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Estas son las parejas de ‘La isla de las tentaciones 10′: décadas de amor, infidelidades y celos

Telecinco ha estrenado la nueva temporada del reality de parejas más famoso de nuestro país

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Parejas de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).
Parejas de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).

La décima edición de La isla de las tentaciones ya ha arrancado con fuerza y, una vez más, pone el foco en cinco relaciones muy distintas entre sí, pero con algo en común: todas llegan al límite. Bajo la conducción de Sandra Barneda, el formato vuelve a enfrentar a sus protagonistas a sus mayores miedos sentimentales en un entorno donde todo puede pasar. A continuación, repasamos quiénes son las parejas y qué conflictos arrastran antes de aterrizar en la isla.

José y Nerea: una historia marcada por las idas y venidas

José (Valencia, 35) y Nerea (Madrid, 27) llegan con una relación tan intensa como inestable. Se conocieron en Jugando con fuego España, donde surgió una conexión inmediata que enganchó a la audiencia. Sin embargo, poco después, la relación dio un giro inesperado cuando él decidió romper a distancia tras mudarse por trabajo.

Desde entonces, han vivido varias reconciliaciones y nuevas rupturas. La desconfianza es uno de sus principales problemas, especialmente después de que salieran a la luz episodios con terceras personas. Ambos han cometido errores y llegan al programa con muchas dudas sobre si pueden volver a confiar el uno en el otro.

José y Nerea, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).
José y Nerea, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).

Atamán y Leila: ¿amor o costumbre?

Con once años de relación y desde Gran Canaria, Atamán (27) y Leila (28) son la pareja más veterana de esta edición. Su historia comenzó en la adolescencia y han crecido juntos, compartiendo prácticamente toda su vida.

Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho mella. La rutina y la falta de emoción han generado dudas, especialmente en Leila, que llegó a cuestionarse sus sentimientos tras un periodo de separación. Durante ese tiempo, ambos conocieron a otras personas. Ahora, vuelven a intentarlo, pero con una pregunta clave: si lo que les une sigue siendo amor o simplemente la costumbre de tantos años.

Atamán y Leila, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).
Atamán y Leila, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).

Christian y Mar: inseguridad y desgaste

Christian (29) y Mar (24), desde Palma de Mallorca, arrastran problemas desde el inicio de su relación. Un comienzo complicado marcó el tono de su historia, generando una base de desconfianza que nunca ha desaparecido del todo.

Él, condicionado por experiencias pasadas, muestra constantes inseguridades, mientras que ella siente que la relación ha perdido chispa con el paso del tiempo. Tras cuatro años juntos, ambos necesitan respuestas claras sobre su futuro, y el programa podría ser el punto de inflexión definitivo.

Christian y Mar, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).
Christian y Mar, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).

Luis y Julia: diferencias que pesan

Luis (27) y Julia (29) protagonizan en Alicante una relación relativamente reciente, pero cargada de tensiones. Se conocieron de forma casual y, aunque la conexión fue fuerte desde el principio, pronto surgieron los problemas.

El entorno profesional de Luis, vinculado al modelaje, ha generado inseguridad en Julia, que no se siente cómoda ni integrada en ese mundo. A esto se suma el pasado de él, marcado por infidelidades en relaciones anteriores. Todo ello ha creado una dinámica frágil que ahora pondrán a prueba en la isla.

Luis y Julia, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).
Luis y Julia, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).

Álex y Ainhoa: intensidad sin estabilidad

Álex (23) y Ainhoa (23) representan la pasión más impulsiva de esta edición. Su relación comenzó en Ibiza rápidamente y en poco tiempo ya compartían vida. Sin embargo, esa intensidad inicial no ha sido suficiente para construir una base sólida.

El pasado de Álex, con fama de mujeriego, pesa en la relación y alimenta los celos de Ainhoa. Por su parte, él se siente cada vez más limitado por la actitud de ella. Ambos llegan en un momento crítico, con la sensación de que están al borde de la ruptura.

Álex y Ainhoa, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).
Álex y Ainhoa, pareja de 'La isla de las tentaciones 10' (MEDIASET ESPAÑA).

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