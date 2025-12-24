Así son los submarinos S-80 en los que el Gobierno ha invertido 432 millones de euros

El submarino Isaac Peral (Europa Press)

España ha dado un paso decisivo en la modernización de su flota submarina con la llegada de los S-80, una serie de sumergibles que combinan tecnología nacional, innovación en propulsión y un notable impacto industrial.

El desarrollo de los submarinos S-80 ha situado a España entre los pocos países capaces de diseñar y construir sus propios sumergibles, según Infodefensa. El programa, liderado por Navantia y respaldado por una inversión de 432 millones de euros del Gobierno, ha permitido a la Armada Española contar con una flota avanzada, con el S-81 Isaac Peral como primer ejemplar operativo.

El S-80 es el primer submarino completamente diseñado y fabricado en España, lo que otorga independencia tecnológica y abre la puerta a futuras exportaciones. Su sistema de propulsión independiente del aire (AIP) BEST, basado en bioetanol, permite generar hidrógeno a bordo para alimentar una pila de combustible. Esta tecnología le otorga una autonomía en inmersión de hasta tres semanas, reforzando su capacidad de sigilo y reduciendo la necesidad de emerger para recargar baterías.

A la vanguardia

Las características técnicas del S-80 lo sitúan en la vanguardia: 81 metros de eslora, 7,3 metros de diámetro y un desplazamiento en inmersión de 2.965 toneladas. Opera a más de 300 metros de profundidad y alcanza 19 nudos bajo el agua. Su tripulación está formada por 32 marinos y 8 plazas adicionales para personal especializado, gracias a un alto grado de automatización.

El armamento incluye seis tubos lanzatorpedos compatibles con torpedos DM2A4, misiles antibuque Harpoon, minas inteligentes y misiles NSM, lo que permite misiones antisuperficie, antisubmarinas y ataques a tierra.

Infografía del submarino S-80 (Navantia)

El sistema de combate, desarrollado por Navantia Sistemas y Lockheed Martin, es único entre los submarinos convencionales de la UE y la OTAN por su capacidad para lanzar misiles tácticos de ataque a tierra.

El sistema AIP BEST, que define el avance tecnológico del S-80, no está plenamente integrado en los dos primeros submarinos, S-81 y S-82. El S-81 incorporará el sistema durante su primera gran parada técnica, prevista para 2029-2030, y el S-82 lo recibirá en 2031. Los S-83 y S-84 serán los primeros en contar con el sistema de serie.

Influencia económica

El impacto económico del programa S-80 es notable. Según Infodefensa, el desarrollo y construcción de los cuatro submarinos aporta 210 millones de euros anuales al PIB español y sostiene hasta 5.000 empleos directos e indirectos.

En la Región de Murcia, la cifra de empleo directo alcanza los 2.000 puestos y, sumando los inducidos, llega a 7.000 en los momentos de mayor carga. Por cada empleo directo, se generan seis adicionales en la región.

El S-80 integra más de 180 sistemas y 60 kilómetros de cableado. La ingeniería de Navantia ha requerido casi 20 millones de horas de producción y más de 6,6 millones en ingeniería. El diseño incluyó métodos de referencia internacional y colaboración con la Marina estadounidense, aunque siempre bajo control español.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

En sistemas de sensores, el S-80 cuenta con sonares de flanco y navegación de Lockheed Martin y un sistema propio de supervisión de ruidos y vibraciones de SAES. La propulsión combina un motor eléctrico principal de 3.500 kW y tres generadores diésel de entre 1.100 y 1.200 kW. La autonomía máxima es de 60 días en superficie y hasta tres semanas en inmersión con el sistema AIP.

La puesta en servicio de los S-80 refuerza la capacidad de acción de la Armada Española, la independencia tecnológica de la industria naval y el impulso económico y laboral, especialmente en la Región de Murcia.