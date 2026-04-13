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La Armada bota un nuevo barco para proteger los cables submarinos de posibles ataques

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Vigo, 13 abr (EFE).- El astillero Freire Shipyard ha celebrado este lunes en Vigo la botadura de la embarcación de apoyo a buceadores de la Armada, cuya entrega está prevista para este año, para vigilar y proteger cables submarinos de eventuales ataques.

El buque tiene 32,90 metros de eslora y 9 metros de manga, una autonomía de 500 millas náuticas a una velocidad de crucero de 10 nudos y puede alcanzar una velocidad máxima de 12 nudos.

La nave, que prevé estar preparada para misiones prolongadas en aguas de jurisdicción española y albergar hasta 15 tripulantes, incorpora tecnologías para optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones contaminantes.

Entre sus principales características destacan el sistema de posicionamiento dinámico y un sistema de fondeo con tres anclas que garantiza la estabilidad en profundidades de hasta 90 metros.

La unidad está equipada para operaciones de intervención subacuática, incluyendo sonar de barrido lateral , un vehículo autónomo subacuático ligero, modular y desplegable, y un vehículo operado remotamente para observación y exploración que puede operar a profundidades de hasta 900 metros.

El almirante jefe de estado mayor de la Armada, Antonio Piñeiro Sánchez, ha señalado que la embarcación tiene como misión el apoyo a la formación militar de especialistas en buceo.

"Vivimos en un entorno en el que la seguridad marítima es cada vez más compleja. Las amenazas no solo están en la superficie, también bajo el mar", ha señalado Piñeiro Sánchez, que ha añadido que por los fondos marinos discurren infraestructuras esenciales como cables de internet, conducciones de gas y otras instalaciones esenciales. EFE

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