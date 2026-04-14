Comienzan las obras en el Palacio de Marivent: así serán las nuevas instalaciones reformadas por medio millón de euros

La reina Sofía junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante la recepción a las autoridades y una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent, 2025. (Raúl Terrel / Europa Press)

El emblemático Palacio de Marivent, residencia estival de la familia real, inicia esta semana una de las reformas más importantes de las últimas décadas. Más de 25 años después de la última gran intervención, el complejo se someterá a una renovación integral con una inversión cercana al medio millón de euros, financiada por el Govern balear.

Las obras arrancan con el objetivo de mejorar tanto la seguridad como la habitabilidad de este enclave situado en la zona de Cala Major, uno de los puntos más reconocibles de Palma de Mallorca. Aunque el palacio se encuentra en condiciones aceptables, el paso del tiempo y la constante exposición al clima mediterráneo han hecho necesarias actuaciones más profundas que las habituales labores de mantenimiento.

Según informa el Diario de Mallorca, el foco principal de la reforma estará en el edificio central, el mismo que ocupa habitualmente reina Sofía durante sus estancias en la isla y que en el pasado compartió con Juan Carlos I. En esta zona se llevarán a cabo trabajos estructurales destinados a reparar el desgaste visible en distintos elementos arquitectónicos.

Entre las actuaciones previstas destaca la sustitución de piezas de piedra de marés en la fachada sur, la más castigada por las inclemencias del tiempo. También se abordará la reparación de grietas en terrazas y cubiertas, la restauración de la balaustrada exterior —uno de los rasgos más característicos del edificio— y la renovación de baldosas cerámicas deterioradas.

Además, se eliminarán problemas de humedad detectados en una de las estancias de la torre, considerada una de las zonas con mejores vistas del palacio. A ello se suma el tratamiento de elementos de madera en el exterior y la pintura de persianas, en una intervención que busca devolver al conjunto su imagen original.

Rafa Nadal durante la recepción de los Reyes en el Palacio de Marivent. (EUROPA PRESS).

Mejoras en espacios exteriores y anexos

La reforma no se limita al edificio principal. También se actuará en la plazoleta situada frente al palacio, un espacio simbólico donde tradicionalmente los miembros de la familia real reciben a sus invitados. Este enclave, muy fotografiado a lo largo de los años, será acondicionado para mejorar su estado.

Asimismo, se realizarán trabajos en diferentes edificaciones del complejo, como los pabellones Barlovento, Embat, Sotavento o el conocido edificio Barbacoa. Especial atención recibirá Son Vent, la residencia que utilizan Felipe VI y doña Letizia durante sus estancias veraniegas.

En esta zona se repararán muros exteriores, caminos de acceso y pavimentos empedrados que presentan signos de deterioro. También se intervendrá en los sistemas de riego de los jardines, un elemento clave en un recinto que destaca por su valor paisajístico.

Piscinas, jardines y conservación del entorno

Otro de los puntos relevantes del proyecto será la mejora de las piscinas del complejo, que requieren la actualización de maquinaria, la reparación de bordes y la adecuación de vestuarios. Estas instalaciones, junto a los jardines, forman parte esencial del uso estival del palacio.

Los reyes eméritos junto a sus tres hijos y sus ocho nietos en el Palacio de Marivent, Mallorca (IMAGEN DE ARCHIVO).

Los jardines de Marivent, además de su valor natural, cuentan con un importante componente artístico, ya que albergan esculturas del reconocido artista Joan Miró. Por ello, las intervenciones también contemplan la modernización del sistema de iluminación y la reparación de canalizaciones afectadas por el paso del tiempo.

Tal y como afirma el citado medio, las obras, que se prolongarán durante varios meses, tendrán una pausa obligada en verano para no interferir con la estancia de la familia real en la isla. Está previsto que se detengan entre finales de julio y mediados de agosto, retomándose posteriormente hasta su finalización, prevista antes de que acabe el año.

El proyecto ha sido encargado al estudio local Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje, que se encargará de coordinar una intervención compleja en un edificio con gran valor histórico. No en vano, el palacio fue diseñado en 1923 por el arquitecto Guillem Forteza para el artista Joan de Saridakis y su esposa, la escultora Laura Mounier.