El PNV pide al Gobierno apoyo a la siderurgia y un plan de viabilidad para Tubos Reunidos

(Corrige en la EC1215 el titular y la entradilla, ya que el PNV no pide la retirada del ERE, sino un plan de viabilidad para Tubos Reunidos)

Madrid, 09 mar (EFE).- El PNV ha pedido al Gobierno un paquete de medidas de apoyo al sector siderúrgico y la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos con la SEPI, para que la empresa vasca mantenga el mayor número posible de empleos, tras el ERE con 301 despidos que ha planteado en las plantas de Amurrio (Álava) y Trapagaran (Bizkaia).

El grupo vasco, que ha incluido estas medidas en una proposición no de ley que ha registrado en el Congreso para su debate en el pleno, reclama la eliminación del impuesto a la generación eléctrica (en la actualidad del 7 %) y la reducción de los cargos y peajes, incluida la exención de hasta el 80 % de los peajes de transporte y distribución.

El resto de las medidas se refieren a defender los intereses de la industria siderúrgica en el seno de la Unión Europea, especialmente en el debate sobre la regulación del mercado del acero; y a modificar la ley para garantizar que cada año se destine el 25 % máximo permitido por la normativa europea de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión para compensar los costes indirectos de CO2 que soporta.

La iniciativa del grupo vasco también insta al Gobierno a promover en la Comisión Europea la ampliación de los sectores beneficiarios de las compensaciones por CO₂ indirecto, para incorporar actividades industriales en riesgo de deslocalización; y a analizar el potencial del marco normativo europeo de ayudas para una industria limpia (CISAF), con el fin de rebajar el coste del suministro eléctrico.

El PNV recuerda que el sector siderúrgico atraviesa un periodo de "profunda transformación", que ahora puede verse agravado por los efectos directos sobre los costes de producción de la guerra en Irán.

En el caso de Tubos Reunidos, empresa estratégica del sector con una importante implantación industrial en el País Vasco, la empresa anunció el pasado febrero un ERE como consecuencia de una situación derivada de los elevados costes energéticos, el impacto de la política arancelaria internacional, especialmente en el mercado estadounidense, destino de una parte significativa de su producción, y también de la deuda contraída con la SEPI.

Por ello, el PNV pide al Ejecutivo que, teniendo en cuenta tanto el contexto internacional como los desafíos específicos del sector en España, "analice en coordinación con la empresa y las administraciones competentes, la reestructuración de su deuda con la SEPI o la adaptación de sus condiciones financieras, vinculándola a un plan de viabilidad industrial y al mantenimiento del empleo". EFE