La verdura rica en vitamina C que ayuda con el colágeno y a regular el colesterol

Verduras y hortalizas (Freepik)

La llegada de las buenas temperaturas trae consigo la introducción de alimentos, especialmente frutas y verduras, que protegen nuestro bienestar y nos ayudan hidratarnos. La frescura y versatilidad culinaria de hortalizas como el pepino favorecen su aparición en ensaladas y demás platos veraniegos.

El pepino encierra toda una serie de beneficios específicos para la salud que a menudo pasan desapercibidos, según recoge la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Uno de su principales atractivos es su bajo contenido calórico, una característica que se debe a su escasa proporción de hidratos de carbono en comparación con otras hortalizas y, sobre todo, a su elevado contenido en agua. Este perfil lo convierte en un aliado ideal para dietas orientadas al control del peso o para quienes buscan alimentos ligeros que contribuyan a la hidratación diaria.

Es precisamente su alto contenido en agua tiene implicaciones directas en el organismo. Por ello, consumir pepino ayuda a mantener un buen estado de hidratación, especialmente en épocas de calor o tras la práctica de ejercicio físico. Además, este aporte hídrico favorece el correcto funcionamiento de procesos fisiológicos como la regulación de la temperatura corporal y el transporte de nutrientes.

Pepino cortado (Freepik)

Todas las vitaminas del pepino

En el ámbito vitamínico, el pepino presenta un perfil modesto, pero interesante. Según la FEN, aporta pequeñas cantidades de folatos, así como proporciones aún menores de tiamina y niacina. No obstante, su contenido más destacado es el de vitamina C, un nutriente esencial con función antioxidante. De hecho, el consumo de unos 125 gramos de pepino puede cubrir alrededor del 16 % de las ingestas diarias recomendadas para la población.

La vitamina C desempeña un papel clave en la protección de las células frente al daño oxidativo, contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario y participa en la formación de colágeno, fundamental para la piel, los huesos y los vasos sanguíneos. En este sentido, incluir pepino en la dieta puede ser una forma sencilla de reforzar estos procesos.

Otro aspecto relevante es la presencia de compuestos en la piel del pepino. En ella se encuentran pequeñas cantidades de beta-caroteno, un precursor de la vitamina A que también actúa como antioxidante. Sin embargo, este beneficio se reduce considerablemente cuando el pepino se consume pelado, ya que su contenido en este compuesto disminuye casi a cero. Por ello, siempre que sea posible y seguro desde el punto de vista higiénico, se recomienda consumirlo con piel.

El pepino, una fuente de potasio

En cuanto a los minerales, el pepino no se considera una hortaliza especialmente rica, pero sí aporta ciertos elementos importantes. El más abundante es el potasio, un mineral esencial para el equilibrio de líquidos en el organismo y el correcto funcionamiento muscular y nervioso. También contiene, en menor medida, fósforo, magnesio e hierro, que contribuyen a diversas funciones metabólicas.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

El potasio, en particular, desempeña un papel relevante en la regulación de la presión arterial, ya que ayuda a contrarrestar los efectos del sodio. Esto convierte al pepino en una opción interesante dentro de una dieta orientada a la salud cardiovascular, aunque su aporte no sea elevado en términos absolutos.

Además de vitaminas y minerales, el pepino contiene compuestos bioactivos como el beta-sitosterol. Este esterol vegetal, presente en pequeñas cantidades, cumple en las plantas la función de mantener la estructura y el funcionamiento de las membranas celulares. En el organismo humano, los fitoesteroles como el beta-sitosterol se han asociado con efectos beneficiosos sobre los niveles de colesterol, aunque su impacto depende del conjunto de la dieta.