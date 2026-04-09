El sorprendente cambio de look de Sonsoles Ónega, que estrena peinado: se lo deja crecer poco a poco, despeja su icónico flequillo y aclara sus mechas

El nuevo peinado de Sonsoles Ónega (Europa Press)

Sonsoles Ónega ha sorprendido con una transformación de imagen que ha atraído la atención de los asistentes a la manifestación silenciosa dedicada a la lectura celebrado en la Plaza de Pedro Zerolo de Madrid. Aliada habitual de la melena corta y el flequillo, la comunicadora ha arrancado la primavera apostando por un corte bixie, una combinación de bob y pixie, y mechas cada vez más claras que aportan luminosidad y encajan con las tendencias actuales.

Con la premisa de que leer sea un acto de rebeldía, la presentadora de Y ahora Sonsoles y escritora de Las hijas de la criada ha brillado con un llamativo conjunto rojo con pantalón vaquero campana y sandalias de plataforma, pese a que la atención ha recaído en su peinado.

Desde el inicio de su carrera, Sonsoles Ónega ha mantenido su fidelidad al cabello corto estructurado en capas y flequillo, considerándolo parte de su identidad y estilo directo. No obstante, la periodista 48 años ha decidido despejar su característico flequillo y actualizar su peinado, que desde hace semanas presentaba mayor longitud y unas mechas más evidentes en la zona frontal.

El nuevo peinado de Sonsoles Ónega (Europa Press)

El nuevo peinado de Sonsoles Ónega

El dato más diferencial se encuentra en la decisión de abandonar el flequillo compacto y optar por un diseño más desfilado y texturizado, que acentúa el movimiento y dulcifica la expresión al dejar su rostro más descubierto, aportando una renovada energía y actualizando su imagen sin perder su esencia.

El nuevo corte es seguramente obra de la estilista Marina Navajas, puesto que Ónega no suele dejar su pelo en manos de cualquiera. Ahora muestra el flequillo distribuido a ambos lados, trabajado hacia fuera y con un aire desenfadado, aunque cuidadosamente pensado. El cabello ahora integra las mechas más claras, el conocido efecto money piece, que concentran la luz en la parte delantera y matizan el conjunto, todo ello sin crear grandes contrastes.

Sonsoles Ónega llega a la capilla ardiente de su padre, Fernando Ónega. (José Oliva / Europa Press)

En sus apariciones diarias en Y ahora Sonsoles, la presentadora ha ido evidenciando esa transición hacia un look más refinado, adoptando las líneas en tendencia: menos geometría rígida en el flequillo y mayor presencia de capas ligeras y texturas. Esta renovación se sitúa en paralelo con la preferencia actual por los flequillos menos perfectos y más vivos, siguiendo el auge del pixie renovado y el flequillo cortina en versiones relajadas.

Sonsoles Ónega en 'El Hormiguero' junto a Pablo Motos (Mediaset)

Sonsoles Ónega mantiene su esencia

La diferencia más destacable reside en la actitud que proyecta el nuevo peinado. Aunque la longitud del cabello apenas ha variado, el ajuste en el flequillo y las capas ha aportado matices que suavizan la expresión de Sonsoles Ónega y le otorgan una imagen más dulce y luminosa. El anterior flequillo, más compacto, imprimía un carácter moderno y más marcado, mientras que la versión actual busca equilibrio. De hecho, esta misma tarde ha vuelto a presentar el programa peinada como de costumbre, por lo que es un estilo versátil.

Sonsoles Ónega recupera su peinado tras la manifestación silenciosa (Atresmedia)

De esta manera, dos peinados similares en longitud resultan en lecturas distintas del rostro: el flequillo abierto rejuvenece y dulcifica, y el texturizado imprime dinamismo y un giro atrevido. A diferencia de otras presentadoras que han optado por recuperar las melenas largas y las ondas suaves, Sonsoles Ónega ha permanecido fiel al pelo corto, una decisión que exige mantenimiento y seguridad al no poder ocultar las facciones tras el cabello.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)