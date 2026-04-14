España

Así funciona la regla de los abrazos de Disney: por qué los personajes no sueltan primero

La norma busca reforzar la sensación de seguridad y calma emocional en los niños

Guardar
Mickey y Minnie Mouse en un parque Disney.
Los personajes de los parques de Disney no pueden soltar primero al niño que los abracen. (Pexels)

Un abrazo puede parecer un gesto sencillo, pero el universo de Disney está construido sobre una intención muy concreta: convertir cada interacción en un momento de seguridad emocional para los niños. En sus parques, los personajes no solo entretienen, también reciben formación específica para cuidar la forma en la que se relacionan con los visitantes. Esa atención al detalle ha dado lugar a una de las normas más comentadas en redes sociales: la llamada “regla de los abrazos”.

Según esta práctica, los personajes no deben ser quienes pongan fin al abrazo. Cuando un niño se acerca para abrazarlos, la norma indica que deben esperar a que sea el menor quien se separe primero. La lógica detrás de esta instrucción es sencilla: no interrumpir un momento de conexión que puede estar aportando seguridad, calma y regulación emocional.

“Cuando un niño los abraza, ellos no pueden ser los primeros en soltar. Tienen que esperar a que sea el niño el que se separe primero”, cuenta el psiquiatra Javier Quintero en una de sus últimas publicaciones. La idea central es que el abrazo no es solo un gesto social, sino también un espacio emocional en el que la persona que lo recibe puede sentirse segura y acompañada.

Pluto en una carroza de un parque Disney.
Los niños deben ser los primeros en soltarse de un abrazo en los parques Disney. (Pexels)

Un gesto simple aplicable al día a día

Esta norma, nacida en el contexto de los parques Disney, ha trascendido su origen para convertirse en una metáfora aplicable a la vida cotidiana. La reflexión ha sido difundida en TikTok por el propio Quintero, quien pone el foco en el valor emocional de los abrazos y en lo que ocurre durante esos segundos de contacto físico prolongado.

“A mí me parece una de las cosas más bonitas que he escuchado últimamente”, señala en su explicación en redes sobre la regla de Disney de los abrazos. “Durante un abrazo pasan muchísimas cosas: seguridad, calma, conexión, regulación emocional”, subraya.

A partir de ahí, plantea una reflexión sobre lo que implica decidir cuándo termina ese gesto: “Cuando tú decides cuándo termina ese abrazo, estás cortando ese proceso”. El psiquiatra insiste en la importancia de no precipitar el final de los momentos de afecto, sobre todo cuando pueden ser significativos para la otra persona.

Estatua de Mickey Mouse y Walt Disney en uno de los parques.
Los parques Disney tienen normas sobre los abrazos. (Pexels)

El valor de no ser quien se separa primero

El especialista traslada esta idea a las relaciones cotidianas, desde la familia hasta la pareja o las amistades. En su mensaje, propone cambiar la perspectiva habitual sobre los gestos de afecto y permitir que sea la otra persona quien marque el final del contacto.

“Ahora llévalo a tu día a día con tu pareja, con tus amigos, con tus hijos. Abraza y no seas tú quien decide cuándo se termina”, explica. La idea central es que, en ocasiones, sostener un abrazo unos segundos más puede transmitir un mensaje emocional potente: disponibilidad, escucha y presencia.

“Un abrazo puede parecer algo pequeño, pero el tiempo que te quedas en él lo cambia todo. Todos necesitamos que alguien se quede un poco más”, concluye el psiquiatra. En esa idea se resume buena parte del mensaje: la importancia de no apresurar los gestos de afecto ni dar por terminados antes de tiempo los momentos de conexión emocional.

Temas Relacionados

Salud MentalPsicologíaRedes SocialesTikTokEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Para los jóvenes, el acceso a la vivienda “no es una cuestión de voluntad, sino de aritmética”, señalan los analistas

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

“En una democracia sólida no puede haber espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la dictadura”, ha señalado Ernest Urtasun

La Fundación Francisco Franco, al borde de su extinción: el Gobierno traslada a la justicia el último paso para su clausura

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

Enrique Cerezo se ha mostrado confiado con el pase a semifinales y ha descartado la posible marcha de Julián Álvarez

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

Esto es lo que sucede en tu cerebro con tan solo 20 minutos de paseo al aire libre, según un médico psiquiatra

Incorporar este hábito a tu rutina puede cambiar tu estado de ánimo e influir en diferentes facetas de tu vida

Esto es lo que sucede en tu cerebro con tan solo 20 minutos de paseo al aire libre, según un médico psiquiatra

Ni extraterrestres ni magia: un nuevo estudio revela cómo se construyeron las pirámides de Egipto y por qué están alineadas

El secreto oculto durante milenios yace bajo capas de suelo fértil y desierto: un antiguo brazo del río Nilo, ahora desaparecido, habría servido para transportar los materiales

Ni extraterrestres ni magia: un nuevo estudio revela cómo se construyeron las pirámides de Egipto y por qué están alineadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

Varios estafadores desvían en carretera todo el tráfico a un peaje falso: la policía los descubre un año y medio después

La Armada presenta el buque ‘Proserpina’ para proteger el fondo marítimo mientras persisten las amenazas rusas

Bruselas advierte de posibles “problemas de suministro” de combustible para aviones “en el futuro próximo” por la guerra en Irán

Confirman las penas de 11 años de cárcel a dos miembros de una empresa de desokupación que agredieron a un hombre con una barra de metal en Tenerife

Feijóo culpa al Gobierno de “regalar papeles” con la regularización extraordinaria de migrantes y el PSOE le acusa de dar una “lección magistral de bulos”

ECONOMÍA

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Comprar la primera casa a los 41 años: convertirse en propietario se retrasa y solo el 7% de la Generación Z tiene hipoteca

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,47% con el dato del índice de referencia de marzo

El campo español se cuela en los acuerdos de Sánchez en China: frutos secos, aves y cerdo para un mercado de 1.400 millones de habitantes

El FMI rebaja el crecimiento mundial por la guerra en Oriente Medio, pero sitúa a España a la cabeza de la eurozona con un 2,1%

¿Eres ama de casa? Esta es la pensión que puedes cobrar aunque no hayas cotizado

DEPORTES

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

El presidente del Atlético de Madrid ironiza sobre el estado del césped del Metropolitano: “A algunos les gusta el pelo corto y a otros el largo”

La temporada 91-92, el inicio de los maratones entre FC Barcelona y Atlético de Madrid o los seis partidos en la presente campaña

Tiago Bebe, de ser comparado con Cristiano e ídolo en vallecas a no tener la convocatoria asegurada para ir al primer Mundial de la historia de Cabo Verde

La selección suiza elige San Diego como sede para el Mundial 2026: “Queríamos un lugar donde pudiéramos relajarnos, recargar energías, entrenar al máximo”

Lamine Yamal, antes del partido de Champions ante el Atlético de Madrid: “A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador”