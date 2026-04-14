Comisiones Obreras convoca huelga indefinida en Extranjería en pleno proceso de regularización de migrantes

Fachada de una oficina de Extranjería. (Jesús Hellín / Europa Press)

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería que comenzará el próximo 21 de abril, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado este medio. Los paros comenzarán cinco días después de que abra el plazo para tramitar la regularización extraordinaria de los migrantes en situación irregular.

Por primera vez, estas oficinas no serán las encargadas de tramitar las solicitudes de regularización extraordinaria, sino que el proceso se ha derivado a Correos y Tragsa con el objetivo de evitar saturar todavía más los servicios de Extranjería. Es justamente esta situación, que arrastran desde hace años, la que lleva a los trabajadores a la huelga: altas cargas de trabajo, poco personal y retribuciones hasta un 40% más bajas que en otras administraciones del Estado. Estos mismos motivos les llevaron a la huelga en mayo de 2025.

Desde CCOO apuntan que, aunque no serán ellos los encargados de tramitar los procesos de regularización de extranjería, terminará por afectarles de manera directa en los próximos meses. Primero, porque cualquier problema que haya durante el proceso debe resolverse en una oficina de Extranjería y, segundo, porque los próximos trámites de la regularización de estos migrantes se llevarán por vía ordinaria, aumentando todavía más la carga de trabajo de los funcionarios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explica la importancia de la regularización migratoria, destacando la demanda de diversos sectores. Subraya que la migración es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las pensiones.

El sindicato considera que el dinero que destinará el Gobierno para preparar Correos y Tragsa para la regularización estaría mejor invertido en Extranjería, donde se encuentra el personal especializado en estos trámites. La organización no entiende que se haya decidido formar de forma acelerada a trabajadores sin experiencia en dichos procesos, cuando ya cuentan con una plantilla experimentada que necesita medios y retribuciones adecuadas. “Lo harían más rápido y mejor formados”, defienden fuentes del sindicato. CCOO aclara que el objetivo de la huelga no es dinamitar el proceso de regularización, sino hacer visible la situación que tienen las oficinas de extranjería.

La regularización extraordinaria comienza el 16 de abril

El Gobierno de España activará el proceso extraordinario de regularización de extranjeros este viernes 16 de abril por la vía digital y el próximo lunes 20 de abril de forma presencial; según ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este martes. El proceso está dirigido a personas en situación irregular que hayan residido de forma ininterrumpida en el país durante al menos cinco meses y se encuentren en territorio nacional desde antes del 1 de enero.

El plazo para presentar solicitudes concluirá el 30 de junio, por lo que los interesados dispondrán de aproximadamente dos meses y medio para gestionar su situación. La responsabilidad de tramitar las solicitudes recaerá en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo, bajo la dependencia de Seguridad Social y Migraciones. Para responder a la demanda, los equipos de trabajo han sido reforzados y ampliadas las capacidades operativas, de acuerdo con el Ministerio. De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, quedan excluidos del proceso quienes hayan solicitado el estatuto de apátrida, colectivo que cuenta con un régimen jurídico específico por su condición y no se considera en situación irregular. La ministra también aclaró que las medidas no aplican a desplazados ucranianos, que gozan de protección temporal impulsada por el Ejecutivo.