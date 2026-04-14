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La impresionante villa en la que se quedan las chicas de ‘La isla de las tentaciones 10’: se alquila por 1.800 euros la noche y tiene 5.000 metros cuadrados

La décima edición de ‘La isla de las tentaciones’ estrena una de sus villas en el complejo Los Nómadas de República Dominicana

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Villa Deseo, donde se hospedan las chicas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Villa Deseo, donde se hospedan las chicas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

La isla de las tentaciones ha regresado a Telecinco con su décima edición. Sin dejar reposar el formato y manteniendo la misma premisa de siempre, el programa ha conseguido imponerse en el prime time del lunes 13 de abril con un 14,3% de cuota de pantalla y 1.226.000 espectadores. Además de las parejas, las grandes protagonistas del formato son las propias villas donde sucede toda la acción.

En esta edición, la antigua Villa Playa ha sido sustituida por la denominada Villa Deseo como residencia de las participantes, mientras los chicos permanecen en Villa Montaña. Es por ello que Sandra Barneda anunció a los nuevos huéspedes que llegaban a un paraje completamente nuevo: ”¡Tenéis el privilegio de estrenarla!“.

Según recoge El Español, la organización del programa ha mantenido la grabación en el complejo Los Nómadas, conocido por albergar tanto las villas principales como la zona destinada a las hogueras y la playa, característica del formato. La casa de las chicas se llama en realidad Villa Arquebuse y destaca por su piscina ovalada, única en el enclave de Los Nómadas, en República Dominicana.

Villa Deseo, donde se hospedan las chicas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Villa Deseo, donde se hospedan las chicas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

La nueva villa de ‘La isla de las tentaciones’

El alojamiento en el que se encuentran las chicas junto a sus tentadores puede acoger hasta 23 personas, dispone de acceso directo a la bahía de Cosón y su precio de alquiler en temporada alta supera los 1.800 euros. La finca está situada en Las Terrenas y se encuentra a alrededor de dos horas en coche desde Santo Domingo.

Carib Host Service, promocionada comercialmente por la inmobiliaria Carib Host Service, ofrece a los huéspedes la posibilidad de “despertar cada mañana con la brisa marina y el sonido de las olas”. El inmueble, de 5.000 metros cuadrados, está equipado con amplias zonas comunes que incluyen una piscina ovalada de 20 metros, jacuzzi, comedores al aire libre y una sala de televisión.

En la distribución interior destacan tres habitaciones dobles, cuatro habitaciones triples con aire acondicionado, duchas y baños privados, varias de ellas con jacuzzi, así como servicios de lavandería y billar. Además, también cuenta con garaje con espacio para dos coches y parking para otros tres.

Villa Deseo, donde se hospedan las chicas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Villa Deseo, donde se hospedan las chicas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

Los lujos de Villa Deseo

Quienes se alojen en el inmueble dispondrán de un equipo de limpieza, exceptuando domingos y festivos, servicio de jardinería y seguridad permanente durante las 24 horas. Las comidas también están incluidas en la tarifa, desde el desayuno hasta la cena, aunque la provisión de alimentos tiene un coste adicional gestionado por la dirección de la casa, fijado en 15 dólares, lo que serían unos 12 euros.

El alquiler semanal de la villa asciende a aproximadamente 2.100 dólares en temporada alta, lo que supera los 1.800 euros al cambio. Para confirmar la reserva, es obligatoria una fianza de 3.000 dólares, alrededor de 2.500 euros, y se pueden contratar servicios extra como masajes, camas supletorias, chófer o hasta niñera.

La distancia entre Villa Deseo y la residencia de los chicos, Villa Montaña, se sitúa en torno a cuatro minutos a pie, lo que facilita la logística no solo del equipo del programa, sino también de las habituales “fugas” entre viviendas que forman parte de la narrativa de La isla de las tentaciones.

Villa Deseo, donde se hospedan las chicas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)
Villa Deseo, donde se hospedan las chicas y los tentadores de 'La isla de las tentaciones 10' (Mediaset España)

La adaptación de la villa para ‘La isla de las tentaciones’

Esta nueva casa tiene un gran predominio del color rosa. Según ha comentado a El Español Ángeles Villamarín, directora de Producción de Cuarzo, junto al productor David Barriga, tanto los textiles como la pintura fueron producidos específicamente para la temporada por un equipo artístico formado por seis profesionales locales.

Las modificaciones de la vivienda han incluido la construcción de un pasillo artificial que conecta las habitaciones. Para ello, se tapiaron una estancia interna y una salida exterior, adaptando así la casa a las necesidades de rodaje. Estas y otras intervenciones, tanto estructurales como decorativas, se prolongaron a lo largo de 14 días gracias al trabajo de 12 especialistas de la zona.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Durante este proceso de adaptación de la villa, las lluvias torrenciales de República Dominicana provocaron la inundación parcial del jardín. Según recoge el citado medio, la producción respondió transportando dos camiones de grava para recuperar el terreno, en el que se desarrollarían más adelante alguna de las escenas de La isla de las tentaciones.

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