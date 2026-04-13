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Sánchez pide a China que se implique "más" y exija el cese de la guerra de Irán

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a China más implicación y que exija el fin de la guerra de Irán y el cumplimiento del derecho internacional, según ha expresado en su primera intervención del viaje oficial a China que comienza este lunes.

"Sé que China es plenamente consciente y está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más, exigiendo como está haciendo que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y en Ucrania", ha señalado Sánchez en su discurso en la Universidad de Tinghua, haciendo hincapié en que "el derecho internacional es la base de todo".

En clave económica, Sánchez ha pedido al gigante asiático que "se abra" para que Europa "no tenga que cerrarse" y ha pedido cerrar el actual déficit comercial que a su juicio "no es equilibrado" y solo el año pasado aumentó un 18%.

Esta diferencia entre importaciones y exportaciones resulta "insostenible" en el medio plazo por los "movimientos aislacionistas y los agravios y el dolor social que provoca", ha indicado, reclamando más apertura económica.

(Seguirá ampliación)

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