Así funciona la regla de los abrazos de Disney: por qué los personajes no sueltan primero

Los personajes de los parques de Disney no pueden soltar primero al niño que los abracen. (Pexels)

Un abrazo puede parecer un gesto sencillo, pero el universo de Disney está construido sobre una intención muy concreta: convertir cada interacción en un momento de seguridad emocional para los niños. En sus parques, los personajes no solo entretienen, también reciben formación específica para cuidar la forma en la que se relacionan con los visitantes. Esa atención al detalle ha dado lugar a una de las normas más comentadas en redes sociales: la llamada “regla de los abrazos”.

Según esta práctica, los personajes no deben ser quienes pongan fin al abrazo. Cuando un niño se acerca para abrazarlos, la norma indica que deben esperar a que sea el menor quien se separe primero. La lógica detrás de esta instrucción es sencilla: no interrumpir un momento de conexión que puede estar aportando seguridad, calma y regulación emocional.

“Cuando un niño los abraza, ellos no pueden ser los primeros en soltar. Tienen que esperar a que sea el niño el que se separe primero”, cuenta el psiquiatra Javier Quintero en una de sus últimas publicaciones. La idea central es que el abrazo no es solo un gesto social, sino también un espacio emocional en el que la persona que lo recibe puede sentirse segura y acompañada.

Los niños deben ser los primeros en soltarse de un abrazo en los parques Disney. (Pexels)

Un gesto simple aplicable al día a día

Esta norma, nacida en el contexto de los parques Disney, ha trascendido su origen para convertirse en una metáfora aplicable a la vida cotidiana. La reflexión ha sido difundida en TikTok por el propio Quintero, quien pone el foco en el valor emocional de los abrazos y en lo que ocurre durante esos segundos de contacto físico prolongado.

“A mí me parece una de las cosas más bonitas que he escuchado últimamente”, señala en su explicación en redes sobre la regla de Disney de los abrazos. “Durante un abrazo pasan muchísimas cosas: seguridad, calma, conexión, regulación emocional”, subraya.

A partir de ahí, plantea una reflexión sobre lo que implica decidir cuándo termina ese gesto: “Cuando tú decides cuándo termina ese abrazo, estás cortando ese proceso”. El psiquiatra insiste en la importancia de no precipitar el final de los momentos de afecto, sobre todo cuando pueden ser significativos para la otra persona.

Los parques Disney tienen normas sobre los abrazos. (Pexels)

El valor de no ser quien se separa primero

El especialista traslada esta idea a las relaciones cotidianas, desde la familia hasta la pareja o las amistades. En su mensaje, propone cambiar la perspectiva habitual sobre los gestos de afecto y permitir que sea la otra persona quien marque el final del contacto.

“Ahora llévalo a tu día a día con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos. Abraza y no seas tú quien decide cuándo se termina”, explica. La idea central es que, en ocasiones, sostener un abrazo unos segundos más puede transmitir un mensaje emocional potente: disponibilidad, escucha y presencia.

“Un abrazo puede parecer algo pequeño, pero el tiempo que te quedas en él lo cambia todo. Todos necesitamos que alguien se quede un poco más”, concluye el psiquiatra. En esa idea se resume buena parte del mensaje: la importancia de no apresurar los gestos de afecto ni dar por terminados antes de tiempo los momentos de conexión emocional.