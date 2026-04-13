España

La Aemet activa los avisos amarillo y naranja por fuertes rachas de viento y olas de más de cuatro metros

La semana comenzará con ambiente frío, pero a partir del miércoles se registrarán temperaturas altas para esta época del año, con más de 25 grados de máxima en casi toda España

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Las olas chocan contra la costa en Gijón, a 12 de abril de 2026. (EFE/ Paco Paredes)
Las olas chocan contra la costa en Gijón, a 12 de abril de 2026. (EFE/ Paco Paredes)

La bajada brusca de temperaturas y el retorno de las lluvias han alterado el panorama meteorológico en España, que venía de jornadas casi veraniegas. Esta semana, el tiempo irá mejorando con el paso de los días. De hecho, a partir del miércoles se registrarán temperaturas altas para esta época del año, con más de 25 grados de máxima en casi toda España, y habrá cielos despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Pero este lunes, diez comunidades autónomas siguen bajo aviso por fuertes rachas de viento y fuerte oleaje.

El organismo público ha activado el nivel naranja (“riesgo importante”) en Baleares y Cataluña por mala mar y fuertes rachas de viento. En la isla de Menorca, la alerta por fenómenos costeros incluye olas de entre cuatro y cinco metros y vientos del norte de 50 a 60 kilómetros por hora, mientras que en Girona se mantiene el nivel naranja por vientos de 60 a 70 kilómetros por hora y olas de más de cuatro metros. Estos avisos se suman al nivel amarillo por viento en las provincias de Almería, Teruel, Zaragoza, Albacete, Castellón, la Región de Murcia y Melilla, donde se prevén rachas máximas de más de 70 kilómetros por hora.

Mapa de alertas meteorológicas por viento, mala mar, tormentas, lluvias y nevadas para este lunes, 13 de abril de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas por viento, mala mar, tormentas, lluvias y nevadas para este lunes, 13 de abril de 2026. (Aemet)

En Cataluña, la provincia de Girona está igualmente en aviso naranja por temporal marítimo, con viento del norte y noroeste entre 60 y 70 kilómetros por hora (fuerza 8) y olas de hasta cuatro metros. El Ampurdán continúa bajo aviso amarillo debido a la posibilidad de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. En Tarragona, el nivel naranja responde a la previsión de rachas máximas de 90 kilómetros por hora procedentes del noroeste, con incidencia sobre todo en el extremo sur de la provincia.

Por otro lado, Lleida está en nivel amarillo por nevadas en el valle de Arán, donde la Aemet estima un espesor de nieve de cinco centímetros en 24 horas, con la cota situada en torno a 1.100 metros.

El norte peninsular tampoco queda al margen: Cantabria y el País Vasco mantienen el aviso amarillo por mar combinada del noroeste, con olas de entre cuatro y cinco metros. La previsión indica que estos avisos podrán expirar hacia las 09:00, hora peninsular.

El antes y el después de la situación atmosférica reciente

Tras días de cielos despejados y temperaturas elevadas para la época, el actual episodio de inestabilidad genera contraste en distintos puntos del país. Más allá del este peninsular y las regiones cantábricas, la advertencia por viento de la Aemet se extiende a otros territorios como Almería, Teruel, Zaragoza, Albacete, Castellón, la Región de Murcia y Melilla, donde este lunes se esperan rachas máximas que rondan los 70 kilómetros por hora, con predominio de vientos del noroeste.

El viento también afecta Canarias, donde persiste el aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora de viento del nordeste, especialmente en el sureste de Tenerife y en zonas altas así como orientadas al sur y oeste de La Gomera, El Hierro, La Palma y Gran Canaria.

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