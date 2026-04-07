Preocupación por Lorenzo, de ‘La isla de las tentaciones’, tras varios días ingresado: “Me tienen que hacer pruebas”

Lorenzo, de 'La isla de las tentaciones', está ingresado en el hospital. (Instagram)

La preocupación se ha instalado entre los seguidores de La isla de las tentaciones tras conocerse el ingreso hospitalario de uno de los rostros más recientes del formato. Lorenzo, participante de la novena edición del programa, lleva varios días hospitalizado, una situación que él mismo ha compartido a través de sus redes sociales y que no ha pasado desapercibida.

Todo comenzó cuando el joven almeriense publicó una imagen desde la cama del hospital. Una fotografía sencilla, pero suficiente para activar las alarmas entre sus más de 38.000 seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarle por su estado de salud. Lejos de mantenerse en silencio, Lorenzo optó por responder con naturalidad, y cierto humor, a través de sus historias de Instagram.

“¿Alguna pregunta para este barbudo enfermo?”, escribía en una de sus publicaciones, intentando quitar hierro a la situación. Sin embargo, detrás de ese tono desenfadado se esconde un ingreso que ya se ha prolongado durante varios días y que sigue sin un diagnóstico completamente cerrado.

Lorenzo, ingresado mientras esperan confirmar su diagnóstico

Ante la insistencia de sus seguidores, el exconcursante ha terminado dando algunos detalles sobre lo que le ocurre. “Me estáis preguntando un montón”, reconocía antes de explicar que sufre una infección en la zona abdominal. Una dolencia que, según él mismo apunta, podría estar relacionada con la enfermedad de Crohn, aunque los médicos todavía no han confirmado esta posibilidad.

Lorenzo, de 'La isla de las tentaciones', está ingresado en el hospital. (Instagram)

Esta patología, de carácter crónico, afecta al aparato digestivo y puede provocar inflamación en distintas partes del tracto intestinal. Precisamente por ello, Lorenzo continúa sometiéndose a diferentes pruebas médicas que permitan esclarecer el origen exacto de su problema.

Mientras tanto, su día a día transcurre entre controles médicos, reposo y una dieta muy controlada. Tal y como ha contado, actualmente sigue una alimentación blanda basada principalmente en yogures y flanes. “Estoy bien, no tengo dolor desde hace tres días”, explicaba, lanzando así un mensaje de tranquilidad dentro de la incertidumbre.

Más allá del parte médico, el joven también ha aprovechado su estancia en el hospital para mantener el contacto con su comunidad digital. A través de una dinámica de preguntas y respuestas, ha ido contestando a todo tipo de cuestiones, desde las más personales hasta otras más ligeras, demostrando una actitud cercana que ya le caracterizó durante su paso por televisión.

Lorenzo y Nieves, de 'La isla de las tentaciones 9' (MEDIASET ESPAÑA).

Cabe recordar que Lorenzo se dio a conocer en la novena edición del reality de Telecinco, donde participó junto a su entonces pareja, Nieves. Su paso por el programa estuvo marcado por una salida precipitada tras una intensa hoguera de confrontación, un momento que terminó por definir su trayectoria dentro del concurso.

Desde entonces, su presencia en redes sociales ha ido creciendo, consolidando una comunidad fiel que ahora sigue muy pendiente de su evolución. No es de extrañar, por tanto, que su ingreso haya generado tanta inquietud.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Por el momento, Lorenzo continúa ingresado y a la espera de nuevos resultados que permitan aclarar su situación médica. Aunque él insiste en que se encuentra mejor y sin dolor, lo cierto es que su permanencia en el hospital y la falta de un diagnóstico definitivo mantienen en vilo a quienes le siguen.