España

La anécdota en la que la reina Sofía pasó a ser “una gitana más” y movilizó a un ministro de Trabajo: las carcajadas del rey Felipe VI al escucharla

El año pasado, el rey Felipe protagonizó un momento distendido durante la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano al escuchar una historia sobre su madre

Guardar
La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press
La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press

Las carcajadas del rey Felipe VI fueron protagonistas durante la celebración institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano del año pasado en el Congreso de los Diputados, cuando el exeurodiputado Juan de Dios Ramírez Heredia compartió una vivencia inesperada sobre la reina Sofía. Ante el monarca y numerosos asistentes, el relato provocó un ambiente distendido y múltiples muestras de complicidad.

En el encuentro celebrado en el Congreso de los Diputados, con Francina Armengol como anfitriona y Felipe VI como padrino de honor, la intervención de Ramírez Heredia destacó por su naturalidad. Un dato relevante de la jornada fue la coincidencia de distintivos en las chaquetas de Ramírez Heredia y Felipe VI, quienes portaban la misma insignia: un detalle que señaló el propio Ramírez Heredia, que subrayó que no se había puesto de acuerdo con el monarca.

La ceremonia contó también con la participación de la reina Letizia, que optó por mantenerse en un discreto segundo plano, dejando el foco en el homenajeado y en el resto de representantes y asistentes. Tras la actuación de la cantaora Esperanza Vargas, el primer eurodiputado de etnia gitana, Juan de Dios Ramírez Heredia, inauguró su intervención destacando la sensibilidad de la reina Sofía hacia el pueblo gitano. “Una de las personas que ha mostrado mayor interés y ternura por nosotros ha sido su madre, la reina Sofía”, afirmó, captando la atención de Felipe VI y del público.

La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press
La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press

La reina Sofía y el pueblo gitano

Ramírez Heredia continuó relatando un encuentro mantenido años atrás con la reina emérita en el Palacio Real. Según contó, doña Sofía “era una gitana más” y le preguntó: “¿Cómo va la vida de los gitanos, Juan de Dios?”. Él le respondió: “Majestad, en unas cosas bien y en otras, mal. Hemos acabado casi con el analfabetismo...”. La reina Sofía, tras escuchar el progreso en materia educativa, manifestó: “Pero necesitarán ustedes más cosas, ¿no?”. A lo que Ramírez Heredia contestó: “Muchas cosas, Majestad”.

La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press
La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press

Pero la emérita no dejó de sorprender con su siguiente respuesta: “Aprovechemos que está el ministro de Trabajo y vamos a pedirle algo”. Acto seguido, narró el exeurodiputado ante los asistentes, la reina Sofía llamó al ministro y le instó a concederle a Juan de Dios lo que solicitara para el pueblo gitano. Esta revelación provocó las carcajadas tanto de los reyes como de la presidenta del Congreso. Eso sí, la reina Letizia se mantuvo serena y no se dejó llevar tanto como su marido.

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

El rey Felipe apoya al pueblo gitano

Durante su intervención, Ramírez Heredia también dedicó palabras de reconocimiento al propio Felipe VI, rememorando un encuentro mantenido en Barcelona antes de que este accediera al trono, donde ya evidenció su implicación y cercanía con el pueblo gitano. El acto, en el que Felipe VI volvía a utilizar palabras en caló para dirigirse y despedirse del auditorio, como “lacho dives” para saludar o “nais tuque” para agradecer, concluyó con la entrega de obsequios al monarca, entre ellos la bandera del pueblo gitano, que el monarca hondeó con orgullo junto a la reina Letizia.

Temas Relacionados

Felipe VIReina SofíaReina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La pesadilla de un hombre en un crucero por el Mediterráneo el día de su cumpleaños: le confunden con un narcotraficante

La policía buscaba a un sospechoso con el mismo nombre, apellido, nacionalidad y fecha de nacimiento

La pesadilla de un hombre en un crucero por el Mediterráneo el día de su cumpleaños: le confunden con un narcotraficante

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Carlos Cuerpo asegura que el acuerdo entre la UE y Mercosur beneficiará especialmente a los sectores del automóvil y del aceite de oliva y supondrá una “oportunidad excepcional” para el sector agroalimentario

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

Desde la entrada en vigor de la Directiva Europea DAC7, Wallapop y otras plataformas similares están obligadas a informar a Hacienda sobre las actividades de sus usuarios

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

Este es el precio de la luz en España para este jueves 9 de abril del 2026

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios del servicio

Este es el precio de la luz en España para este jueves 9 de abril del 2026

Un anciano de 88 años se escapa de su residencia por la ventana: tardan tres horas en encontrarlo

La voz de alarma se dio en torno a las 22:00 horas, cuando el personal del centro detectó la ausencia del anciano, minutos después de la fuga

Un anciano de 88 años se escapa de su residencia por la ventana: tardan tres horas en encontrarlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Condenado a prisión un hombre que se hizo pasar por gestor de extranjería, falsificó un documento y logró un permiso de residencia para una mujer nicaragüense

Concedida la nacionalidad española a una mujer venezolana al demostrar 22 “generaciones ininterrumpidas” de ascendencia sefardí

La UE, España y otros siete países celebran el alto al fuego, pero mandan un aviso a Trump: debe incluir al Líbano

El ejército israelí retuvo a un ‘casco azul’ español desplegado en la misión de paz de la ONU en Líbano

Claudia Montes, ‘amiga’ de Ábalos, defiende que nunca dejó de ir a trabajar en Logirail, ya que utilizaba su jornada para ir “a la biblioteca a leer libros de trenes”

ECONOMÍA

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

El Gobierno blinda a las empresas españolas frente a los aranceles de Trump movilizando más de 5.500 millones de euros

Así debes incluir las ventas de Wallapop en la declaración de la Renta 2026

Qué se sabe realmente del peaje que Irán quiere cobrar en Ormuz y cómo puede afectar a los buques españoles

Hacienda devolverá menos este año: hasta 7,7 millones de españoles les saldrá a pagar la declaración de la renta

Esto dice la ley sobre los impuestos que pagan los extranjeros por comprar una casa en España

DEPORTES

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Problemas para Arbeloa en el partido de vuelta de Champions ante el Bayern: el Real Madrid no contará con Tchouaméni en Alemania

Las palabras de Álvaro Arbeloa tras derrota del Real Madrid ante el Bayern en Champions por 1-2: “Estamos vivos, está claro”

El Bayern conquista el Santiago Bernabéu y encamina los cuartos de final de Champions ante el Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del Bayern ante el Real Madrid en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el Bayern