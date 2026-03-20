El Gobierno bajará al 10% el IVA de la gasolina, gasóleo, luz y gas dentro de su paquete de medidas anticrisis

Un mujer reposta carburante en una gasolinera de Madrid. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.

El Gobierno prevé aprobar este viernes en Consejo de Ministros su plan de respuesta a los efectos en la economía española de la guerra en Irán, que incluirá rebajas fiscales para combustibles, luz y gas, según ha adelantado este viernes la cadena SER. El paquete anticrisis, cuyos detalles revelará el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en rueda de prensa a lo largo de esta mañana, contempla también medidas de apoyo a los sectores más afectados por la escalda del conflicto y ayudas para los consumidores de colectivos vulnerables.

Más allá del recorte en el IVA, que bajará del 21% al 10% en los productos energéticos para hacer frente a su fuerte encarecimiento durante las últimas semanas, el Gobierno también prevé suprimir el impuesto especial a los hidrocarburos. Además, el plan que ultima en estos momentos el PSOE con el resto de grupos parlamentarios supondrá también la eliminación del impuesto especial eléctrico, actualmente situado en el 5%, y una reducción en el impuesto al valor de la producción eléctrica.

Para complementar estas medidas fiscales, el Gobierno baraja también introducir mejoras en el bono social eléctrico, que ofrece descuentos en la factura de la luz a las familias más vulnerables, así como garantías en el suministro energético para estos colectivos.

No habrá descuento universal en combustible, pero sí para agricultores y transportistas

Todo apunta a que el Ejecutivo ha desistido definitivamente de recuperar las bonificaciones para los combustibles aplicadas en 2022, cuando la guerra en Ucrania provocó un encarecimiento similar en el coste de repostar. Patronales y gasolineras han recomendado centrarse en el aspecto fiscal y no volver a implementar medidas similares a la rebaja universal de 20 céntimos por litro aprobada entonces, aunque queda en el aire la opción de limitar la bonificación a sectores de uso intensivo de carburantes que han notado especialmente el impacto de la guerra, como el transporte y la agricultura.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press

En concreto, fuentes de ERC han señalado a Efe que el Ejecutivo de Sánchez baraja que los transportistas tengan derecho a devolución de 20 céntimos del impuesto de hidrocarburos por litro de gasóleo consumido en su actividad, además de una ayuda por valor equivalente para el litro de gasóleo de uso agrario. Las mismas fuentes informan de una bonificación extraordinaria por vehículo para los transportistas que no se beneficien de la devolución.

El Ejecutivo confía en convalidar el decreto

El paquete anticrisis se someterá este viernes a votación en un Consejo de Ministros extraordinario, en el que el Gobierno cuenta con tener apoyos para aprobar el texto. Al tratarse de un decreto ley, las medidas entrarán en vigor de forma inmediata una vez reciban la luz verde de los ministros, pero la norma provisional deberá ser posteriormente ratificada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.

El decreto ley llegará el próximo jueves 26 de marzo a las Cortes Generales, donde el Gobierno podría encontrarse con mayor resistencia para su convalidación por tener que recabar el apoyo del resto de grupos parlamentarios. No obstante, fuentes del Ejecutivo han subrayado que se trata de un plan “proporcional, perimetrado y focalizado” en mitigar el impacto directo del conflicto y esperan aprobar sin inconvenientes el paquete, concretado tras negociaciones con los agentes sociales y el resto de partidos políticos.