El submarino Galerna se une a la OTAN para garantizar la navegación en el Mediterráneo

Madrid, 13 abr (EFE).- El submarino Galerna se ha integrado por primera vez en la operación de seguridad marítima ‘Noble Shield’ de la OTAN, una "misión clave" para garantizar la libertad de navegación en zonas estratégicas del Mediterráneo, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

El submarino ha zarpado desde su base en la Flotilla de Submarinos en Cartagena (Murcia) y durante un mes operará en el Mediterráneo para reforzar el compromiso de España con la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica.

"El Galerna contribuirá al fortalecimiento de la seguridad y control del entorno marítimo, poniendo de manifiesto la firme voluntad de España en mantener su aportación a las operaciones aliadas en el Mediterráneo", ha explicado el EMAD.

Es la primera participación del Galerna en este escenario operativo y la segunda para un submarino español, tras el despliegue del Isaac Peral, el pasado mes de marzo.

La Operación ‘Noble Shield’ forma parte de las acciones que la OTAN mantiene activas para prevenir conflictos y garantizar la seguridad marítima de sus países miembros.

El objetivo es mantener presencia constante de unidades aliadas preparadas para actuar con rapidez y trabajar de forma coordinada entre distintas naciones. EFE