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Así es la inspiradora casa de Sonsoles Ónega en una exclusiva zona de Madrid: un chalet de 250 metros cuadrados y una enorme biblioteca

La periodista de Antena 3 reside en una de las mejores zonas de Pozuelo de Alarcón

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Sonsoles Ónega en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Sonsoles Ónega en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Sonsoles Ónega vive uno de los momentos más agridulces de su vida. La presentadora del programa vespertino de Antena 3 presenta este martes su nueva novela, Llevará tú nombre, en El Hormiguero; además, ha sido elegida pregonera de las Fiestas de San Isidro este 2026. No obstante, hace solo unos días despedía a su padre, el conocido periodista Fernando Ónega, que falleció a los 78 años de edad.

Más allá de su faceta televisiva en el programa Y ahora Sonsoles, la comunicadora ha logrado consolidar una imagen cercana que ha calado especialmente en municipios como Pozuelo de Alarcón, donde fue nombrada hija adoptiva en 2024. Es precisamente en esta localidad, situada a pocos kilómetros de Madrid, donde la periodista ha construido su vida personal y familiar, lejos del bullicio mediático.

Sonsoles Ónega en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Sonsoles Ónega en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Según afirma Idealista, desde hace años, Sonsoles Ónega reside en la urbanización Monteclaro, considerada una de las áreas residenciales más selectas del noroeste madrileño. Este enclave destaca por su tranquilidad, amplias zonas verdes y un nivel de privacidad muy valorado por quienes buscan un entorno discreto.

La urbanización está compuesta principalmente por chalets independientes con grandes parcelas, además de contar con seguridad privada permanente y servicios comunitarios como club social, instalaciones deportivas y piscina. Un entorno que combina comodidad, exclusividad y cercanía con la capital.

En este contexto se encuentra la vivienda de la presentadora: un chalet de aproximadamente 250 metros cuadrados distribuido en dos plantas, levantado sobre una parcela que supera los mil metros. La propiedad incluye jardín, piscina privada y garaje, configurando un espacio pensado tanto para la vida familiar como para el descanso.

Sonsoles Ónega en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Sonsoles Ónega en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Una casa pensada para vivir y crear

El hogar de la periodista refleja su estilo de vida y sus inquietudes. La luminosidad es uno de sus rasgos más característicos gracias a los grandes ventanales que conectan el interior con el exterior, integrando el jardín como una extensión natural de la vivienda.

Uno de los espacios más especiales es el porche, concebido como un rincón de desconexión y también de inspiración. Allí, rodeada de vegetación, Sonsoles Ónega encuentra un ambiente propicio para leer o escribir, una de sus grandes pasiones.

Sonsoles Ónega en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
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No es casualidad que en esta casa haya dado forma a algunas de sus obras literarias, entre ellas Las hijas de la criada, con la que obtuvo el Premio Planeta en 2023. De hecho, parte del premio económico lo destinó a uno de los elementos más representativos de su vivienda: una imponente librería.

El alma del hogar: los libros

Si hay un rincón que define la esencia de la casa es, sin duda, su biblioteca. Estanterías de suelo a techo llenan varias estancias, reflejando la importancia que la lectura tiene en su vida. Tal y como informa El periódico de España, muchos de esos volúmenes tienen además un valor sentimental añadido, ya que proceden de la colección personal de su padre, Fernando Ónega.

El mobiliario, en tonos claros y materiales naturales como la madera, contribuye a crear una sensación de amplitud y calidez. La cocina, abierta al jardín, sigue esta misma línea estética: funcional, luminosa y con una isla central que actúa como punto de encuentro cotidiano. El salón, por su parte, combina confort y personalidad, con detalles que van desde fotografías familiares hasta objetos decorativos que aportan carácter sin recargar el espacio.

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