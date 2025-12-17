América Latina

La industria siderúrgica de Brasil alertó sobre el riesgo de colapso ante el crecimiento de las importaciones chinas

El gremio denunció competencia desleal y reclamó medidas urgentes para proteger la economía local: se perdieron 5.000 puestos de trabajo y el recorte de inversiones superó los 450 millones de dólares

Guardar
Foto de archivo ilustrativa de
Foto de archivo ilustrativa de un trabajador manipulando una barra de acero en una fábrica (REUTERS/Sahiba Chawdhary/Archivo)

La industria siderúrgica brasileña advirtió sobre el riesgo de colapso que enfrenta el sector debido al aumento récord de importaciones de acero procedentes de China.

El sector señaló que la producción nacional está en descenso, mientras que la pérdida de empleos y la reducción de inversiones ya afectan a la economía brasileña.

Según datos del Instituto Acero Brasil, la producción de acero en Brasil caerá un 2,2% en 2025 respecto al año anterior, situándose en 33,1 millones de toneladas. Este retroceso se atribuye al volumen más alto de compras externas registrado en los últimos 15 años, incluso tras la imposición de una tasa de importación del 25% por parte del Gobierno brasileño a comienzos de año.

Sin embargo, el instituto calcula que, en la práctica, esta protección se reduce a solo 7,2% debido a acuerdos comerciales como el Mercosur-Egipto, regímenes aduaneros especiales e incentivos fiscales estatales.

El impacto de la crisis se refleja en la pérdida de 5.000 puestos de trabajo y en el recorte de más de 2.500 millones de reales (más de USD450 millones) en inversiones dentro del sector.

El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; junto al mandatario chino, Xi Jinping (REUTERS/Tingshu Wang/Archivo)

China, responsable del 64% de las importaciones brasileñas de acero, ha sido señalada por la patronal por aplicar incentivos y subsidios gubernamentales que permiten a sus empresas exportar acero a precios inferiores al costo de producción, lo que constituye, según el sector, una práctica de competencia desleal.

La patronal advierte que, si no se producen cambios en el entorno internacional, las importaciones podrían crecer un 10% en 2026. En ese escenario, la producción nacional sufriría otra caída del 2,2% y las ventas internas disminuirían un 1,7%. El sector considera que, de persistir la situación, existe un riesgo real de que más plantas detengan sus operaciones y se pierdan aún más empleos.

Ante este panorama, la industria siderúrgica brasileña reclamó la adopción urgente de mecanismos de defensa comercial más eficaces. Los representantes del sector subrayan que la respuesta de Brasil ha sido más lenta en comparación con la de otras economías, como Estados Unidos, la Unión Europea y México, que han reaccionado con mayor rapidez ante el avance de las importaciones chinas.

Para el presidente del Consejo Directivo de la patronal y del Consejo de Administración de la siderúrgica Gerdau, André B. Gerdau Johannpeter, la falta de reacción oportuna frente a las importaciones predatorias ha supuesto un coste tangible para el país, visible en la pérdida de empleos y la disminución de inversiones en la industria nacional.

Temas Relacionados

Industria siderúrgica brasileñaImportaciones de aceroChinaCompetencia deslealDefensa comercialEconomía brasileñaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

La Unesco documenta cuatro experiencias gastronómicas de Bolivia para un atlas de alimentos: ¿cuáles son?

La agencia de la ONU registra cuatro experiencias gastronómicas para incluirlas en un atlas internacional de alimentos que busca proteger y transmitir tradiciones alimentarias

La Unesco documenta cuatro experiencias

Bolivia: reportan 600 familias afectadas por inundaciones en Santa Cruz

El Centro de Operaciones de Emergencia Departamental informó que 600 familias de 11 comunidades se vieron afectadas por el temporal que azotó principalmente la región oriental del país

Bolivia: reportan 600 familias afectadas

Dos brasileños vinculados a organizaciones criminales se fugaron de una cárcel de máxima seguridad en Bolivia

Según reportes preliminares, utilizaron una escalera para superar los muros de la cárcel de Chonchocoro en La Paz. Ambos están implicados en asesinatos

Dos brasileños vinculados a organizaciones

Las ambiciones de Xi Jinping en áreas sensibles de América Latina: el nuevo Libro Blanco de China

El documento detalla planes para expandir la presencia de Beijing en sectores estratégicos como tecnología, defensa y espacio, posicionando al país asiático en posible curso de colisión con Washington

Las ambiciones de Xi Jinping

Meloni le respondió a Lula: “Para Italia sería prematuro firmar el acuerdo de la UE con el Mercosur en los próximos días”

La primera ministra coincide con el presidente francés Emmanuel Macron al considerar que aún no se han implementado completamente las medidas necesarias para proteger al sector agrícola

Meloni le respondió a Lula:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Parfait de ponche navideño y

Parfait de ponche navideño y yogurt: capas de sabor para tus fiestas

Economía informal creció y aportó 25.4% del PIB nacional en 2024

Violencia e impunidad marcan el aborto forzado en México, advierte UNNA

Así funciona el pago acumulado para beneficiarios de Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá

Axel Kicillof reactiva su perfil nacional con una visita a Gildo Insfrán y críticas a Javier Milei: “Abandona a los pueblos de la Argentina”

INFOBAE AMÉRICA
'Milenial', 'farlopa', 'bocachancla', 'turismofobia', 'eurofobia'

'Milenial', 'farlopa', 'bocachancla', 'turismofobia', 'eurofobia' o 'streaming' entran en el Diccionario español

UCCL rechaza el tratado UE-Mercosur por mantener "deficiencias" y no contemplar las cláusulas espejo

Un experto advierte de que España no cuenta con un protocolo de detección precoz de cáncer de próstata: "Lo hacemos mal"

Fundación Amancio Ortega finaliza la selección de 450 estudiantes para 1º de Bachillerato en Canadá y EEUU en 2026-27

Alejandra, hija de Fedra Lorente y Miguel Morales, defiende la versión de su madre tras su ruina económica

ENTRETENIMIENTO

Nick Reiner podría enfrentar la

Nick Reiner podría enfrentar la pena de muerte por el crimen de sus padres

Warner Bros. Discovery rechazó la oferta hostil de Paramount por USD 108 mil millones y defendió la fusión con Netflix

La experiencia de Frankie Muniz en su regreso a ‘Malcolm el de en medio’: “Fue como si no hubiera pasado ni un solo día”

Shakira anunció una residencia musical de tres conciertos en El Salvador

Ciudad de sombras en Netflix: crímenes en la Barcelona de Gaudí, el duelo de Milo Malart y la transformación de Rebeca Garrido