año más lluvioso de los últimos 47 años.

Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Entre estaciones de la red principal, en diciembre destacan los 93,1 mm de Valencia/aeropuerto, recogidos el día 28. En Vigo/aeropuerto se acumularon a lo largo del mes 310.6 mm. En enero, entre las mayores precipitaciones diarias destacaron los 92,2 mm registrados en Vigo/aeropuerto y los 88,9 mm en Santiago de Compostela/aeropuerto, ambos el día 26. Ceuta registró 411, 2 mm a lo largo del mes, el valor más alto de su serie. En cuanto a febrero, destacan Izaña, con 91 mm el día 26, seguida de Ceuta, con 80 mm el día 7. En cuanto a las precipitaciones mensuales acumuladas, el valor más elevado se registró en febrero en Vigo/aeropuerto, con 499 mm

El tercer invierno más cálido del siglo XXI

El periodo que abarca del 1 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 tuvo carácter “muy cálido”. En la España peninsular la temperatura media fue de 7,6 °C, cifra un grado por encima del promedio del periodo de referencia (1991-2020). Fue el noveno invierno más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el sexto del siglo XXI. Los ocho últimos inviernos han sido más cálidos de lo normal: seis han sido muy cálidos y dos cálidos. El último invierno con temperaturas por debajo del promedio del período 1991-2020 fue el de 2017-18.

El invierno comenzó con un diciembre cálido, con una temperatura media 0,5 grados superior al promedio normal. La temperatura de enero coincidió exactamente con el valor medio del periodo de referencia, por lo que fue normal. Finalmente, febrero tuvo carácter muy cálido, con una temperatura 2,4 grados por encima del valor medio, lo que lo situó como el cuarto febrero más cálido desde el comienzo de la serie y el tercero del siglo XXI.