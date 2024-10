Pensiones contributivas y no contributivas: qué son y cómo solicitarlas

Las pensiones no contributivas experimentan desde el 1 de enero de 2024 una subida del 6,9%. (Freepik)

En España, el sistema de la Seguridad Social ofrece distintas pensiones para garantizar un ingreso mínimo a las personas que han dejado de trabajar, ya sea por jubilación, invalidez o fallecimiento de un familiar. Las pensiones se dividen en dos tipos principales: contributivas y no contributivas, y su concesión depende de las cotizaciones realizadas durante la vida laboral de la persona o de su situación económica. La principal diferencia entre ambas pensiones es la cuantía de la prestación. En el caso de las pensiones contributivas, la cuantía se determina en función de los años cotizados al sistema de la Seguridad Social y de la base de cotización. Esto significa que durante su vida laboral, el trabajador ha realizado aportes al sistema y, en función de esos aportes, se calcula la cuantía de su pensión.

¿Qué son las pensiones contributivas?

Las pensiones contributivas son aquellas a las que tienen derecho las personas que han cotizado un mínimo de años a la Seguridad Social. Estas cotizaciones son aportaciones que se realizan durante la vida laboral, y son necesarias para acceder a una pensión de jubilación, incapacidad permanente, o para los beneficiarios de una pensión de viudedad o de orfandad.

Tipos de pensiones contributivas:

Pensión de jubilación: Se otorga cuando la persona alcanza la edad de jubilación (65 años si ha cotizado 38 años y 6 meses o más; o 66 años y 4 meses si ha cotizado menos de 38 años y 6 meses en 2024). Para acceder a ella, se requiere un mínimo de 15 años cotizados, siendo los últimos dos dentro de los 15 años previos a la jubilación.

Pensión por incapacidad permanente: Se concede a las personas que han sufrido una enfermedad o accidente que les impide seguir trabajando. La cuantía depende del grado de incapacidad (parcial, total, absoluta o gran invalidez) y de los años cotizados.

Pensión de viudedad y orfandad: Estas pensiones se conceden a los familiares (cónyuge o hijos) de una persona fallecida, siempre que esta hubiera cotizado al menos 500 días en los últimos 5 años o 15 años a lo largo de su vida laboral.

La cuantía de la pensión contributiva se basa en dos factores: los años cotizados y la base de cotización durante la vida laboral. A mayor cantidad de años cotizados y mayor base de cotización, mayor será la pensión. En 2024, el tope máximo para la pensión contributiva se sitúa en 3.100,00 euros mensuales, mientras que el mínimo para una pensión de jubilación sin cónyuge a cargo es de 743,30 euros al mes.

¿Qué son las pensiones no contributivas?

Las pensiones no contributivas están dirigidas a personas que, por diversas razones, no han cotizado lo suficiente o no han cotizado nunca al sistema de Seguridad Social, pero se encuentran en una situación de necesidad económica. Estas pensiones buscan garantizar un ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas.

Tipos de pensiones no contributivas:

Pensión no contributiva de jubilación: Se otorga a personas mayores de 65 años que no tienen ingresos suficientes. Para poder recibirla, se debe haber residido en España al menos 10 años desde los 16 años, y dos de esos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Pensión no contributiva de invalidez: Está dirigida a personas entre 18 y 65 años que padezcan una discapacidad igual o superior al 65% y que carezcan de recursos suficientes. Al igual que en la pensión de jubilación, se debe haber residido en España al menos durante cinco años, dos de ellos consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

Cálculo de la cuantía de la pensión no contributiva:A diferencia de las contributivas, la cuantía de las pensiones no contributivas no se basa en cotizaciones, sino en los ingresos personales y familiares del solicitante. En 2024, el importe máximo anual de la pensión no contributiva es de 6.815,00 euros (aproximadamente 485 euros mensuales). Sin embargo, si el beneficiario convive con otras personas con ingresos, este importe puede reducirse.

¿Cómo solicitar las pensiones?

Solicitud de pensiones contributivas:

Presencialmente: Puedes acudir a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con una cita previa.

Online: A través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

Documentación requerida: DNI, el formulario de solicitud específico de cada tipo de pensión y, en el caso de la pensión de jubilación, las cotizaciones acumuladas.

Solicitud de pensiones no contributivas:

Presencialmente: Estas pensiones se gestionan a través de las Comunidades Autónomas , por lo que debes acudir a la oficina de servicios sociales o de la Seguridad Social correspondiente a tu domicilio.

Online: Algunas comunidades autónomas permiten la tramitación a través de sus portales web.

Documentación requerida: DNI, formulario de solicitud y comprobantes de ingresos personales y familiares.