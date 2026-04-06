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Alba Paul se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su historia de amor con Dulceida: “Nunca pudimos dejarnos del todo”

La influencer ha recordado cómo empezó su relación, hablando sin filtros de su “dura” ruptura

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Alba Paul en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)
Alba Paul en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Alba Paul está dejando ver una de su lado más personales en Supervivientes 2026. Más allá de la convivencia, las pruebas o los enfrentamientos habituales del programa, la influencer ha encontrado en la isla un espacio para abrirse y recordar uno de los capítulos más importantes de su vida: su ruptura con Dulceida. En una conversación tranquila con su compañero Aratz Lakuntza, Alba ha repasado su historia de amor con total naturalidad, desde los primeros momentos hasta la ruptura que marcó un antes y un después.

Durante esa charla, la concursante no ha dudado en hablar de uno de los episodios más duros de su vida sentimental. “Lo dejamos, pero nunca pudimos dejarnos del todo. Lo pasábamos mal y había ese hilo ahí todo el rato. Fue durísimo”, confesaba, dejando claro que aquella separación no fue una ruptura limpia, sino un proceso lleno de altibajos emocionales. Sus palabras reflejan el vínculo tan fuerte que siempre ha existido entre ambas, incluso en los momentos más complicados.

Dulceida y Alba Paul en una imagen de archivo. (Europa Press)
Dulceida y Alba Paul en una imagen de archivo. (Europa Press)

Alba también ha recordado cómo surgió la chispa entre ellas, en una etapa en la que nada parecía fácil. “Un día en una fiesta, que yo creo que me invitó a propósito, ya hubo mucho tonteo y la agarré por la escalera… Me arriesgué mucho, porque ella en ese momento estaba con un chico”, relataba con sinceridad. Una escena casi de película que marcó el inicio de una relación que, con el tiempo, se convertiría en una de las más conocidas en redes sociales.

Así empezó la historia de Alba Paul y Dulceida

Para entender sus palabras, hay que remontarse al origen de su historia. Alba Paul y Dulceida se conocieron en 2014 gracias a amigos en común, en un encuentro que, curiosamente, no empezó de la mejor manera. Tal y como ha contado la propia Alba, su primera impresión de Aida Domènech no fue especialmente positiva. “Se llevaba superbien con todos mis amigos, pero conmigo era una rancia”, recordaba entre risas, dejando ver que la conexión no fue inmediata.

Alba Paul en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)
Alba Paul en el programa 'Supervivientes'. (Mediaset España)

Sin embargo, algo cambió con el paso del tiempo. A pesar de ese inicio algo frío, Alba sintió que había algo especial entre ellas. Ese presentimiento se confirmó en encuentros posteriores, hasta que finalmente dio el paso y apostó por lo que sentía. A partir de ahí, su relación avanzó rápidamente: comenzaron su noviazgo ese mismo año y, en 2016, se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda que tuvo un enorme impacto mediático.

La historia, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. En 2021 anunciaron su ruptura, una noticia que sorprendió a sus seguidores y que generó una gran repercusión en redes sociales. Durante ese tiempo separadas, ambas siguieron caminos distintos, aunque, como ha reconocido ahora Alba, nunca llegaron a dejarse del todo.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

La reconciliación llegó en abril de 2023, marcando el inicio de una nueva etapa para la pareja. Desde entonces, su relación parece haberse fortalecido aún más, especialmente tras convertirse en madres de su hija Aria en octubre de 2024. Un paso que consolidó su proyecto de vida en común. Desde entonces, parece que la felicidad es máxima tanto para Dulceida como para Alba, que ahora se muestra como nunca en el concurso más extremo de Telecinco.

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