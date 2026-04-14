España

Comisiones Obreras convoca huelga indefinida en Extranjería en pleno proceso de regularización de migrantes

El sindicato denuncia la saturación de los servicios de Extranjería

Guardar
Fachada de una oficina de Extranjería. (Jesús Hellín / Europa Press)
Fachada de una oficina de Extranjería. (Jesús Hellín / Europa Press)

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería que comenzará el próximo 21 de abril, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado este medio. Los paros comenzarán cinco días después de que abra el plazo para tramitar la regularización extraordinaria de los migrantes en situación irregular.

Por primera vez, estas oficinas no serán las encargadas de tramitar las solicitudes de regularización extraordinaria, sino que el proceso se ha derivado a Correos y Tragsa con el objetivo de evitar saturar todavía más los servicios de Extranjería. Es justamente esta situación, que arrastran desde hace años, la que lleva a los trabajadores a la huelga: altas cargas de trabajo, poco personal y retribuciones hasta un 40% más bajas que en otras administraciones del Estado. Estos mismos motivos les llevaron a la huelga en mayo de 2025.

Desde CCOO apuntan que, aunque no serán ellos los encargados de tramitar los procesos de regularización de extranjería, terminará por afectarles de manera directa en los próximos meses. Primero, porque cualquier problema que haya durante el proceso debe resolverse en una oficina de Extranjería y, segundo, porque los próximos trámites de la regularización de estos migrantes se llevarán por vía ordinaria, aumentando todavía más la carga de trabajo de los funcionarios.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, explica la importancia de la regularización migratoria, destacando la demanda de diversos sectores. Subraya que la migración es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de las pensiones.

El sindicato considera que el dinero que destinará el Gobierno para preparar Correos y Tragsa para la regularización estaría mejor invertido en Extranjería, donde se encuentra el personal especializado en estos trámites. La organización no entiende que se haya decidido formar de forma acelerada a trabajadores sin experiencia en dichos procesos, cuando ya cuentan con una plantilla experimentada que necesita medios y retribuciones adecuadas. “Lo harían más rápido y mejor formados”, defienden fuentes del sindicato. CCOO aclara que el objetivo de la huelga no es dinamitar el proceso de regularización, sino hacer visible la situación que tienen las oficinas de extranjería.

La regularización extraordinaria comienza el 16 de abril

El Gobierno de España activará el proceso extraordinario de regularización de extranjeros este viernes 16 de abril por la vía digital y el próximo lunes 20 de abril de forma presencial; según ha confirmado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este martes. El proceso está dirigido a personas en situación irregular que hayan residido de forma ininterrumpida en el país durante al menos cinco meses y se encuentren en territorio nacional desde antes del 1 de enero.

El plazo para presentar solicitudes concluirá el 30 de junio, por lo que los interesados dispondrán de aproximadamente dos meses y medio para gestionar su situación. La responsabilidad de tramitar las solicitudes recaerá en la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de Vigo, bajo la dependencia de Seguridad Social y Migraciones. Para responder a la demanda, los equipos de trabajo han sido reforzados y ampliadas las capacidades operativas, de acuerdo con el Ministerio. De acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, quedan excluidos del proceso quienes hayan solicitado el estatuto de apátrida, colectivo que cuenta con un régimen jurídico específico por su condición y no se considera en situación irregular. La ministra también aclaró que las medidas no aplican a desplazados ucranianos, que gozan de protección temporal impulsada por el Ejecutivo.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaHuelgasSindicatos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

El sector alerta de posibles interrupciones en los vuelos por la crisis en Oriente Medio y reclama compras conjuntas de queroseno, revisión regulatoria y apoyo comunitario para garantizar el suministro

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

Una mujer intenta desalojar a su hijo de 32 años: el hombre rocía a su madre con gasolina y prende fuego a la casa

La víctima se encuentra con vida después de la rápida actuación de las autoridades y los vecinos

Una mujer intenta desalojar a su hijo de 32 años: el hombre rocía a su madre con gasolina y prende fuego a la casa

Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel

Según la agencia de noticias Ansa, la primera ministra de Italia ha explicado que se ha tomado esta decisión “en vista de la situación actual”

Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel

Un mítico restaurante de cocina tradicional catalana cerrado en Tarragona será sustituido por un nuevo McDonald’s

El espacio que ocupó este símbolo de la restauración tarraconense durante 60 años pasará a ser un local de ‘fast food’

Un mítico restaurante de cocina tradicional catalana cerrado en Tarragona será sustituido por un nuevo McDonald’s

La verdura rica en vitamina C que ayuda con el colágeno y a regular el colesterol

Esta hortaliza tiene un alto contenido en vitaminas y minerales esenciales para tener una buena salud

La verdura rica en vitamina C que ayuda con el colágeno y a regular el colesterol
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Avalan el desahucio de una mujer de la vivienda en la que llevaba alquilada desde 1956 aunque el contrato indicara que tiene una “duración indefinida”

Avalan el desahucio de una mujer de la vivienda en la que llevaba alquilada desde 1956 aunque el contrato indicara que tiene una “duración indefinida”

Italia suspende la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel

La NASA lleva a examen al 112 Canarias como posible apoyo sanitario de emergencia para el rescate de astronautas en el Atlántico en futuras misiones ‘Artemis’

Cuatro delitos y ninguna prueba concluyente: el caso judicial contra Begoña Gómez

El submarino de la Armada ‘Galerna’ se estrena en la misión de la OTAN para proteger el Mediterráneo

ECONOMÍA

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

Las aerolíneas europeas piden a Bruselas medidas urgentes ante la crisis de suministro de combustible

La guerra en Irán provocó la mayor caída de la producción de petróleo de la historia en marzo

La Unión Europea recorta un 47% las importaciones de acero y eleva un 50% los aranceles

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El IPC sube hasta el 3,4% en marzo, una décima más de lo esperado, por el alza en el precio de la gasolina

DEPORTES

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”

‘It´s coming home’, el himno que narra las derrotas de la selección inglesa y que los aficionados cantan en las gradas