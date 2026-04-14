El machismo se apodera de una nueva temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’: “Eso es una mujer, no tú”

Los concursantes de otro 'reality' de Netflix, José y Nerea, aparecen como pareja en la décima edición del programa de Telecinco y se faltan al respeto en la primera entrega. / Captura de pantalla

El estreno de la décima edición de La isla de las tentaciones ha inaugurado la temporada televisiva con momentos de toxicidad y machismo, además de uno de los comienzos más agitados que se recuerdan en el formato. Un enfrentamiento entre una de las parejas participantes ha obligado a Sandra Barneda a intervenir de forma contundente, presentando un ultimátum que marca el tono de la nueva entrega del reality de Telecinco.

Durante la primera noche, la convivencia ha estallado tras emitirse imágenes inéditas de la fiesta inicial en la villa de los chicos, un giro en la mecánica del programa que ha permitido a las participantes observar el comportamiento de sus parejas horas después de la separación. Este cambio ha desencadenado gritos, lágrimas y reproches. “A mí me tenéis que respetar, os sentáis o vais fuera”, ha reprochado Barneda. Más allá de las palabras de la presentadora, la verdadera polémica emana de los comentarios machistas de los concursantes hacia sus parejas, además de la toxicidad que hay entre ambas.

Qué se sabe del estreno de La isla de las tentaciones 10 y la intervención de Sandra Barneda

La edición ha arrancado con la presencia de 5 parejas y 16 tentadores, entre los que se anuncian nuevas incorporaciones VIP para los próximos episodios. Los nombres de los participantes son los siquientes: Luis y Julia (un año de relación), Álex y Ainhoa (un año y medio), Jose y Nerea (un año), Atamán y Leila (once años), y Christian y Mar (cuatro años).

La fiesta en Villa Montaña, sumada a la visualización anticipada de las imágenes por parte de las chicas, ha culminado en la conocida ceremonia de los collares, momento clave donde la tensión ha alcanzado su punto álgido. Antes de la llegada de los chicos, Sandra Barneda ha mostrado nuevas grabaciones de la fiesta, lo que ha llevado a Ainhoa (23 años) a plantearse abandonar el programa de forma inmediata: “No me siento preparada”.

Las cinco participantes que han llegado al programa de Telecinco ven las primeras imágenes de sus parejas en el 'reality'. / Captura de pantalla

La presentadora ha intervenido entonces para recordar a las concursantes que “no podían rendirse el primer día”, pero el estado de nerviosismo general ha hecho que el ambiente se deteriore aún más. Destaca el reproche de Jose (33) hacia Nerea (27): “Tú no eres normal; yo no quiero estar con alguien que no es normal”. El concursante ha dejado ver desde un primer momento su comportamiento machista para con la que es su pareja, a la que ha comparado con otra de sus compañeras: “Eso es una mujer, no tú”.

A continuación, la pelea ha derivado por la interactuación entre Jose y otra concursante, Fátima, con quien mantenía una relación conflictiva fuera del programa: “Me dijo que no iba a hablar con ninguna con la que yo me llevara mal… Es un puto falso”.

Los reproches y acusaciones, acompañados de gritos y lágrimas, han obligado a Barneda a mediar en repetidas ocasiones. La presentadora ha usado un tono elevado para solicitar respeto: “¡Por favor! A vuestro lugar, os sentáis u os vais fuera. ¡Basta ya!”. Una vez controlada la situación, ha enunciado su postura con firmeza: “Sé que es fuerte, pero estáis aquí y a mí me tenéis que respetar. Que no vuelva a pasar”.

El giro del formato, con la toxicidad de siempre, marcan el tono de la temporada

El conflicto no ha finalizado con la intervención de la presentadora. Tanto Nerea como Jose han continuado discutiendo desde sus asientos, hasta que Jose ha terminado sentenciando: “No estás preparada para estar aquí y yo no quiero estar con una persona como tú”.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

El adelanto emitido por Telecinco ha continuado por el mismo camino. Este anticipa la llegada inminente de los solteros VIP y el desenlace de la ceremonia de los collares en el próximo programa. La producción mantiene la apuesta por participantes ya conocidos de otras ediciones, entre ellos David Vaquero, Nieves, Claudia y Óscar, reforzando la estrategia de dar continuidad al universo del reality.