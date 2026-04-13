España

Desbordada la oficina de Madrid de transportes por alta demanda de migrantes que requieren certificados para su regularización

El documento que expide esta única oficina en Madrid permite a los migrantes acreditar su arraigo, requisito esencial para acceder a la regularización que el Gobierno prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros

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Varios migrantes hacen fila para solicitar el certificado de antecedentes penales. (Europa Press)
Varios migrantes hacen fila para solicitar el certificado de antecedentes penales. (Europa Press)

La oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), ubicada en el barrio de Chamberí y única en la región destinada a expedir certificados sobre el historial de recargas de la tarjeta de transporte, ha agotado todas sus citas disponibles, informa la Cadena Ser. El sistema está saturado -no se puede reservar turno antes del 31 de mayo, fecha máxima permitida- debido a que este documento es uno de los pocos justificantes válidos que las personas migrantes en situación irregular pueden presentar para acreditar su arraigo en la región, uno de los requisitos clave para acceder al proceso de regularización extraordinaria que este martes prevé aprobar el Gobierno central en el Consejo de Ministros.

Tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de enero entre el PSOE y Podemos para dar luz verde a la regularización, el proceso exige a los migrantes acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales, aunque en muchas ocasiones resulta complicado que determinados países puedan emitir ese certificado de antecedentes. También son habituales las trabas para acceder a trámites como el empadronamiento, por lo que el Gobierno anunció que se aceptarían justificantes alternativos para acreditar la residencia, como facturas o informes médicos, con el objetivo de facilitar el acceso a la regularización.

Por el momento, la elevada demanda de citas en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha dejado sin disponibilidad a quienes necesitan este trámite. Algunas personas migrantes en situación irregular que se han acercado hasta esta oficina aseguran que, tras el anuncio del proceso de regularización, resultó imposible conseguir turno.

“Ayuso boicotea el proceso”

Ante la alta demanda, el PSOE ha reclamado al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que refuerce la atención en esta oficina. El grupo socialista planteará en la Asamblea de Madrid una propuesta para aumentar el número de oficinas habilitadas, sumar personal y permitir que el trámite pueda realizarse también de forma digital.

El PSOE atribuye el colapso de la oficina a la actitud del Gobierno regional, que prevé recurrir la regularización de migrantes ante los tribunales una vez se apruebe en el Consejo de Ministros. “Ayuso boicotea el proceso de regularización con trabas administrativas porque su modelo es otro”, denuncia Javier Guardiola, portavoz de la Ejecutiva del PSOE, según recoge la Cadena Ser. “Pone la alfombra roja a los multimillonarios del mundo para que vendan Madrid a cachos, mientras condena a la pobreza y la marginalidad a miles de vecinos”, ha añadido el político.

Declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros. (Ministerio de Sanidad)

Por su parte, el Gobierno de Madrid afirma que el certificado de recarga es un trámite poco habitual y por eso solo se gestiona en una oficina. Considera que ampliar el servicio, como propone el PSOE, solo aumentaría la carga de trabajo y podría colapsar la atención en el resto de gestiones.

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