España

El sistema español de pensiones mejora a nivel mundial, pero se enfrenta al reto de su sostenibilidad

Los economistas proponen un sistema de cuentas nocionales que reduciría el gasto en pensiones un 40%

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
Una pareja de pensionistas pasean
Una pareja de pensionistas pasean por un parque. (Eduardo Parra / Europa Press)

El sistema público de pensiones español es “sólido”, pero afronta “el gran reto” de ser sostenible a largo plazo, según recoge la última edición Global Pension Index, realizado por Mercer junto al Centro de Estudios Financieros Monash (MCFS) y el CFA Institute, que analiza 52 sistemas de pensiones que abarcan al 65% de la población mundial.

El informe señala que las pensiones españolas han mejorado al remontar la nota del índice desde 63,3 en 2024 a 63,8 en 2025. Este avance se explica por la revisión al alza de las previsiones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional respecto a España. Los autores del estudio explican que esta nota, que se traduce en ‘C+’, refleja “un equilibrio” entre una elevada adecuación (83) y unas notas menos destacadas en sostenibilidad (34,2) e integridad (74,4).

“Aunque el sistema público de reparto español proporciona buenas prestaciones, persisten desafíos importantes, especialmente ligados a su sostenibilidad a largo plazo y a la limitada cobertura de los planes de pensiones de empleo, a pesar de los esfuerzos legislativos realizados en los últimos años para impulsarlos”, señala el estudio de Mercer.

Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

Impulsar los planes de empleo

Incide en que para avanzar hacia un sistema de pensiones “más sólido y sostenible” en España habría que “ampliar la participación en planes de pensiones empleo y potenciar fórmulas que garanticen una renta periódica en la jubilación”.

Según el director del área de previsión social de Mercer España, Miguel Ángel Menéndez, aunque el sistema de pensiones español registra una “leve mejora” en esta edición del índice, persisten “desafíos estructurales”, especialmente en materia de sostenibilidad y cobertura".

Por ello, cree fundamental que se sigan impulsando medidas que “refuercen el sistema y aporten mayor seguridad de cara al futuro”. Incide en que el índice de este año vuelve a subrayar “la importancia de adaptarse continuamente a las nuevas realidades demográficas y económicas para asegurar la protección de los jubilados”.

Sistema de cuentas nocionales

Con el mismo objetivo de asegurar la protección de los jubilados y lograr un sistema de pensiones viable a largo plazo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto en un informe sustituir el actual sistema público de pensiones por otro de cuentas nocionales que reduciría el gasto de estas prestaciones hasta un 40%, reforzaría la sostenibilidad y aseguraría la proporcionalidad entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas. El traspaso de un modelo a otro se haría paulatinamente en un plazo de 20 años.

El estudio, elaborado por José Enrique Devesa, Rafael Doménech y Robert Meneu, recoge que el sistema de reparto basado en cuentas nocionales, ya aplicado en otros países europeos, consiste en que cada trabajador acumula en una cuenta virtual el valor de sus cotizaciones, revalorizado con un tipo nocional ligado a variables macroeconómicas, y el saldo acumulado se transforma en una pensión inicial mediante un factor actuarial que depende de la edad y la esperanza de vida en el momento de la jubilación.

Este modelo, a juicio de los autores, garantiza una proporcionalidad estricta entre cotizaciones y prestaciones, introduce mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos y económicos, y mejora la equidad inter e intrageneracional, además, preserva un componente redistributivo separado y transparente a través del sistema no contributivo financiado con impuestos.

Los nacidos en 1971 estrenarían el nuevo sistema

Fedea propone transitar a este nuevo sistema de cuentas nocionales en un plazo de 20 años. Se aplicaría de cara a la jubilación de los nacidos de 1971 en adelante, pero inicialmente en combinación con el sistema actual, cuyo peso iría descendiendo un 5% cada año. Así, el 5% de la pensión de la cohorte de 1971 se calcularía por el sistema de cuentas nocionales y el 95% aplicando el sistema actual, mientras que para los nacidos en 1990 ya se aplicaría el nuevo sistema al 100%.

Este cambio reduciría el gasto en pensiones y, según los cálculos de los autores del informe, en un escenario optimista, con un crecimiento del PIB futuro del 2,24%, el ahorro sería del 3,8% en 2050 y del 10,7% a largo plazo. Con un crecimiento futuro del 1,23%, el ahorro sería del 11,5% en 2050 y del 40,1% a largo plazo. Medido como porcentaje del PIB, el ahorro en 2050 sería del 0,6% PIB en el escenario optimista y del 1,7% en el segundo caso.

El modelo de cuentas nocionales beneficiaría especialmente a los trabajadores con bases reguladoras más bajas; a los que tienen carreras laborales más largas, y a los que se jubilan anticipadamente.

Temas Relacionados

Pensiones EspañaFedeaCuentas NocionalesJubilación EspañaJubiladosReforma Pensiones EspañaSeguridad Social EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Zaragoza: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Zaragoza:

La alcaldesa que quiere cerrar el camping de la única playa de Madrid (con bandera azul) y reclama miles de euros a varios restaurantes

La regidora de San Martín de Valdeiglesias, Aránzazu Povedano (del PP), ha iniciado una batalla judicial contra varios negocios familiares que llevan décadas viviendo de los turistas que se acercan al pantano de San Juan

La alcaldesa que quiere cerrar

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Valencia este 17 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Postura de la vaca, el ejercicio de yoga que fortalece la espalda y estimula la circulación de la sangre

Esta postura del yoga es útil para prevenir dolores de espalda y activa los músculos de pies, piernas, brazos y manos

Postura de la vaca, el

La ciudad española ‘más cachas’: 410 espacios de gimnasia y deporte en 440 kilómetros cuadrados

El municipio aragonés aglutina 113 áreas de ejercicio por cada 10 mil habitantes, cifra que duplica con creces la media del resto de España

La ciudad española ‘más cachas’:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alcaldesa que quiere cerrar

La alcaldesa que quiere cerrar el camping de la única playa de Madrid (con bandera azul) y reclama miles de euros a varios restaurantes

Familiares de las víctimas de la DANA rechazan la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado que se celebrará el 29 de octubre

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

La Fiscalía recurre la prórroga de la investigación a Begoña Gómez al considerar que el juez incurrió en un error técnico

El suicidio de una niña de 14 años en Sevilla inicia una investigación al colegio por no activar los protocolos de acoso

ECONOMÍA

La vivienda agrava la brecha

La vivienda agrava la brecha generacional: los ‘baby boomers’ acaparan el patrimonio mientras los jóvenes acumulan deuda

La Generalitat celebra el fracaso de la OPA y el Gobierno muestra su “total respeto”: “Ahora hay que mirar hacia delante”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

José Ramón López, experto en fiscalidad, sobre los trabajadores: “Este derecho es con diferencia el mejor que tienen”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder