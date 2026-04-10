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Descubren un monasterio cristiano del siglo IV en el desierto de Egipto: 2.000 metros cuadrados y murales decorativos

Las autoridades señalan que el hallazgo refuerza la posición del país “en el mapa internacional del turismo religioso y cultural”

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Descubren los restos de un monasterio cristiano del siglo IV en Egipto. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)
Descubren los restos de un monasterio cristiano del siglo IV en Egipto. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Recientemente, un equipo de arqueólogos egipcios ha descubierto los restos de un antiguo monasterio cristiano en Wadi El Natrun, depresión desértica situada en el noroeste de El Cairo que desde los primeros siglos del cristianismo se convirtió en un importante centro del monacato cristiano, por lo que allí se fundaron varios monasterios muy antiguos.

Así lo ha explicado el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, que ha destacado que el hallazgo data del periodo comprendido entre los siglos IV y VI. “Este descubrimiento representa una etapa importante en el desarrollo de la vida monástica primitiva, ya que arroja luz sobre la planificación arquitectónica de los primeros monasterios de esta región de gran valor religioso e histórico”, señala la institución en un comunicado.

El edificio abarca una superficie de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y fue construido con ladrillos de adobe. La altura de sus muros oscila entre 1,8 y 2,2 metros.

Algunas de las decoraciones murales encontradas en el monasterio cristiano del siglo IV descubierto en Egipto. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)
Algunas de las decoraciones murales encontradas en el monasterio cristiano del siglo IV descubierto en Egipto. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Un patio central y lugares de enterramiento

Los restos del monasterio encontrado revelan un patio central abierto en el corazón de su diseño y que se encuentra rodeado por varias unidades arquitectónicas entre las que se incluyen patios más pequeños que dan a celdas de monjes. Estas son cuadradas o rectangulares y de distintos tamaños.

También se han hallado anexos de servicio en la parte occidental de la infraestructura, con cocinas totalmente equipadas, hornos y almacenes de provisiones.

Junto a todo esto, los arqueólogos han descubierto lugares de enterramiento en el interior del edificios con restos óseos humanos que se cree que pudieron pertenecen a los monjes que habitaron el monasterios.

Monasterio cristiano del siglo IV descubierto recientemente en Egipto. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)
Monasterio cristiano del siglo IV descubierto recientemente en Egipto. (Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto)

Con respecto a los techos, gracias a los estudios arquitectónicos se ha revelado el uso de bóvedas y cúpulas construidas con ladrillos de adobe. Las paredes, por su parte, estaban revestidas de una capa de mortero blanco y cuentan con decoraciones de murales con cruces, palmeras y motivos vegetales y geométricos.

Los excavadores han observado inscripciones en escritura copta entre las que se encuentran los nombres de los monjes, escritos religiosos que imploran misericordia y perdón. Esto, según señalan desde el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, “contribuye a datar el edificio y a documentar la vida cotidiana de los monjes”.

La importancia del descubrimiento

El descubrimiento, según el ministro Sherif Fathy, “representa una valiosa aportación a nuestra comprensión de los orígenes del monacato en Egipto, que se originó en la tierra de Egipto y se extendió por todo el mundo”. Además, señaló que Wadi El Natrun es “uno de los centros espirituales e históricos más importantes de Egipto, y que este descubrimiento refuerza su posición en el mapa internacional del turismo religioso y cultural”.

La ciudad artificial conocida como la ‘Venecia del mar Rojo’ qué es uno de los destinos turísticos más impresionantes de Egipto.

Así, se plantea diversificar la experiencia turística y resaltarla riqueza del patrimonio egipcio incluyendo los yacimientos arqueológicos coptos en los productos turísticos integrales.

Por su parte, la jefa del Sector de Antigüedades Islámicas y Coptas, Diaa Zahran, ha alabado que se conserven la mayoría de los elementos arquitectónicos, por lo que el descubrimiento es un modelo completo de los primeros edificios monásticos.

“El descubrimiento añade una nueva dimensión a la comprensión de la planificación de los primeros monasterios, especialmente por la presencia de espacios funerarios internos que reflejan la naturaleza de la vida monástica”, ha señalado Mohamed Toman, director de la Administración Central de Antigüedades del Bajo Egipto y el Sinaí.

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