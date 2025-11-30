España

El patrimonio de Sonsoles Ónega a sus 48 años: un chalet de 1,5 millones de euros, dos pisos y una empresa propia

Este domingo, la conocida presentadora de televisión celebra su cumpleaños en un momento clave en su carrera profesional

Sonsoles Ónega, en una imagen
Sonsoles Ónega, en una imagen promocional de 'Volver a empezar'. (Atresmedia)

Este domingo Sonsoles Ónega celebra su 48 cumpleaños. Una edad a la que llega en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. A su exitoso programa Y ahora Sonsoles se suma la serie de Antena 3 inspirada en su novela Las hijas de la criada, ganadora del Premio Planeta 2023.

Siguiendo los pasos de su padre, Fernando Ónega, la periodista se embarcó en el mundo de los focos y las cámaras, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos del panorama mediático español. Su nombre lleva casi dos décadas ligado a los medios de comunicación, lo que le ha permitido reunir un importante patrimonio. Sin ir más lejos, el hecho de haber recibido el Premio Planeta la llevó a recibir la suma de un millón de euros.

La periodista y escritora Sonsoles Ónega saluda a los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid. (EFE)

Los tres inmuebles y una empresa propia

Fue en la década de los 90 cuando la presentadora de televisión empezó a dar sus primeros pasos en la profesión. Por aquel entonces lo hizo de la mano de su íntima amiga, la reina Letizia, con quien realizó crónicas a pie del Congreso de los Diputados. Aquello fue tan solo el inicio de todo lo que vendría después, pues hoy disfruta de una gran notoriedad como presentadora. Parte de todo lo que ha conseguido a lo largo de estos años en los medios de comunicación lo ha invertido en inmuebles.

Una de las propiedades que más llama la atención es su chalet valorado en un millón y medio de euros y en la que vive actualmente la comunicadora de Antena 3. Se trata de una vivienda unifamiliar situada en la exclusiva urbanización Monteclaro, de Pozuelo de Alarcón, que adquirió en 2020 tras separarse de su entonces pareja Carlos Pardo. Entonces, pidió una hipoteca de 843.2000 euros a pagar en 30 años, según Lecturas. Una cifra que, a juzgar por el éxito televisivo que ha tenido desde entonces, podría haber abonado en su totalidad.

Sonsoles Ónega (Europa Press)
Sonsoles Ónega (Europa Press)

El inmueble se caracteriza por la privacidad que ofrece y por sus 250 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Además, está construido sobre una parcela de 1.140 metros cuadrados y dispone de una diáfana y espaciosa cocina, amplio salón, seis habitaciones, tres cuartos de baño, zona de servicio, garaje, jardín y piscina.

Además de esta casa familiar, también cuenta con una vivienda en Torrejón de Velasco, un municipio ubicado cerca de Parla y a 28 kilómetros del centro de Madrid. Lo compró en el año 2006, cuando tenía un año trabajando para Cuatro en Noticias Cuatro. Este inmueble se caracteriza por ser un piso de apenas 37 metros cuadrados, garaje propio y trastero. Lo adquirió gracias una línea de crédito de 123.504 euros, según Lecturas.

Sonsoles Ónega, radiante en su
Sonsoles Ónega, radiante en su mejor momento (Europa Press)

Junto a su expareja, Carlos Pardo, sumó a su lista de bienes inmuebles un apartamento ubicado en el barrio Justicia de la capital de Madrid, una de las zonas más conocidas de la ciudad. Los dos adquirieron la vivienda en 2017 gracias a una hipoteca de 145.000 euros a abonar en un plazo de 30 años. Por último, también cuenta con su propia empresa, Solcris producciones S.L., entidad que dio de alta Fernando Ónega en 1999 y que permanece inactiva desde 2019.

Por el momento, Sonsoles no ha llevado a cabo nuevas inversiones inmobiliarias, aunque no se descarta que vuelva a hacerlo gracias a la millonaria suma obtenida con su Premio Planeta y el éxito de su libro, Las hijas de la criada.

