Juan Carlos I elige el Domingo de Resurrección para ser aclamado en Sevilla y mandarle un mensaje a su hijo Felipe VI: “Ya no es un problema para la Familia Real”

Juan Carlos I, este viernes en la Maestranza como Morante de la Puebla (Foto: La Maestranza)

Todo está medido en los dos ‘bandos’ de la Casa de los Borbones. Mediáticamente hablando. La noche del Viernes Santo, Felipe VI, la reina Letizia y sus dos hijas se dejaban caer inesperadamente por el madrileño distrito de Carabanchel para acudir a la procesión del Silencio. Como una familia más, muchos medios calificaron como “sorpresa” la visita de los monarcas, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía en la Parroquia San Sebastián Mártir. Hablaron con los vecinos y “compartieron momentos distendidos” con quienes se acercaban a saludarles, “dejando escenas de cercanía y espontaneidad”, resumían la mayoría de las crónicas.

Todo está medido. Aunque “no estaba anunciado y nadie lo esperaba”, señalaba otra información. Y eso que ya se está convirtiendo en una costumbre que la Familia Real aproveche la Semana Santa para estar juntos sin abandonar la capital, acercándose a las tradiciones populares y mezclándose con el pueblo llano. Este año, no obstante, era importante recalcar “esa cercanía”. El equipo de la Casa de Su Majestad el Rey sabía que los focos iban a girar inevitablemente, de nuevo, a Juan Carlos I, que había anunciado que viajaría a Sevilla para ser testigo de honor de la reaparición de Morante de la Puebla en la Maestranza.

No era un viaje más a España desde su lujoso retiro en Abu Dabi (desde que se fue en el verano de 2020 ha volado 13 veces a nuestro país, al menos oficialmente). La fecha elegida es muy simbólica: Domingo de Resurrección. Una jornada clave para mandar un mensaje en toda regla: sigue contando con el apoyo popular. Al menos es un escenario favorable como es una plaza de toros. Y es que Juan Carlos I recibió una ovación del público asistente. “Es una manera de decirle a su hijo que ya no es problema”, señala un importante empresario amigo del emérito.

La reina Letizia, Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegando a la casa de Jesús Ortiz (EUROPA PRESS).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ya dejó claro hace unas semanas, tras desclasificarse algunos secretos del 23F, que Juan Carlos I debería regresar a España. Es una opinión generalizada en el PP. De hecho, el emérito espera que si los populares llegan al poder en 2027 su retorno oficial sea más fácil si el nuevo Gobierno abre otro tipo de interlocución con Felipe VI. Su reaparición en Sevilla mandaba también otro mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios. “La ciudadanía le sigue recibiendo con cariño. No solo en Galicia. También en Andalucía”, explica el mismo interlocutor.

Una hoja de ruta

Independientemente de que Juan Carlos I siempre ha sido un gran aficionado a los toros, otras fuentes consultadas señalan que el emérito está siendo asesorado a la hora de establecer su hoja de ruta para retornar a España con el beneplácito de su hijo. “Lo del Domingo de Resurrección en la Semana Santa sevillana en una plaza de toros como la Maestranza aúna simbología monárquica y religiosa”. Para más inri, y como era de esperar, Morante le dedicó uno de los toros. La realidad es que no hay encuestas oficiales sobre la valoración que la ciudadanía tiene sobre el emérito, teniendo en cuenta que sus problemas fiscales y amorosos parecen ya olvidados o, al menos, asumidos. El CIS preguntó por última vez sobre su figura en 2008, cuando aún ocupaba el trono. El centro sociológico preguntó específicamente sobre la monarquía en abril de 2015, hace ya más de diez años.

Parece ser que no habrá nuevas preguntas, no sea que haya desagradables sorpresas. “Lo que está claro es que con este Gobierno es complicado que el rey pueda volver, que es lo que él quiere”, asegura el empresario amigo. Hay otro detalle que ninguna campaña mediática ni vítores en plazas de toros puede ocultar. Zarzuela ve indispensable que Juan Carlos I fije su residencia fiscal en España. En cuanto supere los 183 días anuales de residencia en el país, tendría que pagar aquí sus impuestos, algo que no hace desde que vive en Abu Dabi.

El retorno oficial del emérito conllevaría que declarara en España su IRPF. También debería aflorar qué patrimonio tiene en el extranjero y, si recibiese donaciones de otras personas, estas tendrían que tributar entre el 34 y el 81%. ¿Quién le paga, por ejemplo, los viajes en avión privado cada vez que llega a España? El monarca ya tuvo que regularizar ante Hacienda los vuelos que le abonó durante años la fundación de su primo. Hay que recordar que Juan Carlos I no tiene ingresos conocidos desde que su hijo le retiró la asignación que recibía como miembro de la Familia Real.