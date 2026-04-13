Aliados de la OTAN se niegan a sumarse al bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por Donald Trump

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, posan para una foto de grupo con los líderes de la OTAN durante una cumbre de líderes de la OTAN celebrada en La Haya, Países Bajos, el 25 de junio de 2025. REUTERS/Claudia Greco

Los aliados de la OTAN dijeron el lunes que no participarían en el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, de bloquear el estrecho de Ormuz, y propusieron, en su lugar, intervenir solo una vez que cesaran los combates, una medida que probablemente enfurecerá al mandatario republicano y aumentará las tensiones en la alianza.

Trump dijo que el Ejército estadounidense colaboraría con otros países para bloquear todo el tráfico marítimo en la vía navegable, después de que las conversaciones del fin de semana no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto de seis semanas con Irán. El Ejército estadounidense precisó posteriormente que el bloqueo, que debía comenzar a las 14.O0 GMT del lunes, solo se aplicaría a los buques que se dirigieran a puertos iraníes o salieran de ellos.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán ha bloqueado en gran medida el estrecho a todos los buques excepto a los suyos. Ha estado tratando de hacer permanente su control del estrecho y, posiblemente, cobrar tarifas a los buques que lo utilizan.

“El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo”, dijo Trump en una publicación en Truth Social el domingo.

Pero los aliados de la OTAN, entre ellos el Reino Unido y Francia, afirmaron que no se verían arrastrados al conflicto participando en el bloqueo, y señalaron que, en cambio, estaban trabajando en una iniciativa para abrir la vía marítima, por la que normalmente pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

Su negativa a participar supone otro punto de fricción con Trump, quien ha amenazado con retirarse de la alianza militar y está sopesando retirar algunas tropas estadounidenses de Europa después de que varios países denegaran a los aviones militares estadounidenses el uso de su espacio aéreo para lanzar ataques contra Irán.

Presión considerable

El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Ludovic Marin/ vía REUTERS

“No apoyamos el bloqueo”, declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, a la BBC.

“Mi decisión ha sido muy clara: sea cual sea la presión, y ha habido una presión considerable, no nos dejaremos arrastrar a la guerra”, afirmó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, comunicó a los gobiernos europeos que Trump quiere compromisos concretos en un futuro próximo para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, informaron diplomáticos a Reuters la semana pasada.

La OTAN podría desempeñar un papel en el estrecho si sus 32 miembros llegaran a un acuerdo sobre la formación de una misión, afirmó Rutte el 9 de abril.

Varios países europeos han manifestado su disposición a ayudar en el estrecho, pero solo una vez que haya un fin duradero de las hostilidades y un acuerdo con Irán de que sus buques no serán atacados.

Francia organizará una conferencia con el Reino Unido y otros países para crear una misión multinacional destinada a restablecer la navegación en el estrecho, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, en X el lunes.

“Esta misión estrictamente defensiva, distinta de las beligerantes, se desplegará tan pronto como la situación lo permita”, afirmó Macron.

La iniciativa tiene como objetivo establecer normas para el paso seguro y la coordinación de buques militares para escoltar a los petroleros, declaró Starmer en el Parlamento el lunes.

Buques de carga en el Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz, vistos desde el norte de Ras al-Khaimah, cerca de la frontera con la región de Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en los Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026. REUTERS

“Permítanme ser muy claro: se trata de salvaguardar el transporte marítimo y apoyar la libertad de navegación una vez que el conflicto termine. Nuestro objetivo común aquí es un plan coordinado, independiente y multinacional”, afirmó.

Una reunión para elaborar los planes de la misión, en la que participarán unos 30 países, incluidos los del Golfo, India, Grecia, España, Italia, los Países Bajos y Suecia, podría celebrarse ya el jueves en París o Londres, según una fuente diplomática francesa.

Los buques militares proporcionarían seguridad sin mostrarse beligerantes, señaló la fuente, añadiendo que se informaría a Irán y a Estados Unidos de la misión, pero que estos no participarían directamente.

Otra fuente diplomática europea se preguntó si Trump acogería con agrado una misión ahora que había ordenado el bloqueo.

“Dado que Trump está utilizando ahora el estrecho como moneda de cambio, ¿querrá siquiera una misión allí?”, se preguntó la fuente.

El estrecho de Ormuz debería reabrirse por la vía diplomática, afirmó el lunes el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, quien añadió que crear una fuerza internacional para supervisarlo sería complicado. Instó a la OTAN a restablecer sus lazos con Trump en una cumbre que se celebrará en Ankara en julio.

(Reuters)