¿Eres ama de casa? Esta es la pensión que puedes cobrar aunque no hayas cotizado

Ama de casa (Adobestock)

Las amas de casa han sido una pieza clave en el funcionamiento de la sociedad española. Su trabajo, invisible y no remunerado, ha sostenido a generaciones enteras y ha permitido el desarrollo económico del país. Sin embargo, ese papel esencial no siempre se traduce en derechos económicos al llegar la jubilación. Muchas mujeres que han dedicado su vida al cuidado del hogar se enfrentan hoy a una realidad compleja: no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva.

La pregunta es cada vez más frecuente: ¿qué pensión le corresponde a un ama de casa en España? El perfil ha cambiado en las últimas décadas. La incorporación masiva de la mujer al mercado laboral ha reducido significativamente el número de amas de casa.

Según datos de la Encuesta de Población Activa, en 2025 había 2,8 millones de mujeres dedicadas exclusivamente al hogar, frente a los 5 millones que había en 2002. Aun así, la cifra sigue siendo muy elevada y refleja una realidad que afecta a millones de hogares en España.

El Pleno del Congreso, con el voto de PP, Vox y Junts, ha derogado este martes el decreto ley del llamado 'escudo social', que incluía la revalorización de las pensiones y la prohibición de desahucios y cortes de agua y luz para personas vulnerables. (Fuente: Europa Press/Congreso)

Un rol que también empieza a cambiar

El modelo tradicional, en el que el hombre trabajaba fuera y la mujer se encargaba del hogar, ha evolucionado. Cada vez es más común un reparto de tareas más equilibrado entre ambos miembros de la pareja, especialmente en familias con doble ingreso.

Además, aunque todavía minoritarios, los hombres que se dedican al hogar han aumentado significativamente en los últimos años.

En este escenario, el principal obstáculo para muchas amas de casa llega al final de su vida laboral. Al no haber cotizado a la Seguridad Social, no generan derecho a una pensión contributiva. Para acceder a este tipo de pensión es necesario haber cotizado al menos 15 años, un requisito que muchas no cumplen. Esto deja a una gran parte de este colectivo fuera del sistema contributivo tradicional, reconocen fuentes de BBVA.

La alternativa: la pensión no contributiva

En estos casos, existe una opción: la pensión no contributiva de jubilación. Esta ayuda está destinada a personas que no han cotizado lo suficiente, pero cumplen determinados requisitos de edad, residencia e ingresos. En 2026, la cuantía íntegra de esta pensión es de 628,8 euros mensuales en 14 pagas.

Para poder solicitar esta ayuda, es necesario tener al menos 65 años y haber residido en España durante un mínimo de 10 años desde los 16 años de edad. Además, dos de esos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Pero uno de los requisitos más importantes es el nivel de ingresos.

Muchas mujeres que han dedicado su vida al cuidado del hogar se enfrentan hoy a una realidad compleja: no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva. (Canva)

El límite de ingresos, factor decisivo

Para acceder a la pensión no contributiva, los ingresos personales no pueden superar los 8.803,20 euros anuales. Si la persona convive con familiares, también se tienen en cuenta los ingresos del conjunto del hogar. Este punto es clave, ya que puede dejar fuera del sistema a muchas personas si su pareja u otros convivientes tienen ingresos suficientes.

Aunque la cuantía completa es de 628,8 euros mensuales, no todos los beneficiarios reciben ese importe. La cantidad final depende de los ingresos personales y del número de personas que conviven en el hogar. En cualquier caso, existe una cuantía mínima garantizada, que en 2026 es de unos 157 euros al mes.

Cómo solicitar la pensión

La gestión de estas pensiones corresponde a las comunidades autónomas, a través de los servicios sociales o del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. La solicitud puede realizarse de forma presencial, por correo o en oficinas habilitadas. Es recomendable informarse previamente y revisar bien todos los requisitos para evitar errores o rechazos.

La situación de las amas de casa pone sobre la mesa un debate cada vez más relevante: cómo reconocer el trabajo no remunerado. A pesar de su contribución al bienestar familiar y social, muchas mujeres llegan a la vejez con recursos muy limitados. El reto para el futuro será encontrar fórmulas que garanticen una mayor protección para este colectivo y reconozcan su papel en la sociedad.