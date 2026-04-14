Vuelve el calor a España: la Aemet prevé un ascenso térmico con termómetros por encima de los 30ºC y lluvias solo en estas regiones

Turistas disfrutan del buen tiempo en la playa de Silgar en Sanxenxo. (Elena Fernández/Europa Press)

El comienzo de la semana ha estado marcado por un ambiente frío poco habitual para esta época, acompañado de rachas de viento muy intensas en el este peninsular. Sin embargo, según ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el panorama meteorológico en España experimentará un giro a partir de este martes, ya que las altas presiones favorecerán un aumento generalizado de las temperaturas y un tiempo estable en la mayor parte de España.

Durante los próximos días, el tiempo anticiclónico se impondrá en todo el país, propiciando un ascenso progresivo de las temperaturas. Desde el miércoles, el mercurio superará los 25 grados en muchas zonas. De hecho, a través de su cuenta de X, el organismo público adelanta que “las temperaturas máximas para el fin de semana se esperan muy altas, más propias de mes de junio”. Las precipitaciones serán puntuales y quedarán aisladas a Galicia, las comunidades cantábricas y el norte de las islas Canarias.

Aviso por viento y mala mar con un ascenso térmico

Este martes se consolidará el dominio del anticiclón, con cielos despejados en casi todo el territorio. No obstante, caerán algunos chubascos en Baleares y las áreas montañosas de la península, mientras que en el Cantábrico y Galicia las lluvias serán en general ligeras, aunque algo más abundantes en las rías gallegas. Este día se notará especialmente el ascenso de los termómetros, sobre todo en el norte y centro, donde en muchas localidades se superarán los 20 grados, y en el Valle del Guadalquivir se alcanzarán 25 grados.

A pesar de esta mejora térmica, el viento seguirá azotando con fuerza en el nordeste peninsular y Baleares. La Aemet ha activado el nivel naranja (“riesgo importante”) en la isla de Menorca y en la costa de Girona por mala mar con olas de hasta cinco metros. Esta última también se encuentra en nivel amarillo (“riesgo bajo”) por fuertes rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y en este mismo nivel permanece la costa de Tarragona con olas de hasta tres metros.

Lluvias aisladas y termómetros que empiezan a despuntar

A medida que avance la semana, la estabilidad atmosférica persistirá y las temperaturas seguirán al alza. Así, el miércoles únicamente se esperan lluvias débiles en Galicia y las comunidades cantábricas, mientras que en el resto del territorio predominarán los cielos despejados. En el este de la península, el aumento de las máximas será mayor: los termómetros sobrepasarán los 25 grados en el tercio sur, y en la mitad norte se registrarán valores entre 20 y 25 grados, “temperaturas superiores a las normales para esta época del año”, conforme detalla Del Campo.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El mercurio superará los 30 grados

De cara al jueves y el viernes, la situación anticiclónica se mantendrá. La Aemet espera cielos despejados y lluvias débiles en el Cantábrico y algún chaparrón puntual en zonas de montaña. El calor se intensificará especialmente en el este, centro y sur peninsular, y ciudades como Badajoz y Sevilla podrían registrar máximas entre 28 y 30 grados. Según Del Campo estos valores suponen una desviación de entre cinco y diez grados por encima de lo esperado para estas fechas. No obstante, el pronóstico para el fin de semana presenta cierta incertidumbre: algunos modelos apuntan a un aumento de la inestabilidad y ligeros descensos térmicos, mientras que otros mantienen la continuidad del ambiente cálido y estable. La evolución final dependerá de la actualización de los próximos boletines meteorológicos.

En lo que respecta al archipiélago canario, la semana ha comenzado con un episodio de vientos alisios muy intensos que complican la situación marítima, especialmente durante los primeros días. Las olas pueden superar los cinco metros, por lo que la recomendación es extremar la precaución y evitar acercarse a la costa inicialmente. Para el miércoles, el viento irá perdiendo fuerza, acompañándose de nubosidad en el norte y cielos más despejados en el sur del archipiélago. A partir del viernes, Del Campo advierte de que se podría registrar calor intenso, con máximas superiores a los 30 grados en numerosos puntos de las islas.