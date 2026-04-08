La anécdota en la que la reina Sofía pasó a ser “una gitana más” y movilizó a un ministro de Trabajo: las carcajadas del rey Felipe VI al escucharla

La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press

Las carcajadas del rey Felipe VI fueron protagonistas durante la celebración institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano del año pasado en el Congreso de los Diputados, cuando el exeurodiputado Juan de Dios Ramírez Heredia compartió una vivencia inesperada sobre la reina Sofía. Ante el monarca y numerosos asistentes, el relato provocó un ambiente distendido y múltiples muestras de complicidad.

En el encuentro celebrado en el Congreso de los Diputados, con Francina Armengol como anfitriona y Felipe VI como padrino de honor, la intervención de Ramírez Heredia destacó por su naturalidad. Un dato relevante de la jornada fue la coincidencia de distintivos en las chaquetas de Ramírez Heredia y Felipe VI, quienes portaban la misma insignia: un detalle que señaló el propio Ramírez Heredia, que subrayó que no se había puesto de acuerdo con el monarca.

La ceremonia contó también con la participación de la reina Letizia, que optó por mantenerse en un discreto segundo plano, dejando el foco en el homenajeado y en el resto de representantes y asistentes. Tras la actuación de la cantaora Esperanza Vargas, el primer eurodiputado de etnia gitana, Juan de Dios Ramírez Heredia, inauguró su intervención destacando la sensibilidad de la reina Sofía hacia el pueblo gitano. “Una de las personas que ha mostrado mayor interés y ternura por nosotros ha sido su madre, la reina Sofía”, afirmó, captando la atención de Felipe VI y del público.

La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press

La reina Sofía y el pueblo gitano

Ramírez Heredia continuó relatando un encuentro mantenido años atrás con la reina emérita en el Palacio Real. Según contó, doña Sofía “era una gitana más” y le preguntó: “¿Cómo va la vida de los gitanos, Juan de Dios?”. Él le respondió: “Majestad, en unas cosas bien y en otras, mal. Hemos acabado casi con el analfabetismo...”. La reina Sofía, tras escuchar el progreso en materia educativa, manifestó: “Pero necesitarán ustedes más cosas, ¿no?”. A lo que Ramírez Heredia contestó: “Muchas cosas, Majestad”.

La anécdota de la reina Sofía que hizo estallar en carcajadas al rey Felipe VI (Europa Press

Pero la emérita no dejó de sorprender con su siguiente respuesta: “Aprovechemos que está el ministro de Trabajo y vamos a pedirle algo”. Acto seguido, narró el exeurodiputado ante los asistentes, la reina Sofía llamó al ministro y le instó a concederle a Juan de Dios lo que solicitara para el pueblo gitano. Esta revelación provocó las carcajadas tanto de los reyes como de la presidenta del Congreso. Eso sí, la reina Letizia se mantuvo serena y no se dejó llevar tanto como su marido.

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

El rey Felipe apoya al pueblo gitano

Durante su intervención, Ramírez Heredia también dedicó palabras de reconocimiento al propio Felipe VI, rememorando un encuentro mantenido en Barcelona antes de que este accediera al trono, donde ya evidenció su implicación y cercanía con el pueblo gitano. El acto, en el que Felipe VI volvía a utilizar palabras en caló para dirigirse y despedirse del auditorio, como “lacho dives” para saludar o “nais tuque” para agradecer, concluyó con la entrega de obsequios al monarca, entre ellos la bandera del pueblo gitano, que el monarca hondeó con orgullo junto a la reina Letizia.