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Salva Reina y Kira Miró comparten en ‘El Hormiguero’ su visión sobre la pareja y la convivencia: “Somos un superequipo”

Los actores revelan anécdotas, manías y sus límites sobre la privacidad en la pareja durante su visita al programa

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Salva Reina y Kira Miró han acudido a El Hormiguero para presentar su nuevo largometraje, 'Solos'
Salva Reina y Kira Miró comparten en ‘El Hormiguero’ su visión sobre la pareja y la convivencia: “Somos un superequipo” (El Hormiguero)

Salva Reina y Kira Miró han acudido a El Hormiguero para presentar su nuevo largometraje, ‘Solos’, cuyo estreno en cines está fijado para el 10 de abril. En su visita, ambos intérpretes han compartido tanto detalles sobre la película como aspectos personales de su relación, desvelando anécdotas, manías y su visión sobre diversos temas vinculados a la convivencia y las relaciones de pareja.

El filme que protagonizan reúne a cuatro amigos en una cena de cumpleaños que, a medida que avanza la noche, se convierte en un espacio donde emergen insatisfacciones personales, secretos, y la complejidad de la amistad y el amor. Entre los elementos diferenciales figura un pastel con marihuana, cuyo efecto en la trama sirve como catalizador de la sinceridad de los personajes y el desarrollo de temas como la soledad en pareja o el paso del tiempo.

La película, dirigida por Guillermo Ríos Bordón y presentada previamente en el Festival de Cine de Málaga, se apoya en un humor que surge tanto de las situaciones extremas como de una mirada franca sobre la vida en pareja y la madurez.

Kira Miró interpreta a una abogada que atraviesa una crisis personal y refleja la contradicción de sentirse sola estando en una relación, aspecto que la propia actriz ha insistido en separar de su experiencia real. “A veces pasa, pero no es mi caso”, ha aclarado Miró respecto a la soledad en pareja que afronta su personaje.

Límites y secretos

Los dos actores han reflexionado ante Pablo Motos sobre la privacidad dentro de la relación y la conveniencia de guardar secretos. “Es bonito tener cada uno su parcela individual y su misterio”, ha defendido Kira Miró, subrayando que aunque sabe la contraseña del móvil de su pareja, le parecería horroroso acceder a su intimidad de ese modo. Por su parte, Salva Reina ha remarcado la importancia de preservar ciertos límites y ha recurrido al humor para enfatizar la buena sintonía que mantienen. “Verás que no salimos del programa”, ha bromeado respecto a las preguntas comprometidas del presentador.

‘Solos’ se estrena en cines el 10 de abril y cuenta también con la participación de Carlos Santos y Elia Galera. Los protagonistas han explicado que la historia gira alrededor de una cena de cumpleaños en la que, bajo los efectos de un pastel con marihuana, los comensales acaban “soltándose” y destapando sus frustraciones. Kira Miró ha especificado que su personaje se enfrenta a la sensación de un “momento delicado a nivel edad”, en crisis, y que la presencia de estos ingredientes insólitos en la trama deriva en un “desmadre total”, según la definición de Reina.

Salva Reina y Kira Miró comparten en ‘El Hormiguero’ su visión sobre la pareja y la convivencia: “Somos un superequipo”
Salva Reina y Kira Miró durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

A nivel personal, la pareja ha reiterado que, a diferencia de lo que sucede en la película, se encuentran en una etapa de felicidad. Ambos han manifestado sentirse cómodos trabajando juntos y han señalado que este hecho les ha unido. “Nos hacemos buen coaching, ya nos conocemos. Somos un superequipo. Yo firmo unas cuantas películas más con él”, ha afirmado Miró. Reina, por su parte, ha añadido con ironía que para la productora es ventajoso porque así “se ahorran una habitación de hotel”.

En la misma línea, los actores han abordado la cuestión de si es preferible saberlo todo en pareja o respetar ciertos ámbitos privados. Han coincidido en la necesidad de preservar zonas de intimidad y han ejemplificado con el hecho de tener secretos o no compartir todos los detalles del día a día. Sobre las infidelidades esporádicas, Kira Miró ha declarado: “Como receptora de cuernos, si es esporádico, prefiero no saberlo. Siempre que él tenga claro que me ama a mí y ha sido un momento de debilidad”. Salva Reina ha apostillado, en tono distendido: “¡Por eso no se lo he contado!”.

Manías y anécdotas

Más allá del plano profesional, Salva Reina y Kira Miró han compartido detalles sobre su vida cotidiana y pequeñas manías. Reina ha explicado que prefiere dedicar el tiempo a aprovechar experiencias, y que si encuentra un alimento raro, le gusta probarlo. “Si hay algo raro me gusta probarlo, y todo lo que sea diferente me gusta. Una vez, en Berlín, probamos insectos. El gusano es igual que por fuera, responde a las expectativas”, ha bromeado Reina.

Sobre el paso del tiempo y los primeros síntomas físicos de la edad, Reina ha reconocido: “Tengo vista cansada y dolores matinales. Por la mañana, hasta que pasa un cuarto de hora, soy Fraga”. Kira Miró, en la misma conversación, ha desvelado su fobia a los mocos y cómo ha llegado a sentirse indispuesta en pleno rodaje: “Me da un asco que vomito. A mi hermana le pasa lo mismo, es genético”, ha asegurado.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

Finalmente, la pareja ha recordado anécdotas que reflejan la naturalidad con la que afrontan situaciones insólitas tanto en la vida cotidiana como en el trabajo. Salva Reina ha relatado como, durante un viaje en avión, su acompañante de asiento estaba viendo una película protagonizada por él: “Era en la época de las mascarillas, me daba vergüenza decirle algo”, ha contado el actor, reforzando así la cercanía y autenticidad que ambos han transmitido a lo largo de la entrevista en El Hormiguero.

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