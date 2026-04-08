Salud

Qué sabe la neurociencia de la intuición y la memoria emocional

En su columna semanal en Infobae en Vivo, el doctor Daniel López Rosetti analizó el funcionamiento cerebral detrás de la intuición. Profundizó sobre la teoría del marcador somático y la diferencia entre intuición común y experta

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El Dr. López Rosetti utiliza un modelo del cerebro para explicar de manera clara y detallada cómo funciona la intuición a nivel neurológico, identificando las áreas cerebrales que se activan en el proceso.

En su columna semanal en Infobae en Vivo, el doctor Daniel López Rosetti detalló cómo funciona la intuición desde la neurociencia, subrayando que se trata de un proceso basado en la acumulación de experiencias previas y su procesamiento inconsciente.

Durante su diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, López Rosetti ilustró el mecanismo de la intuición a través de una anécdota: “La intuición es la acumulación de conocimiento inconsciente. Cuando digo inconsciente, un día podemos hablar de niveles de conciencia. Estoy hablando del, del preconsciente neurológicamente comprobable”.

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El médico cardiólogo destacó que la experiencia emocional negativa se almacena en la memoria, y años después puede guiar una decisión sin que la persona advierta el motivo racional inmediato: “Casi nada de lo que elegimos lo elegimos porque lo pensamos”.

La teoría del marcador somático y el rol de la experiencia

Imagen ilustrativa de un cerebro humano con conexiones neuronales resaltadas y destellos de luz, simbolizando la actividad cerebral y el desarrollo tecnológico en neurociencia.
La intuición, según la neurociencia, surge de la acumulación de experiencias previas almacenadas en el inconsciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

López Rosetti fundamentó sus afirmaciones en la teoría del marcador somático, desarrollada por el neurocientífico Antonio Damasio. “Cuando él la pasó mal, no solamente discutió, sino que le subió la presión arterial, transpiró, tuvo palpitaciones, por poquito que sea lo tuvo. En la memoria, en la memoria emocional”, explicó sobre el ejemplo de una persona que había discutido con sus compañeros de trabajo en una comida. Según el especialista, estas huellas biológicas quedan grabadas y resurgirán ante situaciones similares, orientando la toma de decisiones de forma automática: “El inconsciente, la elevación de la presión arterial, las palpitaciones, la taquicardia, la transpiración de cinco años atrás, le dirá a su mente inconsciente la próxima vez que esté frente a un restaurante parecido a aquel de la discusión: ‘No, este restaurant no es para vos. Andá a este’”.

El médico sostuvo que la intuición depende de la experiencia previa: “No hay intuición si no hay experiencia. Sin experiencia previa no hay intuición. La intuición es, por definición, conocimiento inconsciente acumulado”. Detalló que el cerebro utiliza esta información para reconocer patrones y actuar con rapidez, sin que intervenga el razonamiento deliberado.

También mencionó la intuición experta, ejemplificada en profesiones que requieren decisiones rápidas basadas en años de práctica: “En un periodista que sabe hacer entrevistas, la intuición experta hace que al ver al entrevistado sepa si lo tiene que dejar hablar o no, o cuándo hacerle tal o cual pregunta. Y el Dibu Martínez (NdR: el arquero de la selección argentina de fútbol) es un mago en intuición experta”.

Evidencia neurocientífica: resonancia magnética funcional y toma de decisiones

Una mujer vestida con bata de hospital yace en la camilla de una gran máquina de resonancia magnética blanca, mientras una técnica la observa por una ventana.
La resonancia magnética funcional permite identificar qué áreas del cerebro se activan durante procesos intuitivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presentando estudios de resonancia magnética funcional, López Rosetti mostró cómo las áreas cerebrales se activan ante recuerdos emocionales: “Ponés la persona acá y le hacés preguntas o cuestionarios... ciertas partes del cerebro se activan. Porque recuerda algo y el área que tiene ese recuerdo se activa. Vos podés mapear el cerebro, porque el resonador no solamente te va a mostrar el cerebro, sino que te va a mostrar qué parte del cerebro en ese momento tiene más irrigación sanguínea y más oxígeno”.

El especialista precisó que distintas emociones, como el miedo o el placer, activan circuitos diferentes dentro del cerebro, y que la memoria emocional desempeña un papel central en la intuición: “Si vos, por ejemplo, a esa persona le hacés recordar algo de miedo, se va a activar una parte del cerebro que es miedo. Si le recordás algo de placer, se va a activar otra parte”.

López Rosetti también vinculó estos procesos a las ideas de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía: “Por la teoría de las decisiones, que tiene que ver con la inconsciencia. Es decir, que tiene que ver con lo que él llamaba mecanismo uno, que es el mecanismo justamente de orden intuitivo”.

¿Se puede entrenar la intuición? Neuroplasticidad y práctica

Captura – LÓPEZ ROSETTI – Infobae en Vivo
El doctor López Rosetti remarca que la intuición experta se desarrolla con la práctica y el aprendizaje continuo

Consultado sobre la posibilidad de ejercitar la intuición, el médico fue claro: “La práctica es neuroplasticidad, no es casual. Y quien repara más en los eventos que lo rodean está desarrollando todas las funciones neurales, entre ellas esa compilación de acumulación de experiencias inconscientes”. Comparó el refuerzo neural con el funcionamiento de las vacunas: “El sistema neural necesita refuerzo. Cuando vos memorizás algo, lo guardás, pero si no lo repasás, las uniones neurales que guardaron ese conocimiento se deshacen”.

López Rosetti citó al científico Jonas Salk para subrayar el equilibrio entre intuición y pensamiento racional: “La intuición le dirá a la mente pensante dónde buscar después”, dijo el creador de la vacuna antipoliomielítica, y así, recomendó integrar ambos procesos: “Ojo, tené intuición, pero después de eso tenés que pensar”.

La columna completa del doctor López Rosetti

El Dr. López Rosetti utiliza un modelo del cerebro para explicar de manera clara y detallada cómo funciona la intuición a nivel neurológico, identificando las áreas cerebrales que se activan en el proceso

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