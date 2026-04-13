Leo Harlem vuelve a ‘El Hormiguero’ tras perder seis kilos y una retirada parcial: “Al público siempre se le echa de menos”

Leo Harlem durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La reaparición de Leo Harlem en El Hormiguero ha marcado un antes y un después en la percepción pública del humorista, quien ha mostrado un cambio físico notable y ha apostado por una vida más equilibrada tras anunciar hace unos meses una retirada parcial de los escenarios.

El propio Harlem ha reconocido su satisfacción con la nueva etapa vital y los retos a los que se enfrenta junto al estreno de la comedia ‘La familia Benetón +2’, dirigida por Joaquín Mazón y cuyo lanzamiento está previsto para el 17 de abril.

El cómico de 63 años no solo ha presentado su nueva película, sino que también ha compartido detalles sobre su transformación personal, subrayando el hecho de que ha perdido 6 kilos y que ahora se encuentra mejor gracias a una vida más organizada y a la adopción de rutinas saludables.

Ejercicios suaves y equilibrio

Esta mejora física y mental, tal y como ha logrado transmitir Harlem, está vinculada a la incorporación de ejercicios realizados sentado, como taichí o rutinas para la musculatura central del cuerpo, actividades que considera ideales para quienes prefieren evitar lesiones y mantener el bienestar a determinada edad.

El propio Harlem ha afirmado que la clave de su adelgazamiento radica en una reorganización total de su modo de vida. Según ha detallado, se ha retirado de algunos compromisos laborales para priorizar el cuidado personal, aunque matiza que “al público siempre se le echa de menos”.

Esta decisión, según ha explicado, responde al deseo de frenar una rutina laboral frenética y dedicar más tiempo a aprender nuevas habilidades —como la guitarra eléctrica o el dibujo— y a actividades benéficas. En octubre del año anterior, el humorista ya había anunciado en el mismo programa de Pablo Motos su intención de “parar un poquito y ponerme bien de salud”.

Leo Harlem junto a Pablo Motos durante la entrevista en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

El dato cuantitativo que resume este proceso ha sido su reducción de peso en 6 kilos exactamente, de la que Harlem ha hecho gala. “He perdido peso… No sé dónde los he dejado, pero he perdido seis kilos”, ha ironizado el leonés, insistiendo en que se encuentra mejor debido al nuevo orden en sus hábitos diarios.

Lejos de embarcarse en rutinas deportivas extremas, Harlem apuesta por ejercicios de bajo impacto, como taichí y movimientos de core realizados sentado. “Es otra vida. La clave es no autolesionarse”, ha recalcado.

Además, ha valorado la importancia de no presionarse por obtener resultados espectaculares, abogando por la moderación: “Haces cuatro ejercicios, te sientes bien y dices: ‘Oye, fenomenal’”, ha asegurado. El artista también ha ratificado que la mejora no implica renunciar al disfrute de pequeños placeres como el vermú o los aperitivos y que lo esencial es el equilibrio.

Humor y cambio en su regreso al cine

El regreso a la gran pantalla está marcado por el estreno de ‘La familia Benetón +2’, donde Leo Harlem comparte protagonismo con El Langui. Tal como ha narrado, la película ha supuesto para Harlem una inmersión en nuevas experiencias, desde lidiar con bebés en el set hasta enfrentarse a situaciones cómicas y complicadas.

El propio intérprete ha bromeado sobre el aprendizaje forzoso de habilidades como cambiar pañales, preparar biberones o utilizar sacamocos, llegando a declarar con humor sobre este último: “Lo probé con El Langui. Teníamos que hacerlo y no quería hacerlo con un niño. Y funciona, tira mucho. Puede sacarte los mocos y un riñón. Te saca la columna”.

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Las singularidades del rodaje también han estado presentes en la entrevista, como el episodio en que Harlem, por error, dañó varios teléfonos móviles durante una escena. En concreto, el actor ha comentado: “Me confundí y me cargué 5 o 6 móviles”, tras interpretar literalmente la indicación de romper los terminales destinados a tal fin, lo que derivó en una anécdota divertida pero costosa para el equipo.

En lo relativo a sus preferencias personales, Harlem ha manifestado que disfruta de la comida internacional —en especial del kebab y el sushi—, aunque, según ha admitido, considera que la comida japonesa requiere una cantidad abundante para saciar el apetito y su precio no siempre es asequible. De igual manera, ha recordado con nostalgia sus escapadas a Riaño para degustar productos locales como el chorizo y el pan.

El vínculo con el público y la visión de futuro también han salido a relucir. Aunque ha iniciado una retirada parcial, el cómico atestigua que seguirá vinculado a proyectos benéficos y actividades que le resulten enriquecedoras personalmente. Su opinión sobre la tecnología sigue siendo escéptica, lo que dio pie a situaciones accidentadas en el rodaje, y prefiere mantener el control sobre su tiempo y bienestar, optando por actividades que le permitan desconectar y disfrutar de una vida más apacible.