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Así fue la escapada de Felipe VI a una boda en Málaga: bailes con los invitados y uno más en la fiesta

El hijo del rey emérito fue el gran ausente en París mientras recibía un premio literario en la Asamblea Nacional

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Felipe VI, rey de España (IMAGEN DE ARCHIVO).
Felipe VI, rey de España (IMAGEN DE ARCHIVO).

El pasado fin de semana dejó una imagen reveladora para la familia real española: mientras Juan Carlos I era homenajeado en París, su hijo, Felipe VI, optaba por una agenda completamente distinta y de carácter privado en Andalucía. Y es que la capital francesa fue el escenario elegido para distinguir al rey emérito con el Premio Especial del Libro Político por su obra Reconciliación. El acto, celebrado en la Asamblea Nacional, reunió a personalidades del mundo cultural y político, además de un nutrido grupo de allegados del monarca.

Arropando a don Juan Carlos estuvieron sus hijas, las infantas Elena y Cristina, así como su nieto Froilán, su sobrina María Zurita y rostros conocidos como la periodista Susanna Griso. También acudieron antiguos colaboradores de la Casa del Rey durante su etapa al frente de la jefatura del Estado. Y allí, visiblemente emocionado, el emérito tomó la palabra en francés, idioma que domina con soltura, para compartir una reflexión cargada de significado: “Siempre fui consciente de que nunca nadie es profeta en su país”.

Pero la imagen del homenaje no estuvo completa. Ni Felipe VI ni doña Letizia hicieron acto de presencia en la capital francesa. Una ausencia que, lejos de sorprender, sigue la línea habitual de distanciamiento institucional respecto a la figura del emérito. Y, según informó Espejo Público, mientras su padre recibía el galardón, el actual jefe del Estado se encontraba en España, concretamente en el municipio malagueño de Casares. Allí asistió a la boda de unos amigos en un ambiente completamente diferente al del acto oficial en París.

El rey Felipe VI preside este martes en Palos de la Frontera los actos del centenario del vuelo del Plus Ultra. (IMAGEN DE ARCHIVO).
El rey Felipe VI preside este martes en Palos de la Frontera los actos del centenario del vuelo del Plus Ultra. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Lejos de focos institucionales, el monarca se dejó ver en una celebración privada que reunió a cientos de invitados. Según el programa de Antena 3, Felipe VI acudió en solitario al enlace y mantuvo una actitud cercana durante toda la jornada. Además, testigos del evento destacaron su carácter afable y su disposición a integrarse en la celebración sin acaparar protagonismo. “Estuvo cordial y amable”, señalaron, subrayando además su implicación en la fiesta, donde no dudó en participar activamente.

Uno de los momentos más comentados tuvo lugar cuando el rey se subió al escenario junto al grupo musical Los Alpresa. Mientras el vocalista animaba a los asistentes con el tradicional “¡Qué vivan los novios!”, Felipe VI sonreía y acompañaba la escena con naturalidad. De hecho, tal y como relató el colaborador Cristóbal Soria, el monarca “estuvo bailando con todo el mundo”, una faceta que no resulta nueva y que ya se ha podido ver en otras ocasiones durante actos más distendidos.

El rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca (Raúl Terrel / Europa Press)
El rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca (Raúl Terrel / Europa Press)

Las reinas, alejadas

La reina Letizia tampoco acompañó al monarca en esta escapada. Su ausencia en eventos sociales de carácter privado es habitual y, según apuntan algunos expertos, responde al deseo de no restar protagonismo a los anfitriones en ocasiones tan señaladas. Sobre su agenda durante ese fin de semana no han trascendido detalles, lo que refuerza el perfil discreto que mantiene en este tipo de situaciones.

Por su parte, la reina Sofía tampoco estuvo presente en el acto de París, pese a que, según se comentó en Espejo Público, al rey emérito le habría gustado compartir ese momento con ella. La relación entre ambos sigue marcada por la distancia, una situación que, según algunas voces, estaría condicionada por decisiones institucionales. Aun así, la reina emérita sí tiene previsto viajar a Francia en los próximos días, aunque por motivos completamente distintos: su participación en un congreso internacional sobre el Alzheimer en Lyon.

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