España

Correos y Seguridad Social abrirán ventanillas para gestionar la regularización de migrantes

El borrador del decreto, adelantado por el diario ‘El País’, recoge la apertura de ventanillas para recibir las solicitudes

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Manifestación del colectivo Regularización Ya.
Manifestación del colectivo Regularización Ya. (Europa Press)

El Gobierno va ultimando los detalles del proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Anunciado a finales de enero, el nuevo decreto permitiría que medio millón de personas que ya viven en España puedan obtener un permiso de trabajo o residencia. A la espera de que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ha comenzado a esbozar los primeros detalles del proceso.

Según ha confirmado el diario El País, tanto las oficinas de Correos como las de Seguridad Social habilitarán ventanillas especiales en las que presentar las solicitudes de permisos de residencia y trabajo, facilitando así la gestión para más de 500.000 personas actualmente en situación irregular en el país.

La nueva regulación establece que quienes puedan acreditar que se encontraban en España antes del 1 de enero del año en curso y hayan residido al menos cinco meses consecutivos podrán iniciar los trámites antes del 30 de junio. El plazo para resolver cada petición será de tres meses a contar desde su admisión. Algunas fuentes calculan que la cifra de potenciales beneficiarios podría acercarse al millón de personas, mientras que el centro de análisis Funcas sostiene que en España residen de forma irregular unas 840.000 personas que cumplirían los requisitos fijados.

La Comisión Europea ha dicho este jueves que le corresponde al Gobierno español "decidir" sobre las soluciones legales que dar a los migrantes en España, porque es una competencia nacional, al tiempo que ha considerado que la regularización extraordinaria adoptada el miércoles es una opción legal posible para responder a las "necesidades" del mercado laboral. (Fuente: Comisión Europea)

El Ejecutivo, según el borrador citado por El País, ha ideado este procedimiento para aliviar la presión administrativa que implicaría centralizar la regularización en las oficinas provinciales de Extranjería, dependientes de las subdelegaciones del Gobierno. Este servicio, ya de por sí saturado, se enfrentaría a un aluvión de solicitudes que entorpecería todavía más los procesos.

Si bien desde el Ministerio de Política Territorial han defendido que debía ser el personal de las oficinas de Extranjería el encargado de la regularización por su experiencia y especialización, finalmente serán Correos y Seguridad Social los puntos de solicitud.

Las oficinas se habilitarán para recoger los documentos necesarios para la regularización, que revisará después la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Migraciones. El modelo de solicitud estará disponible en las páginas web de los ministerios de Migraciones y Política Territorial.

Requisitos para la regularización extraordinaria

Cola frente al consulado de
Cola frente al consulado de Pakistán en Barcelona para solicitar certificados de antecedentes penales, un documento necesario para el programa de regularización migratoria anunciado recientemente por el Gobierno español, en Barcelona, ​​España, el 30 de enero de 2026. (REUTERS/Albert Gea)

La regularización extraordinaria estará disponible para todas aquellas personas indocumentadas que hayan llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025. Tendrán que acreditar al menos cinco meses de residencia efectiva en España, así como la ausencia de antecedentes penales.

Se espera que las solicitudes puedan presentarse a partir del mes de abril y hasta el 30 de junio de 2026. Para acreditar la residencia efectiva, bastará cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.

Quienes cumplan todos los requisitos recibirán una autorización de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. Este permiso tendrá vigencia de un año, permitiendo después acceder a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España podrán regularizarse de manera simultánea, con una autorización que les permitirá residir legalmente en el país durante cinco años.

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